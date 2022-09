‘Vertrouw niet op algoritmes, die missen verbeeldingskracht’

In het statige Palazzo Cesaroni, in de Italiaanse stad Perugia, was de ironie van de situatie moeilijk over het hoofd te zien. De grote zaal van het neoklassieke gebouw zat op een vrijdagmiddag in april vol journalisten, die lang in de rij hadden gestaan om een discussie bij te wonen over de macht van de grote techbedrijven: Google, Apple, Meta (voorheen Facebook), Amazon en Microsoft. En vooral over de vraag of die macht niet nodig aan banden gelegd moet worden. De bijeenkomst was onderdeel van een internationale conferentie voor en door journalisten, die mede mogelijk werd gemaakt door sponsorgeld van … Google en Meta.

Op een groot scherm werden voor de discussie begon korte filmpjes vertoond, waarin beide bedrijven hun goede werken voor de media aanprezen en de miljoenensteun die ze de sector verstrekken. „Wij werken samen met journalisten en uitgevers om een bloeiende nieuwssector op te bouwen en te steunen” (Google). „Wij werken met partners over de hele wereld om online-trainingen en hulpmiddelen aan te bieden, die gratis zijn en open staan voor iedereen” (Meta).

CV Paul Nemitz (1962) studeerde rechten in Hamburg en Washington. Sinds 1990 werkt hij bij de Europese Commissie, waar hij zich onder meer bezighield met zee- en visserijrecht, mededinging en transport. Hij onderhandelde met de VS over privacywetgeving en was verantwoordelijk voor de voorbereiding van de privacywet AVG. Sinds 2017 is hij hoofdadviseur in het directoraat-generaal Justitiebeleid en Consumentenbescherming. Daarnaast is hij lid van de commissie die voor de Duitse regering richtlijnen ontwikkelt voor bescherming van het individu in het informatietijdperk. Ook is hij lid van de aan het Amerikaanse onderzoeksinstituut MIT verbonden Council on Extended Intelligence.

Een betere illustratie bij zijn betoog had Paul Nemitz, hoofdadviseur bij het directoraat-generaal Justitie en Consumentenzaken van de Europese Commissie, zich nauwelijks kunnen wensen. De macht van deze bedrijven is zó groot, hield hij zijn gehoor in Perugia voor, „dat in Brussel de olifant in de kamer deze vraag is: kan de democratie haar primaat over de grote tech-bedrijven nog wel doen gelden? Of moeten we ons neerleggen bij de heerschappij van de technologie?”

Als onderhandelaar namens de Europese Commissie heeft de Duitse jurist Nemitz veel ervaring opgedaan met Big Tech, onder meer bij de invoering van de Europese privacywet AVG en andere regulering waar de technologiebedrijven tegen te hoop liepen. En ja, hij wil er best nog eens over doorpraten, zegt hij na afloop. Maar „lees eerst Prinzip Mensch”, het boek over „macht, vrijheid en democratie in het tijdperk van de kunstmatige intelligentie”, zoals de ondertitel luidt van dit lijvige werk dat Nemitz schreef samen met de journalist (en studievriend) Matthias Pfeffer.

Het boek blijkt een grondige analyse van de almaar groeiende macht van de grote Amerikaanse techbedrijven en de bedreiging die daar volgens de auteurs van uit gaat voor onze democratie. Tijdens zijn vakantie op een rustig Duits Waddeneiland legt de invloedrijke EU-ambtenaar op een mooie augustusdag uit wat er op het spel staat en wat Europa kan doen om te voorkomen dat alomtegenwoordige digitale technologieën de regie overnemen in nog meer aspecten van ons leven.

Waarom heet uw boek Prinzip Mensch?

„Die titel is geïnspireerd op het boek Prinzip Verantwortung, uit 1979, van de filosoof Hans Jonas, een Joodse migrant uit Duitsland die doceerde aan de New School for Social Research in New York. Voor onze door technologie gedomineerde samenleving is hij een van de relevantste filosofen. Hij schreef over een nieuw soort morele verantwoordelijkheid, die mensen niet alleen jegens elkaar hebben, maar ook jegens de natuur en het collectieve voortbestaan van de mensheid.

„Als er technologieën zijn die op de lange termijn tot het uitsterven van de mensheid kunnen leiden, of die onze manier van leven ingrijpend kunnen veranderen, zei hij, dan hebben we de verantwoordelijkheid er vandaag al actie op te ondernemen. Ook als we niet zéker weten hoe het zich verder zal ontwikkelen.

„Jonas doelde primair op kernenergie. Maar hij had het ook al over technologieën die onze geest kunnen beïnvloeden – waarbij hij vooral dacht aan drugs. Zijn ‘voorzorgsprincipe’ is deel van het Europese recht geworden, eerst alleen bij milieubescherming, later als algemeen beginsel. Mijn co-auteur en ik hebben geprobeerd dat verantwoordelijkheidsbeginsel van Jonas over te brengen op onze digitale toekomst.”

Over de bijeenkomst in Perugia zegt Nemitz: „Het is tegenwoordig heel moeilijk een conferentie of een academische instelling te vinden waar de relatie tussen internet en samenleving wordt onderzocht, en waar Big Tech níet op de een of andere manier financieel aan bijdraagt. Die bedrijven zijn zo rijk, dat ze hun geld kunnen gebruiken om overal vrienden te maken. Ze proberen een amicaal sfeertje te scheppen, waarin het ongemakkelijk of zelfs pijnlijk wordt om directe kritiek op ze te leveren. Dat is zorgelijk. Want als je geen onafhankelijke wetenschappers en journalisten hebt, dan ziet het er somber uit voor onze democratie.

„Maar”, zegt Nemitz met een zuur lachje, „als je uit principe nooit naar bijeenkomsten gaat die door één van die ondernemingen gesponsord worden, dan blijven er weinig podia waar je kan spreken over. In Brussel hebben die technologie-ondernemingen grote kantoren. Ze huren politici en oud-diplomaten in, die weten hoe ze overheden moeten benaderen. De voormalige leider van de Britse Liberale Partij, oud-vice-premier Nick Clegg, is nu toplobbyist van Meta. De speciale ambassadeur die Denemarken had aangesteld voor contacten met de technologiebedrijven, leidt inmiddels het Europese kantoor van Microsoft” (waar hij verantwoordelijk is voor contacten met Europese overheden).

Google, Meta en de andere tech-reuzen hebben afgelopen jaren veel kritiek gekregen op de manier waarop ze persoonlijke gegevens van gebruikers verzamelen en te gelde maken, hoe ze de politieke opvattingen van mensen kunnen manipuleren, nepnieuws verspreiden en inspelen op de psychische toestand van gebruikers. Maar Nemitz’ kritiek is breder. Hij richt zich in de eerste plaats op de enorme macht die de megabedrijven hebben kunnen verzamelen, terwijl overheden ze lieten begaan.

„Nergens ter wereld hebben we ooit zo’n grote machtsconcentratie gezien. Niet alleen horen ze tot de rijkste ondernemingen met de grootste beurswaarde op Wall Street. Ze hebben de controle over communicatienetwerken en de manier waarop we ons informeren. Ze weten meer over ons als individu, over ons gedrag online en offline, dan wie dan ook. Van miljarden mensen kunnen ze een profiel aanleggen. En als zich innovatieve concurrenten aandienen, imiteren ze die of nemen ze die over.”

Waarom is dat een bedreiging voor de democratie?

„Door die dominante positie moeten we ons afvragen of we als burgers nog wel kunnen meedoen aan het vormgeven van onze samenleving, of dat we voortaan alleen nog maar consumenten zijn. Dat is de kwestie waarover nu gestreden wordt bij regulering van de grote technologiebedrijven in Brussel en ook in het Amerikaanse Congres.

„Zelfregulering en gedragscodes werden lang gezien als de beste manier om de ontwikkeling van het internet te begeleiden. In Brussel hebben we dat ook decennialang geprobeerd. Maar het werkte in veel gevallen niet.

„Het meest verbijsterende voorbeeld was de toezegging van de bedrijven dat er één oplader zou komen die voor alle telefoons te gebruiken zou zijn. Alleen kwam het er decennialang steeds maar niet van. Dus hebben we het nu toch maar wettelijk vastgelegd. We kiezen weer voor bindend recht, tot stand gekomen via democratische procedures. Steeds meer mensen, ook in het Amerikaanse Congres, erkennen dat dat nodig is.”

Maar democratische molens malen langzaam, terwijl de technologie zich razendsnel ontwikkelt. Loopt wetgeving niet altijd achter?

„Een democratische proces is traag, omdat we willen dat veel partijen kunnen meepraten voor er een besluit wordt genomen. In een democratie wil je ook dat er een scheiding van machten is. In de tech-sector hoeft dat allemaal niet. Daar heerst een cultuur van, zoals Meta-topman Mark Zuckerberg ooit zei, Move fast and break things. Daar heeft men het innovatiemodel van het ‘minimaal levensvatbare product’: je brengt een eerste versie van je software op de markt, en op basis van de reacties van gebruikers pas je het product stapje-voor-stapje steeds een beetje aan tot je tevreden bent.

„Wetgeving kan je niet iedere vier weken aanpassen. Een democratische samenleving kan nooit functioneren als de tech-wereld. De tech-bedrijven proberen burgers ervan te overtuigen dat technologie voor alle problemen een oplossing biedt. Maar ze hebben veel te lang de vrije hand gehad. Hun instelling is: Als je af en toe de wet breekt, nou ja, dan betalen we toch die boete van een paar miljard? Maar dat moet afgelopen zijn. In een vrije samenleving moet er tegenwicht zijn tegenover de macht van geld en technologie.”

Foto Gordon Welters

Meta heeft vorig jaar een onafhankelijke raad van beroep ingesteld, de Oversight Board. Gebruikers kunnen daar besluiten van Facebook en Instagram aanvechten. Is dat niet genoeg?

„Dat idee komt voort uit de oorspronkelijke ambitie van de tech-platforms om te opereren als een staat en volgens eigen regels. Ik herinner me discussies die we met ze hadden, nog voor er een Europese gedragscode tegen online haatzaaien en het oproepen tot geweld op internet was. Omdat hun systemen over de hele wereld worden gebruikt, betoogden ze, konden ze maar één set regels naleven en niet de van land tot land verschillende nationale wetten.

„Dat was natuurlijk onacceptabel. Als je dat doordenkt kunnen democratieën niet meer functioneren, want die zijn altijd regionaal beperkt. In de Europese Unie moeten ze de Europese regels naleven. Dus als Meta of andere bedrijven een mechanisme in het leven roepen om intern beroep aan te tekenen is dat prima. Maar niet als ze daarmee proberen de plaats van nationale of Europese rechtsspraak in te nemen.”

Waarom bent u bezorgd over de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie?

„Steeds meer systemen die vroeger door mensen draaiend werden gehouden, worden nu door automatische systemen uitgevoerd, al dan niet met kunstmatige intelligentie. Bij het selecteren van sollicitatiebrieven bijvoorbeeld, of het analyseren van röntgenfoto’s en andere medische beelden – twee heel gevoelige terreinen, waar de resultaten ingrijpende gevolgen kunnen hebben.

„Door het inzetten van kunstmatige intelligentie verliezen mensen bepaalde vaardigheden. En belangrijker: ze verliezen het vermogen en de bereidheid om die systemen te vernieuwen en te verbeteren. Kunstmatige intelligentie functioneert op basis van data die gisteren of eergisteren zijn verzameld. Een systeem stelt daar geen kritische vragen bij en is nooit ontevreden met de uitkomst.

„Een mens kan zijn werk óók routinematig uitvoeren, maar er kan een moment komen dat hij of zij zegt: dit systeem is toch niet goed, we moeten het veranderen. Vooruitgang ontstaat vaak uit ontevredenheid, of uit een droom over een niet bestaande werkelijkheid, door verbeeldingskracht. Dat zijn uniek menselijke eigenschappen – die in kunstmatige intelligentie niet aanwezig zijn. Daarom moeten we heel voorzichtig zijn steeds meer handelingen aan automatische systemen over te dragen. Daar moet nieuwe regulering voor komen, en daar wordt in Brussel aan gewerkt.

„Vooral voor staatsorganen is dat heel belangrijk. Als besluiten op basis van automatische systemen worden genomen, moet je er niet alleen voor zorgen dat de regels worden toegepast, maar ook dat je het systeem zo nodig kan veranderen als het blijft vastzitten in een verkeerd spoor. Zoals jullie in Nederland hebben gezien bij de Toeslagenaffaire.

„Aan veel universiteiten en bij allerlei bedrijven wordt geweldig onderzoek gedaan naar kunstmatige intelligentie. Maar het vermogen om alle innovatieve elementen samen te brengen in een functionerend systeem ligt grotendeels in de handen van de techreuzen. Zij beschikken over de kennis, het geld en de grote hoeveelheden data die nodig zijn.

„Microsoft, Apple, Google en Amazon investeren nu miljarden in spraaktechnologie. Het zou bijvoorbeeld verplicht moeten worden dat gebruikers altijd duidelijk wordt gemaakt of je met een echt mens spreekt of met een machine.

„De bedrijven proberen ook allemaal actief te worden in de gezondheidszorg. Google is de grootste verzamelaar van gezondheidsdata ter wereld. Met hun technologie kunnen ze zeker grote verbeteringen in de zorgsector tot stand brengen. Maar door hun omvang maken ze het andere bedrijven moeilijk om op dat terrein ook winstgevend te zijn. En willen we echt dat essentiële publieke diensten, zoals gezondheidszorg, straks alleen nog maar geleverd kunnen worden door de reuzen uit Silicon Valley?”

Waarom wordt het grote Microsoft over het algemeen veel minder bekritiseerd dan Facebook en Google?

„Dat verbaast me ook. Zowel in Europa als bij hoorzittingen in het Amerikaanse Congres slaagt Microsoft erin altijd gezien te worden als een beetje anders dan de andere tech-reuzen. Al die grote bedrijven hebben een ander verdienmodel, maar als je kijkt naar hun macht hoort Microsoft er zeker bij.

„De greep van Microsoft op het openbaar bestuur in Europa is enorm. De afhankelijkheid van software van Microsoft bij de Europese Commissie, nationale overheden en lagere bestuursorganen is verbijsterend. Daar moeten we van af. Het is nooit goed om zo afhankelijk te zijn van één leverancier, niet als het gaat om de levering van olie en gas, en ook niet bij software die cruciaal is voor onze digitale infrastructuur. Europa moet diversifiëren.”

„Het beleid van de afgelopen twintig jaar heeft ertoe geleid dat de zoekmachine van Google in Europa een marktaandeel heeft van meer dan negentig procent. Amerikaanse bedrijven hebben hier zo dominant kunnen worden door het neoliberale digitale beleid van zelfregulering in die jaren.”

De greep van Microsoft op het openbaar bestuur in Europa is enorm

Als de Nederlandse koning niet wegens longontsteking had moeten afzeggen, was hij deze week in Californië op bezoek gegaan bij Google, om te spreken over de klimaatdoelstellingen van het bedrijf. Nu gaat koningin Máxima alleen. Nemitz wil geen oordeel geven over het bezoek zelf. „Maar het is goed om dit soort bedrijven te confronteren met de argumenten waarmee wij in Europa Big Tech bekritiseren.”

„En op klimaatgebied staan ze zeker voor enorme uitdagingen. Denk aan de energie die gebruikt wordt om een systeem van kunstmatige intelligentie te ontwikkelen, en vervolgens te gebruiken. Of de energie die gewone computercentra nodig hebben voor koeling. En de energie voor streamingdiensten. Je moet niet alleen kijken naar die bedrijven zélf en hoe ze hun eigen invloed op het klimaat aanpakken, maar ook naar de effecten van hun producten. Als de boodschap steeds is: zorg dat je voortdurend online bent, leidt dat ook tot een enorm energiegebruik.”

Op het gebied van privacy en marktwerking heeft de EU Big Tech aan een aantal nieuwe wetten gebonden. Aan regulering van kunstmatige intelligentie om de risico’s ervan te beperken en transparantie te bevorderen wordt gewerkt. Wat is de volgende stap?

„We moeten zorgen dat die wetten werken en dat ze nageleefd worden, vooral door Big Tech. Zodat die regulering in twee opzichten bijdraagt aan onze digitale soevereiniteit: dat de bevolking haar democratische rechten kan uitoefenen, en dat we onze afhankelijkheid van anderen minder groot maken.

„En laten we niet naïef zijn over de macht van deze concerns. Ze procederen veel en tot het uiterste, daar hebben ze onbeperkt geld voor.”

