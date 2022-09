Docent KABK maakte ‘honderden’ stiekeme foto’s van vrouwen onder tafel

De Nederlandse kunstenaar Pim V. (1961), al bijna 32 jaar docent bij de afdeling Fine Arts op de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) in Den Haag, wordt ervan beschuldigd jarenlang stiekem foto’s van het kruis van vrouwen te hebben gemaakt met een camera die hij onder tafel verstopt hield. Onder de foto’s die V. in zijn bezit had, zat ook een aantal foto’s van vrouwen op de KABK. Dat heeft de directie van de KABK maandag bekendgemaakt aan alle studenten en docenten.

V. werd gesnapt toen hij eind augustus in een winkel in Utrecht foto’s maakte in een paskamer waar een vrouw zich stond te verkleden. De vrouw deed aangifte bij de politie. Bij de huiszoeking die daarop volgde, vond deze „honderden” compromitterende foto’s.

Volgens Ranti Tjan, sinds juni dit jaar directeur van de KABK, had „niemand op de KABK door dat de docent in kwestie jarenlang foto’s onder tafel maakte.” Dat op 29 augustus twee rechercheurs zijn kantoor in Den Haag binnenstapten, kwam dan ook als een „totale verrassing”. Het Openbaar Ministerie Midden-Nederland heeft Pim V. inmiddels voorgeleid, laat een woordvoerder weten. Hij wordt vervolgd op basis van artikel 139H: het vervaardigen van afbeeldingen van seksuele aard. In afwachting van de rechtszaak zit V. thuis.

Volledige bekentenis

Tjan: „Ik heb meteen een afspraak met de docent gemaakt, op 1 september. Hij bekende alles. Hij verzekerde mij dat hij geen foto’s van minderjarigen, van docenten en van mannen heeft gemaakt. Ook beloofde hij in therapie te gaan. Voor ons als academie is dit ontoelaatbaar gedrag, hoe graag gezien deze docent ook was bij collega’s en studenten. Op mijn verzoek zijn we met ingang van diezelfde dag uit elkaar gegaan. De docent is daarmee akkoord gegaan.” De naam van de docent is daarom ook niet meer te vinden op de website van de academie. De studenten die Pim V. begeleidde zullen door een andere docent worden overgenomen.

Tjan trad in de zomer van dit jaar aan na een zeer roerige periode op de KABK. Eind oktober 2020 verscheen in NRC een geruchtmakend onderzoek naar het grensoverschrijdend gedrag van ex-KABK kunstenaar Julian Andeweg, waar nog steeds een strafrechtelijk onderzoek naar loopt. In het kielzog van deze affaire werden twee docenten van de KABK geschorst. Een onderzoek kon de beschuldigingen die over hen binnen waren gekomen niet staven, maar beide docenten zijn inmiddels vertrokken. Na een kritisch rapport van bureau Bezemer & Schubad, waarin onder andere de sociale onveiligheid en het top-down management van de directie op de academie werd gehekeld, legde directeur Marieke Schoenmakers in maart vorig jaar haar functie neer. Paul van Maanen, de nieuwe interim-directeur, stapte in juni van dat jaar op.

Voor Tjan zaak om de tanker die de KABK is, van koers te veranderen. „Ik heb me voorgenomen dat dit hele gedoe binnen een jaar na mijn aantreden achter de rug moet zijn. Ik ben zelf heel erg van het persoonlijke contact, dus iedereen die ergens mee zit kan met mij of de docenten praten. Er zijn de afgelopen tijd al goede stappen gemaakt: we hebben studiecoaches, een nieuwe code of conduct, de studenten zijn weer sterker vertegenwoordigd. En we proberen over alles zo open mogelijk te zijn. Deze academie heeft veerkracht en heel veel talent. Dat gaan we laten zien.”