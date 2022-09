Vechten tot in het ziekenhuis aan toe

Bijna een uur later dan gepland zit Georgio met zijn pet in zijn handen voor de rechter voor het mishandelen van zijn toenmalige vriendin. Het is niet de eerste keer dat hij daarvoor terechtstaat. Maar, de Amsterdammer heeft zich dit keer juist ingehouden, zegt hij. „Mijn ex verzint alles bij elkaar. Zij is degene die me heeft aangevallen.”

Op 1 april 2021 gaat de politie na een melding van huiselijk geweld naar de woning van Georgio. Eenmaal daar treffen ze niemand. Wel zien ze overal bloedsporen en bloedvegen. Het stel is inmiddels naar het ziekenhuis gegaan. Daar vechten ze door met elkaar, hoort de politie later. De beveiliging heeft ze uit elkaar moeten halen. De politie is met de twee in gesprek gegaan en heeft ze daarna aangehouden en vastgezet, voor vier dagen. Ze mogen geen contact meer hebben met elkaar.

Een sarcastische opmerking zou zijn ex hebben getriggerd om „los” te gaan, zegt Georgio op de zitting. „Ze stond ineens in mijn woning. Ik stond gewoon een jointje te draaien in de hoek van de kamer. Welke vrouwen zijn hier allemaal binnen geweest, vroeg ze. Ik lachte en zei: ‘oh, je moest eens weten’.”

Daarop gooide ze een glas tegen hem kapot, waardoor zijn pees werd doorgesneden. „Ik werd dizzy en belde 112 voor een ambulance.” Aan de telefoon werd gezegd dat hij zelf naar het ziekenhuis moest komen. „Ze is toen met me naar het ziekenhuis gegaan.”

De officier van justitie verwijt Georgio juist dat hij zijn ex-vriendin heeft gebeten, getrapt en in het gezicht geslagen. Ook zou hij zijn arm om haar nek hebben gedaan waardoor zij geen lucht meer kreeg. Op letselfoto’s, daags na de mishandeling gemaakt, zouden nog vlekken te zien zijn, zegt de officier van justitie.

Maar dat is allemaal niet waar, zegt Georgio met een lage stem. „Ik loop nog in mijn proeftijd, dat zet ik niet op het spel.”

Meneer is een gewaarschuwd man, zegt de officier van justitie, vanwege die proeftijd. Ze laat in het midden wie nou wie heeft uitgedaagd. „Huiselijk geweld levert veel ellende op. Het is ook akelig voor de buurt. Uit buurtonderzoek blijkt dat er continu gebonk en geschreeuw te horen is in de woning.”

Georgio heeft een woonbegeleider en krijgt een uitkering. Hij staat sinds het incident ook onder toezicht bij de reclassering. De woonbegeleider is positief, de reclassering niet. „De reclassering adviseert zelfs een tijdelijke klinische opname voor detoxificatie”, zegt de officier.

De reclassering gaat uit van een alcoholprobleem bij u, merkt de rechter op.

Georgio: „Dat klopt, ik was een probleemdrinker. Nu niet meer.”

„U heeft een nieuwe vriendin. Dat gaat goed?”

Georgio: „Ik heb geen gezeik met haar.”

Zijn ex heeft wisselende verklaringen afgelegd, blijkt uit het dossier. Daarom vraagt de officier van justitie vrijspraak voor het bijten, schoppen en slaan in het gezicht: „Verdachte ontkent dit en het blijft onduidelijk hoe dat is gegaan.” Maar de officier van justitie vindt het „niet aannemelijk” dat Georgio helemaal niets heeft gedaan. „We hebben de foto’s met vlekken op de nek en een letselverklaring.”

Voor het vastpakken van de nek vraagt ze een voorwaardelijke werkstraf van tachtig uur met een „flinke batterij” aan voorwaarden, zoals urinecontrole en ambulante behandeling.

Sinds het incident vorig jaar gaat het beter met Georgio, vindt Georgio zelf

Sinds het incident in april vorig jaar gaat het beter met Georgio, vindt Georgio zelf. „Ik drink niet meer, voer mijn werkstraffen uit, werk als schilder en timmerman, en ik wil een eigen bedrijf starten.”

Door de wisselende verklaringen van de ex heeft de rechter „ernstige twijfels”. Het letsel op de foto’s kan ook ontstaan zijn in het ziekenhuis toen de beveiligers het stel uit elkaar probeerde te halen, zegt ze. Ze spreekt Georgio vrij.

Een uur eerder stond de ex-vriendin van Georgio voor dezelfde rechter. Zij kreeg een werkstraf van 120 uur en vier weken voorwaardelijk met bijzondere voorwaarden, voor drie feiten: mishandeling van Georgio in het ziekenhuis, mishandeling met het glas en mishandeling van een ziekenhuisbeveiliger.