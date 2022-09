Dirigent Jaap van Zweden wordt chef van Seoul Philharmonic Orchestra

De Nederlandse topdirigent Jaap van Zweden wordt vanaf 2024 chef van het Seoul Philharmonic Orchestra (SPO) in Zuid-Korea. Dat meldt het orkest maandag op Twitter. De 61-jarige topdirigent is nog tot 2024 ‘music director’ bij het New York Philharmonic en chef-dirigent bij het Hong Kong Philharmonic.

De dirigent bevestigt zijn nieuwe aanstelling in de Volkskrant. „Seoul is een van de drie beste orkesten van het Verre Oosten, samen met het Hongkong en NHK in Tokyo”, stelt hij. In een persbericht zegt Sohn Eun-kyung, directeur van Seoul Philharmonic Orchestra, dat hij hoopt dat het „SPO zich kan vestigen als een orkest van wereldklasse met de benoeming van deze topdirigent als nieuwe muziekdirecteur”.

Van Zweden zei eerder in een interview met NRC dat zijn lichaam „het dirigeren niet nog decennia vol zal houden”. Door een overbelaste rechterschouder en grote brandwond zei hij vaker rust te moeten nemen. „De laatste twintig jaar was een ratrace. Zo’n ongeluk dwingt me na te denken over de vraag wat ik verder nog wil in het leven.” In november verschijnt een biografie over zijn leven en zijn succesvolle carrière, genaamd Dat is Jaap!, geschreven door Peter van Ingen.

