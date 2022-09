Bij haar comeback zag Linda de Mol een dappere dodo Miljoenenjacht winnen

Eerst zaterdagavond maar es gekeken naar het programma dat Linda de Mol dit weekeinde niet presenteerde. Niet meer of nog niet, dat is even afwachten. De bekendste mediavrouw van Nederland heeft de afgelopen zeven maanden de media gemeden. Haar echtgenoot Jeroen Rietbergen werd in januari beschuldigd van seksuele misdragingen bij The Voice of Holland en dat veroordeelde haar tot de rol van verdrietige en vernederde vrouw. Ze stond niet meer op de cover van haar maandblad Linda, geen persoonlijk voorwoord van haar hand, de Linda’s zomerweek werd een zomer overgeslagen, en nu het nieuwe televisieseizoen begint, staat ze niet aan de desk van haar vaste programma Ik hou van Holland. Misschien had ze de moed niet om tussen de twee rivaliserende teams te staan met teamcaptains die niet voor elkaar onder willen doen in snedigheid. Of ze had er gewoon geen zin in, dat kan ook.

Snollebollekes-zanger en Matthijs van Nieuwkerks bromance Rob Kemps verving haar zaterdagavond voor het eerst. „Stiknerveus” was hij, maar hij bagatelliseerde zijn zenuwen zelf. „Geen moeilijk gedoe” bij dit spel. „Lekker makkelijk een beetje mopperen op én lachen om ons kikkerlandje.” Hoofdprijs voor het winnende team: een Brabantia prullenbak met twee compartimenten om het afval te scheiden. En daar gingen we. Woorden spellen, gemixte Nederlandse liedjes raden, een ronde van 90 seconden met Rob Kemps het spelletje ‘geen ja-geen nee-geen ehm-zeggen’. Zo melig dat het bijna grappig werd.

Minder grappig vonden Twitteraars de ‘ehms’ in het commentaar van sportcommentators Hans van Loozenoord en Jeroen Bleekemolen. Bij hoge uitzondering – en ongetwijfeld voor een fiks bedrag – mag de NPO drie keer de Formule-1 race vanaf Zandvoort live uitzenden. Gratis voor iedereen met en zonder kabelaansluiting. Zondagmiddag was de tweede keer, en de kijkers die gewend zijn te betalen om de races te zien (bij Viaplay) mopperden online steen en been. Het commentaar was op kleuterniveau, er werd door de boardradio heen gekletst waarmee de rijder contact heeft met z’n team en mogelijkerwijs belangrijke informatie deelt. En er klonken dus te veel ‘ehms’. Tja, als je erop ging letten, hoorde je het, maar als je het mij vraagt werden die volle twee uur rondjes rijden uitstekend vol gepraat, inclusief details over de gevoerde bandenstrategie, waardoor Lewis Hamilton (Mercedes) niet won en Max Verstappen (Red Bull Racing) wel. Het Nederlands volkslied had toen al over de Hollandse hoofden geschald, het Orkest Koninklijke Landmacht had het arrangement aangepast aan het vocale bereik van metalzangeres Floor Jansen. Was ook niet iedereen kapot van.

En toen werd het zondagavond vijf voor acht. De comeback van Linda de Mol in Miljoenenjacht (SBS 6). De spelshow wordt eerder opgenomen, en mensen die erbij geweest waren, hadden al verklapt dat Linda het niet droog had gehouden. En inderdaad, in haar roze tenue daalde ze van de showtrap af en liep naar de eenzame middenstip op het podium. Het publiek stond op, applaudiseerde, scandeerde haar naam en bleef dat doen. Ze schoot vol, bevestigde dat ze even „uit de roulatie” was geweest, maar dankzij „de steun en lieve berichtjes” van haar publiek weer was opgekrabbeld. En door. Raden hoeveel van de Nederlandse thuiswerkers tijdens corona hun pc ingelogd hielden om te veinzen aan het werk te zijn (17 procent). Gemiddelde budget van een bruiloft in 2022 (16.182 euro). De best denkbare kandidaat won. Een meisje van 25, net afgestudeerd, met een studieschuld van 60.000 euro. Zij mocht de 26 koffers openmaken, met kans op eentje van 5 miljoen. „Je bibbert als een rietje”, zei Linda tegen haar. Maar ze vond haar toch een „dappere dodo”.