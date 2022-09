‘Waarom is coke zo fucking duur?” Deze vraag uit Goldbands hit ‘Witte Was’ heb ik al zo vaak meegezongen, dat ik het antwoord maar eens ben gaan googlen. Blijkt er een mondiale keten van moderne slavernij, bendegeweld, kinderarbeid, milieuvernietiging, corruptie en vergismoorden achter cocaïne te zitten!

Goed om dat eens wat breder onder de aandacht te brengen lijkt me. Want steeds meer mensen maken zich zorgen over erbarmelijke omstandigheden in kledingfabrieken en veestallen. Ze kopen duurzamere kleding en vleesvervangers. Vliegen minder voor het milieu. Als ze over die dodelijke keten horen, snuiven ze misschien ook minder?

De overheid had het wel al in de smiezen. De minister van Justitie zei in 2018 dat cokegebruikers „zware criminaliteit en liquidaties” financieren. Ook de Gemeente Amsterdam en de politie willen drugsgebruikers bewust maken van de maatschappelijke gevolgen. Toen ze dat voornemen deelden, leefde Peter R. de Vries nog.

Maar wacht, ik lees in een recent stuk van NRC dat er van al die campagnes niets terechtkwam. De journalist belt een rondje en hoort dat de politie een fictief keurmerk van ‘liquidatievrije cocaïne’ wilde lanceren (grapje, want dat bestaat natuurlijk niet). Toch maar niet gedaan, want het nut van aanspreken wordt niet groot geacht.

Daar heeft de politie waarschijnlijk gelijk in. Ik kwam tijdens het Goldband-googlen The Cocaine Trail tegen, een televisieprogramma uit 2020. Omroep PowNed zette zes millenial-cokegebruikers op het vliegtuig naar Colombia om met eigen ogen te zien waar hun favoriete genotsmiddel vandaan komt. Zes afleveringen lang zitten ze snikkend tegenover tot drugssmokkel gedwongen gevangenen en getraumatiseerde geweldslachtoffers. Maar, las ik in een later interview met vier van de deelnemers: ze snuiven door. Ook al gelooft er eentje wel dat er nu „bloed aan de handen van de gebruiker kleeft”.

Nog een reden dat de politie geen campagne voert: het is zo’n groot internationaal probleem; als Nederlanders niet snuiven is de impact daarvan minimaal. Klopt, maar dat geldt net zo goed voor de kledingindustrie, intensieve veehouderij en vliegen. Toch kunnen veel consumenten het voor zichzelf niet meer verantwoorden. Waarom zou dat bij coke niet zo zijn?

Omdat er geen alternatief is, zeggen ze bij het Trimbos-instituut. Dat argument voeren de deelnemers van The Cocaine Trail ook aan. Het ‘systeem’ is het probleem. Decriminaliseer drugs. Fair enough, maar doe dan niet alsof je een activist bent als je over de rug van moderne slaven blijft doorsnuiven. Begin liever een lobbygroep voor fair trade-coke als het je zo aan het hart gaat.

De staatssecretaris van Volksgezondheid kwam met het origineelste argument om geen campagne te voeren. „Slechts” 284.000 volwassenen gebruiken cocaïne. Daarom is het „zeer moeilijk” om bij een grootschalige campagne alleen die groep te bereiken. Grappig, in het online tijdperk van doelgericht adverteren.

Hoe hopeloos of ingewikkeld een cokecampagne ook lijkt, deze moet er wel komen. Niet benoemen dat je eindgebruiker bent in een keten waar ook je zestienjarige dealende buurtgenootje en het plukkende kind op een Peruaanse plantage toe behoren, is geen optie. Want dan voeren we een onwaarachtige discussie over de veranderingen die rond drugs nodig zijn.

Als de politiek het niet doet, dan maar burgers. Welk reclamebureau steekt de neus hierin? Misschien wil Goldband wel de soundtrack verzorgen.

