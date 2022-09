Europese gasprijs fors omhoog na dichtblijven Nord Stream 1

De Europese gasprijs ligt maandagochtend fors hoger dan bij het sluiten van de beurzen vorige week. Hoogstwaarschijnlijk is er een verband met het afsluiten van de Nord Stream 1-pijplijn - die van Rusland naar Duitsland loopt en een belangrijke aanvoerlijn naar Europa is - door gasleverancier Gazprom vorige week. Naar eigen zeggen is dat tijdelijk en vanwege technische problemen, al wordt dat door servicebedrijf Siemens tegengesproken.

De prijs voor een megawattuur gas dat nu wordt aangekocht en over een maand geleverd, stond maandagochtend vlak na het openen van de beurzen op 268 euro. Dat is een stijging van 26 procent. Vorige week daalden de prijzen juist met bijna 40 procent, toen duidelijk werd dat Europese landen hun gasvoorraden bijna gevuld hadden. Ruim een jaar geleden stond de gasprijs nog op zo’n 20 euro per megawattuur.

Nord Stream 1 werd woensdag plots stilgelegd, volgens Gazprom omdat er onderhoud gepleegd moest worden. De gasleverancier liet vrijdagavond weten dat de geplande opening op zaterdagochtend niet door kon gaan: een olielek maakte dat naar eigen zeggen onmogelijk. Siemens en de Duitse overheid stellen dat een olielek geen reden kan zijn voor volledige sluiting, wat erop zou kunnen wijzen dat het stilleggen van de pijpleiding een pressiemiddel vanuit het Kremlin is.

