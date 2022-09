‘Chinese president bezoekt op 14 september Kazachstan, eerste reis in tijden’

De Chinese president Xi Jinping zal op 14 september Kazachstan bezoeken, zijn eerste buitenlandse reis sinds het begin van de coronapandemie. Dat heeft het Kazachse ministerie van Buitenlandse Zaken maandag bekendgemaakt, melden internationale persbureaus. Het zou voor het eerst in ruim twee jaar zijn dat Xi het vasteland van China verlaat. Begin 2020 voerde het land een extreem strikt coronabeleid in en sloot het de grenzen. Beijing heeft het bezoek nog niet bevestigd.

Xi heeft een afspraak met de Kazachse president Kassym-Jomart Tokajev, zei een woordvoerder van het Kazachse ministerie tijdens een briefing. Daarbij zal „een aantal bilaterale documenten” worden ondertekend, maar meer details over het bezoek zijn niet bekendgemaakt. China onderhoudt nauwe banden met Kazachstan en haalt onder meer mineralen, metalen en energie uit het land.

The Wall Street Journal meldde vorige maand al dat Xi voorbereidingen treft voor een reis naar Centraal-Azië. Hij zou onder meer een top bijwonen van de Shanghai Cooperation Organisation (SCO) op 15 en 16 september, daags na zijn mogelijke bezoek aan Kazachstan, in de Oezbeekse stad Samarkand. De SCO, geleid door China en Rusland, is een soort Aziatische variant op de NAVO.

Xi en de Russische president Vladimir Poetin, die ook wordt verwacht op de top, hebben hun banden de afgelopen maanden aangehaald. Kort voor de Russische invasie van Oekraïne in februari stelden China en Rusland dat hun relatie sinds de jaren vijftig niet meer zó goed is geweest en dat hun samenwerking „geen grenzen” kent.