Besparen, besparen, besparen. Hoe gaan andere landen om met de energiecrisis?

Energieminister Rob Jetten (D66) zei het voor de zomervakantie al. De „crux” om deze winter een ramp te voorkomen, is gas besparen, en niets anders. Na dit weekend lijkt het de vraag hoe lang het kabinet daarbij nog uitgaat van de vrijwillige bereidheid van burgers en bedrijven, en wanneer het overgaat tot (meer) dwingende maatregelen.

Vrijdag kondigde het Russische staatsgasbedrijf Gazprom aan dat de belangrijke Nord Stream 1-pijpleiding voorlopig niet meer opengaat, na een vermeende „lekkage”. Als het Westen zijn sancties intrekt en reparatiewerkzaamheden weer mogelijk zouden worden, is er een kans dat er weer gas gaat stromen, claimde het Kremlin maandag. In de energieoorlog die Rusland sinds de invasie van Oekraïne voert met Europa, lijkt het een zoveelste prik. Maar wie uitzoomt, ziet dat Moskou zijn gaswapen inmiddels zonder schroom inzet. Van de oorspronkelijke volumes die naar Europa stroomden, is nu minder dan een kwart over.

Lees ook deze analyse: Poetin voert de druk op in de energie-oorlog met Europa

De gasprijzen schoten maandagochtend de lucht in. De euro daalde en Europese aandelenbeurzen gingen in het rood. Die onrust ontstond ondanks op het oog geruststellend nieuws dat steeds meer Europese landen – inclusief Nederland – hun wintervoorraden flink hebben aangevuld. De ontnuchterende waarheid is dat voor veel EU-landen die voorraden onvoldoende zijn om een volledige winter door te komen, bij een totale stop van de Russische gastoevoer. Dan komt het aan op alternatieven – maar die zijn schaars, en (peper)duur. Blijft over: besparen.

Dat gebeurde tot nu met wisselend succes. In sommige EU-landen schiet het nauwelijks op, Nederland daarentegen is een Europese koploper. In een Kamerbrief die Jetten eind juli verstuurde, staat dat Nederland in de eerste vier maanden van dit jaar zijn gasverbruik met 20 procent had weten te verlagen. Dat was deels te verklaren door de milde winter. Maar burgers en bedrijven hadden ook daadwerkelijk flink bespaard op hun energieverbruik – al was dat soms noodgedwongen: sommige bedrijven hebben hun productie (deels) stilgelegd omdat ze de energierekening niet meer kunnen betalen.

Of de trend doorzet, is nog onduidelijk. Of het genoeg zal zijn voor de winter evenmin. Volgens de Gasunie komt zelfs bij een volledige stop van de Russische toevoer de gasvoorziening niet in gevaar, omdat Nederland over grote voorraden beschikt en verschillende alternatieven heeft. Maar die conclusie is onder andere gebaseerd op de aanname dat er een milde winter komt. En als Duitsland wél in problemen komt, zou het, de solidariteit inroepend, een beroep kunnen doen de Nederlandse voorraden. En Duitsland voorziet problemen. Maandag werd bekend dat twee kerncentrales in het zuiden, die met die in Nedersaksen eind december hadden moeten worden uitgeschakeld, tot half april aan het stroomnet blijven.

Tot nu toe hebben vrijwel alle Europese landen, inclusief Nederland, met de zachte hand besparingen proberen af te dwingen. Minister Jetten lanceerde voor de zomer een campagne (‘Zet ook de knop om’) om burgers en bedrijven aan te moedigen energie te besparen. Op Twitter deelde hij een gelikte gids met tips om minder energie te verbruiken. En er kwam meer en sneller geld om (kwetsbare) huishoudens te helpen met het verduurzamen van hun huis.

Maar echt dwingend werd het nooit. Ja, de reeds bestaande zogeheten ‘energiebesparingsplicht’ voor bedrijven werd in juli aangescherpt. Ook van grotere bedrijven wordt nu geëist dat zij investeringen in verduurzaming doen, als daarvan bewezen is dat die zich binnen vijf jaar terugverdienen (zoals LED-verlichting installeren). Maar de controle op naleving van die wet was tot nu vrijwel non-existent, en moet zich straks nog maar bewijzen. Jetten heeft hiervoor extra geld aangekondigd.

Net als andere Europese landen heeft Nederland wel een plan klaarliggen met dwangmaatregelen voor als het écht misgaat, het Bescherm- en Herstelplan. Daarin staat dat bedrijven op rantsoen gezet kunnen worden, of zelfs helemaal afgesloten. De vraag is of het niet te laat is als dat plan uit de kast gehaald moet worden. Hoewel het bedoeld is om chaos te voorkomen, breekt die mogelijk toch uit. Politici van verschillende partijen zeggen dat vooralsnog onvoldoende duidelijk is welke bedrijven als eerste afgesloten worden, en welke pas later. Dat is een recept voor ruzie.

Symptoombestrijding

Op dit moment grijpen steeds meer Europese landen naar middelen om de financiële pijn te verzachten en torenhoge energierekeningen betaalbaar te houden. Duitsland kondigde afgelopen weekend een gigantisch – derde – steunpakket aan ter waarde van 65 miljard euro. In Nederland plant het kabinet koopkrachtreparatiemaatregelen ter waarde van 15 miljard euro – die pas begin volgend jaar van kracht worden. Zweden en Finland kwamen met vergaande hulp voor noodlijdende energiebedrijven.

Het blijft in zekere zin symptoombestrijding en kan zelfs averechts werken. Want valt de rekening minder hoog uit, dan verdwijnt de prikkel om gas te besparen. Precies het tegenovergestelde van wat Jetten graag wil.

Frankrijk De kern van de Franse strategie is sobriété énergétique, energiesoberheid. Mens en bedrijf moeten de komende twee jaar het nationale energieverbruik met 10 procent verlagen. Er zijn nog geen stringente maatregelen. Wel moeten bedrijven deze maand een plan presenteren hoe zij dit gaan doen. Wat de consequentie is als zij dit niet doen, is nog niet duidelijk. Ministeries publiceerden reeds plannen: van de thermostaat op maximaal 19 graden tot het vergroenen van het wagenpark. Burgers worden aangemoedigd „kleine gestes” te doen. Premier Élisabeth Borne beloofde dat ze niet hoeven te vrezen voor rantsoeneringen. Bedrijven zullen in het geval van energiequota als eerste moeten inleveren. De minister van Ecologische Transitie Agnès Pannier-Runacher toonde zich vrijdag optimistisch en zei dat Frankrijk goed op weg is de gasvoorraad op orde te krijgen. In combinatie met kernenergie en Europese solidariteit zou dit voldoende moeten zijn om de winter door te komen. Maar, de regering bereidt ook scenario’s voor waarin wel quota worden opgelegd en in het ergste geval geplande stroomuitvallen zullen plaatsvinden. Floor Bouma Polen Energiebesparing, nee, daar zet de Poolse regering voorlopig niet op in. Wel op kostenbesparing voor burgers die lijden onder de stijgende prijzen. Vier miljoen – vooral armere – huishoudens stoken kolen. Die kwamen vooral uit Rusland, maar Polen kondigde in april onmiddellijk een kolenboycot af. De prijs van steenkool voor thuiskachels dreigt te verdrievoudigen. De conservatief-nationalistische regering besloot burgers die van kolen afhankelijk zijn te subsidiëren. Het wegvallen van Russisch gas is voor Polen een minder groot probleem, maar verschillende fabrieken hebben vanwege de gasprijs aangekondigd hun productie terug te schroeven. Er dreigen tekorten aan bier, kaas, kunstmest en andere chemicaliën. Ook deze grootverbruikende producenten beloofde de regering financiële steun. Polen ligt op Europees niveau regelmatig dwars als het gaat om het reduceren van CO2-uitstoot en lijkt niet geneigd energiebesparing prioriteit te geven. Wel is er een hernieuwd initiatief mensen te helpen hun huis te isoleren. Steden waar de oppositie aan de macht is, lijken het meest geneigd tot energiebesparing, zoals het lager zetten van de thermostaat. Emilie van Outeren België De Belgische regering geeft zelf graag het goede voorbeeld door in alle federale overheidsgebouwen de airco niet lager te zetten dan 27 graden, en komende winter de thermostaat van 21 naar 19 graden terug te draaien. Hetzelfde is gevraagd aan bedrijven. Per graad omlaag geldt een energiebesparing van 7 procent. Dat ga je wel voelen, viel vrijdag in Het Laatste Nieuws te lezen. Maar, zeiden experts, binnen zeven tot tien dagen is een mens eraan gewend. In bejaardentehuizen kunnen bewoners wat langer nodig hebben zich aan te passen. Maar ook zij komen met een dikke trui de winter wel door. Ook buiten zal het op veel plaatsen wat minder warm gaan aanvoelen nu de dagen korten. Tussen zeven uur ’s avonds en zes uur ’s ochtends gaat de verlichting van monumenten en federale overheidsgebouwen uit. Op straat worden lampen gedoofd waar dat kan. Diverse gemeenten plaatsen nu in hun lantaarnpalen LED-verlichting. Ter inspiratie kregen Vlaamse gemeenten van minister Bart Somers (Open-VLD) van Binnenlands Bestuur vrijdag een gids met besparingstips voor de korte en lange termijn. De goede voorbeelden van ijverige besturen zijn legio; in Genk is de temperatuur van het zwembadwater verlaagd naar 28 graden en staat de douche een graad kouder, in Zaventem wordt de verlichting op sportvelden gedimd tot 75 procent – behalve bij wedstrijden. In Tervuren gaat de Jazzfontein voorlopig niet aan. Maar een echte ‘quick win’, staat in de gids, is verlagen van de temperatuur in ‘de vergeten ruimtes’; daar waar dataservers staan. Die worden meestal gekoeld om ze optimaal te laten werken. Dat blijkt, volgens Somers, helemaal niet nodig. Dennis Boxhoorn Verenigd Koninkrijk In het Verenigd Koninkrijk gaat energie voorlopig niet op rantsoen. De nieuwe premier Liz Truss, sloot dit vorige week zelfs helemaal uit. Zoals een BBC-verslaggever deze week zei, „gaat zelfs de tip om een trui aan te trekken om energie te besparen onze politici al te ver”. Het VK is veel minder afhankelijk van Rusland voor gas dan veel andere Europese landen. Minister van Financiën Nadhim Zahawi zei vorige week echter dat „de realiteit is dat we naar onze energieconsumptie moeten kijken”. Concreter werd hij niet. Huishoudens in het VK gaan er volgens het Internationaal Monetair Fonds gemiddeld 8,27 procent aan koopkracht op achteruit, het hoogste percentage van West-Europa, iets meer dan in Nederland (8,25 procent). Huizen zijn over het algemeen matig geïsoleerd en veel verwarmingen draaien op gasketels. In Schotland en Noord-Ierland kijken de regeringen wat ze in overheidsgebouwen kunnen doen. En in het VK zijn ‘warmtebanken’ in oprichting; openbare voorzieningen waar mensen overdag terecht kunnen als ze de verwarming thuis niet kunnen betalen. Annemarie Kas Duitsland Wie deze zomer in een Duits zwembad sprong, kon onaangenaam worden verrast: openbare zwembaden draaiden de verwarming naar beneden of helemaal uit. Het ministerie van Economie en Klimaat roept sinds juli op om korter te douchen, onder het motto: „Wie energie spaart, versterkt de onafhankelijkheid van Duitsland”. Minder warm water betekent in de eerste plaats minder gasverbruik: in Duitsland wordt gevreesd voor lege gasopslag en een stilvallende industrie. Maar ook op stroom wordt bezuinigd. Warenhuisketen Galeria en elektronicamarkt Saturn zetten hun roltrappen stil. Openbare gebouwen mogen niet warmer dan 19 graden worden verwarmd. Etalageverlichting blijft uit. Bondspresident Frank-Walter Steinmeier kondigde aan zijn slot Bellevue alleen nog maar bij speciale gelegenheden te verlichten. Volgens de onlangs aangepaste energiewet mogen privézwembaden deze winter niet verwarmd worden. Sauna’s – ook openbare – moeten deze winter uitblijven, zoals de chef van het Duitse netbeheer, Klaus Müller voorstelt. „Op recreatiegebied doen alsof er niets aan de hand is”, aldus Müller, zou „grof onsolidair” zijn. Maandag werd bekend dat twee kerncentrales in het zuiden, die met die in Nedersaksen eind december hadden moeten worden uitgeschakeld, tot half april aan het stroomnet blijven. De maatregelen leiden tot politieke spanningen. De gemeente Bitterfeld-Wolfen in Saksen-Anhalt, kondigde aan het lokale zwembad te sluiten. Een regionale politicus van het rechts-populistische AfD riep op om daartegen te protesteren; de schattingen van de opkomst variëren tussen de 800 en 2.000 mensen. Vervolgens nam de gemeenteraad een resolutie aan die werd voorgesteld door de AfD, tegen de hoge stroomprijzen: Duitsland moet de sancties tegen Rusland opheffen, en niet langer wapens aan Oekraïne leveren. Verscheidene gemeentes uit Saksen-Anhalt ondertekenden deze week een brief aan minister Robert Habeck van Economie, waarin ze snelle hulp eisen voor de hoge energieprijzen en hun zorg uiten over sociale onrust in de gemeentes. Nynke van Verschuer