Britse Conservatieven verkiezen Liz Truss tot nieuwe premier

Liz Truss wordt de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Dat hebben de leden van de Britse Conservatieve partij in een stemming bepaald. Truss, de huidige minister van Buitenlandse Zaken, behaalde ruim 81.000 stemmen (57,4 procent) en wist daarmee te winnen van oud-minister van Financiën Rishi Sunak, die zo’n 60.000 stemmen binnenhaalde. De overwinning komt verwacht: Truss liep al wekenlang voor in de peilingen.

Truss volgt premier Boris Johnson op, die in juli na een aaneenschakeling van schandalen bekendmaakte het ambt te verlaten zodra de Conservatieve Partij een nieuwe leider had gekozen. In het Britse systeem komen er bij het aftreden van een premier niet direct nieuwe verkiezingen: in plaats daarvan mag de regerende politieke partij intern een nieuwe leider, en dus ook premier van het land, kiezen.

In dit geval deden aanvankelijk acht kandidaten mee aan een afvalrace, waarbij op het laatst enkel Truss en Sunak overbleven. De naar schatting 160.000 Tories, zoals de conservatieven ook worden genoemd, mochten tot afgelopen vrijdag stemmen. Dat komt neer op ongeveer 0,3 procent van het Britse electoraat en zo’n 82,6 procent van de Tories ging stemmen. Truss vertrekt dinsdag met premier Johnson naar Koningin Elizabeth II, waar hij zijn ontslag in zal dienen.

Steun voor Johnson

De winst heeft Truss waarschijnlijk deels te danken aan haar steun voor de nog altijd onder Tories populaire Johnson. Sunak stapte begin juli op uit zijn kabinet uit verzet tegen een reeks schandalen onder Johnson, zoals Partygate, waarna het vertrek van veel andere kabinetsleden volgde. Volgens Sunak was Johnson niet eerlijk, ook niet in communicatie richting burgers. Truss bleef aan als minister.

Daarnaast voerde ze campagne op een aantal voor conservatieven belangrijke thema’s: ze wil belastingen en premies verlagen om zo, naar eigen zeggen, een recessie te vermijden. Ook is Truss tegen de in april ingevoerde verhoging van de sociale premies en wil ze een belastingstijging voor bedrijven ongedaan maken. Tegemoetkomingen voor de stijgende inflatie en energieprijzen voor kwetsbare huishoudens komen er niet als het aan Truss ligt.

