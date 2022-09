Chili wijst nieuwe grondwet af: ‘Een waanzinnige nederlaag’

Het grondwetsvoorstel dat volgens voorstanders een modern en progressief Chili beloofde is zondag afgewezen tijdens een referendum. Een ruime zestig procent van de stemgerechtigden stemde tegen het voorstel, iets wat de peilingen de afgelopen weken al voorspelden. Voor president Gabriel Boric, die zich in zijn verkiezingscampagne regelmatig uitsprak als voorstander van een nieuwe grondwet, zal de uitslag als een nederlaag aanvoelen.

Binnen enkele uren was al duidelijk dat het Rechazo-kamp, tegen een nieuwe grondwet, zou winnen. Het Chileense verkiezingssysteem is internationaal bekend om hun snelheid en betrouwbaarheid en ook zondag verliep de stembusgang vrijwel zonder incidenten. De opkomst was hoog omdat stemmen verplicht was. Dertien miljoen van de vijftien miljoen stemgerechtigden begaven zich naar de stembus. Het verliezende kamp, wiens vertegenwoordigers deels opkwamen in de massale protesten die in oktober 2019 het land lamlegden, moesten vol ongeloof accepteren dat hun progressieve document niet aansloot bij de wensen en de realiteit van de meeste Chilenen.

De huidige grondwet, geschreven in de dictatuur van Augusto Pinochet en verschillende keren herschreven onder de democratisch gekozen presidenten die volgden, blijft voorlopig van kracht in het Zuid-Amerikaanse land. Met de nadruk op “voorlopig”: de linkse president Boric zei enkele weken geleden al dat er hoe dan ook een nieuwe grondwet komt. Of dit document nu geschreven gaat worden in het parlement of weer door een comité van direct gekozen vertegenwoordigers is onduidelijk.

„Niemand had dit resultaat verwacht. Dit is echt een waanzinnige nederlaag”

Want dat de zaken anders moeten in Chili, daar is brede consensus over in het land. Ook de campagne tegen de voorgestelde grondwet stelde dat sociale voorzieningen, zoals de momenteel peperdure zorg en onderwijs, op de schop moesten. Ook zij eisten een land met minder ongelijkheid. Maar de hervormingen zoals voorgesteld in dit grondwetsvoorstel gingen veel Chilenen te ver. Wie ging die gratis zorg betalen? Hoe ziet gendergelijkheid in overheidsinstanties er in de praktijk uit? En eigen rechtbanken voor de inheemse volkeren, dat zou zorgen voor meer tweedeling in het land.

Fake news-campagnes

De hogere inkomensklassen, en vooral de allerrijkste Chilenen, steunden de tegenstanders van deze grondwet in aanloop naar het referendum. Het Rechazo-kamp had een budget dat veertig keer groter was dan het kamp vóór een nieuwe grondwet en stopte een deel van dit budget in grootschalige fake news-campagnes via sociale media. Ook traditionele media, in handen van dezelfde rijkste Chilenen, hadden soms moeite met neutrale verslaggeving in aanloop naar de stemming. Maar ook het feit dat Chilenen een zware pandemie en daaropvolgende moeilijke economische tijden andere prioriteiten hebben en geen onzekerheid willen speelt mee.

Wat de uitslag volgens politiek expert Javi Arce aantoont is dat de gematigde politieke krachten die van Chili zo´n baken van stabiliteit en economische welvaart maakten in de jaren negentig de doorslaggevende kracht gaven in deze stemming. „Het jonge, progressieve links van Boric dat ook zeer aanwezig was in de grondwetgevende vergadering wilde geen politieke akkoorden. Hun voorstellen waren radicaal. En daardoor heeft het politieke centrum en rechts tegen de grondwet gestemd”, zegt ze. „Maar niemand had dit resultaat verwacht. Dit is echt een waanzinnige nederlaag”.

Voor president Boric, die zich tijdens de campagne weigerde uit te spreken over een specifieke voorkeur, is de uitslag een fikse tegenvaller. Zijn presidentiële campagne was nauw verbonden aan wat de nieuwe grondwet voorstelde. Daarnaast toont de uitslag aan dat de progressieve wind die door Chili leek te waaien, enigszins geluwd is. In tijden van crisis keerden Chilenen terug naar het politieke midden. Voor Boric een teken dat hij in de rest van zijn regeringsperiode hetzelfde zal moeten doen. Volgens analist Arce dreigt er anders politieke instabiliteit. „Boric moet nu op zoek naar politieke akkoorden. Hij moet ministers gaan vervangen. En anders dreigt hij een lame duck te gaan worden voor de rest van zijn regeringsperiode.”