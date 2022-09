Beleggers zien veel in nieuw middel Pharming

Wat is er aan de hand bij Pharming, waardoor de beurskoers aan de Amsterdamse Midkap de afgelopen maand met wel 50 procent steeg? Een jaar lang kostte een aandeel in het biofarmaceutische bedrijf uit Leiden niet veel meer dan 80 cent, maar ineens klom de waarde naar 1,25 euro.

De trend werd ingezet na de presentatie van de resultaten over het eerste halfjaar. De omzet kwam uit op 96,8 miljoen dollar, een stijging van zo’n 4 procent ten opzichte van vorig jaar, en de nettowinst was iets meer dan 19,2 miljoen dollar. Prima resultaten, maar ook weer niet heel opzienbarend, aldus analisten.

Tot nu toe verdient Pharming zijn geld hoofdzakelijk in de Verenigde Staten, met de verkoop van ruconest. Dat is een middel tegen een zeldzame en levensbedreigende erfelijke aandoening waarbij patiënten plotseling zwellingen krijgen in het lichaam. De technologie van de productie is uniek: de werkzame stof in ruconest wordt gewonnen uit konijnenmelk.

Maar inmiddels heeft Pharming een tweede ijzer in het vuur: leniolisib, een medicijn tegen een zeldzame stoornis van het afweersysteem. Bij de presentatie van de halfjaarcijfers rapporteerde Pharming dat het op schema ligt met de aanvraag voor goedkeuring door het Amerikaanse medicijnagentschap FDA en het Europese EMA. Als alles goed gaat, kan het middel in 2023 in de VS en in Europa worden verkocht, beloofde Pharming.

Uitbreiding van het assortiment

De uitbreiding van het assortiment is van groot belang voor de toekomst van Pharming, want met het middel ruconest begeeft het zich op een erg competitieve markt. ruconest is een ‘acuut’ medicijn: patiënten nemen het wanneer ze een aanval krijgen. Andere medicijnen op de markt werken ‘profylactisch’: patiënten slikken op dagelijkse basis een middel om aanvallen te voorkomen.

„De markt voor acute behandeling is aan het krimpen ten opzichte van die van profylactische behandeling”, zegt Jacob Mekhael, analist bij zakenbank Kempen. De verhouding acuut versus profylactische behandeling onder patiënten was zo’n vijf jaar geleden nog 60 versus 40 procent. Die percentages zijn nu omgedraaid. „De verschuiving naar het gebruik van preventieve middelen zet voort”, zegt Mekhael. Dat zal volgens hem onvermijdelijk leiden tot een afname in verkoop van ruconest de komende jaren. Zijn huidige koersdoel heeft hij dan ook vastgesteld op 0,60 euro.

Analist Christian Glennie, van investeringsbank Stifel, is optimistischer over de toekomst van ruconest. „Er zal altijd een patiëntengroep overblijven die voorkeur heeft voor acute medicatie, niet iedereen wil dagelijks medicijnen slikken.” Bovendien is de werking van preventieve middelen nooit 100 procent. „Patiënten kunnen zogeheten doorbraakaanvallen krijgen. Op dat moment hebben ze alsnog acute medicatie nodig.”

Daarnaast is er nog het punt van gemak. Concurrerende bedrijven zijn bezig met het ontwikkelen van acute medicatie in tabletvorm, terwijl ruconest moet worden geïnjecteerd. Ook op dat punt zou ruconest het volgens sceptici verliezen. Glennie is het daar niet mee eens: „Injecteren van een medicijn werkt nou eenmaal het allersnelst. Bovendien zijn deze mensen hun hele leven al gewend zichzelf op die manier medicatie toe te dienen.”

Volgens Pharming kan de verkoop van leniolisib even groot of zelfs groter worden dan ruconest, zegt Glennie. „In dat geval zou de omzet van Pharming dus verdubbelen.” Dat duurt natuurlijk een aantal jaren, maar die belofte heeft hij al wel meegenomen in de berekening van zijn koersdoel, dat nu op 1,66 euro staat.