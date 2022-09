Duitsland maakt 50 jaar na dato excuses voor gijzelingsactie op Spelen van München

De Duitse president Frank-Walter Steinmeier heeft maandag excuses aangeboden voor de manier waarop Duitsland vijftig jaar geleden omging met de gijzelingsactie op de Olympische Spelen van München in 1972. Bij de gijzeling op 5 september van dat jaar werden elf Israëliërs vermoord door een Palestijnse terreurgroep. Maandag legden de Duitse president en zijn Israëlische ambtgenoot Isaac Herzog een krans tijdens de herdenkingsceremonie.

„We hebben het over een grote tragedie en een driedubbele mislukking”, zei Steinmeier tijdens de ceremonie, waar ook nabestaanden van de slachtoffers aanwezig waren. De eerste fout waarvoor excuses werd aangeboden ging over de gebrekkige veiligheidsmaatregelen op de Spelen, de tweede over de gijzeling zelf en de derde over de ontkenning en „de stilte” in de nasleep van de terreuraanval. Vorige week woensdag werd al bekendgemaakt dat Duitsland 28 miljoen euro schadevergoeding aan de nabestaanden van de elf Israëlische slachtoffers zal betalen.

Maandag is het precies vijftig jaar geleden dat acht leden van de Palestijnse terreurgroep Zwarte September het olympisch dorp binnendrongen. Zij schoten daar twee Israëlische sporters dood en gijzelden negen andere Israëlische atleten en functionarissen. De Duitse autoriteiten gingen in op de eis van de gijzelnemers om helikopters te sturen die de gegijzelden en de gijzelnemers naar het vliegveld brachten. Toen bij aankomst op het vliegveld van München het vuur werd geopend op de helikopters, doodden de gijzelnemers alle inzittenden. Drie gijzelnemers werden opgepakt, maar later onder druk van een nieuwe gijzelingsactie weer vrijgelaten.

De ceremonie vond plaats op hetzelfde vliegveld als waar de tragedie plaatsvond. „We kunnen niet goedmaken wat er is gebeurd”, zei Steinmeier tegen de nabestaanden voor hij hen om „vergeving” vroeg. „Dat maakt me beschaamd.”

