Belg Stefaan Decraene nieuwe topman van de Rabobank

Stefaan Decraene wordt dit najaar de nieuwe topman van de Rabobank. Dat heeft de Rabobank maandag bekendgemaakt. De 57-jarige Belg volgt Wiebe Draijer op, die vorig jaar bekendmaakte na acht jaar leidinggeven zal vertrekken per oktober. De benoeming van Decraene moet nog door toezichthouders worden goedgekeurd, meldt de bank.

Decraene is ervaren in de bankenwereld. De afgelopen tien jaar werkte hij voor de Franse bank BNP Paribas, waar hij onder meer lid was van het bestuur. Eerder was hij topman van de Belgische bank Dexia. Decraene moet zijn huidige werkzaamheden bij BNP Paribas nog afronden. De Rabobank laat weten dat hij in het najaar aantreedt, maar een exacte datum is nog niet bekend. Vanaf 1 oktober zal daarom financieel directeur Bas Brouwers tijdelijk de leiding hebben bij de Rabobank.

Vertrekkend topman Draijer trad in 2014 aan als bestuursvoorzitter. Zijn aanstelling was opmerkelijk omdat hij, in tegenstelling tot Decraene, geen ervaren bankier was. Destijds verkeerde de Rabobank in een crisis: de bank was op het matje geroepen door de Autoriteit Financiële Markten omdat klantdossiers niet op orde waren en er was ruzie in de top. Op dit moment worstelt de Rabobank met het bestrijden van witwaspraktijken, bleek uit recent onderzoek van NRC.

