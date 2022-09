UvA: minder buitenlandse studenten toelaten

De Universiteit van Amsterdam wil de instroom van buitenlandse studenten voor de populaire studies psychologie en politicologie vanaf volgend studiejaar beperken. De universiteit wil een proef met een quotum voor internationale studenten die zich melden voor de Engelstalige variant van die studies. Dat is een van de eerste maatregelen die volgens bestuursvoorzitter Geert ten Dam „broodnodig” zijn om Nederlandse studenten meer kans te geven deze studies te volgen.

Lees ook: Universiteiten willen niet meer groeien

Officieel mag het nog niet. Universiteiten hebben geen harde middelen om internationale studenten te weren – ze mogen niet selecteren op nationaliteit. Vandaar dit experiment, waarmee de UvA op de politieke besluitvorming wil vooruitlopen en onderwijsminister Robbert Dijkgraaf (D66) wil helpen te „verkennen of een maximum aantal buitenlandse studenten leidt tot een grotere toegankelijkheid voor Nederlandse studenten”. Bovendien kan de UvA niet jaren wachten. „De werkdruk is te hoog, de aantallen zijn te groot”, zegt Ten Dam.

Op de UvA komt inmiddels twee derde van de studenten psychologie uit het buitenland. „We bereiken het punt dat Nederlandse studenten uit Hoorn, Emmen of Amsterdam-West niet terecht kunnen bij populaire studies, omdat ze worden weggeconcurreerd door studenten uit het buitenland”, zegt Ten Dam.

Ze wijst op de groei van alle universiteiten de afgelopen vijf jaar, en met name de toename van het aantal ‘internationals’. De UvA, bijvoorbeeld, groeide in vijf jaar van 31.000 naar 41.000 studenten; het aantal Nederlandse studenten groeide met 6 procent, het aantal buitenlandse verdrievoudigde tot ongeveer 13.000. In twintig jaar verdubbelde het aantal studenten aan universiteiten van 170.000 tot 340.000. Het aantal nieuwe buitenlandse studenten groeide van 6.500 in 2015 tot 18.000 vorig jaar. Dit jaar beginnen waarschijnlijk ruim 20.000 buitenlandse studenten.

Meer universiteiten willen de groei van het aantal internationale studenten afremmen. Volgens koepelorganisatie Universiteiten van Nederland zouden twintig opleidingen een quotum instellen voor buitenlandse studenten, als dat zou mogen. Onder die opleidingen zijn psychologie, politicologie, mediastudies, future planet studies en communicatie aan de UvA, psychologie, artificial intelligence en computer science aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, psychologie aan de Universiteit Maastricht, enkele studies zoals lucht- en ruimtevaarttechniek aan de TU Delft, en opleidingen aan de Universiteit Twente.

Wachten op wetgeving

Pieter Duisenberg, voorzitter van de koepel: „We vragen al sinds 2018 om wetgeving die het mogelijk maakt een numerus fixus in te voeren bij Engelstalige bachelors, waarbij we de Nederlandstalige variant toegankelijk houden. Mag niet. We willen ook dat opleidingen bijvoorbeeld kunnen zeggen: maximaal vijftig studenten van buiten Europa. Mag ook niet.”

Een wetsvoorstel dat dit mogelijk zou maken, werd dit jaar door minister Dijkgraaf uitgesteld. „Als die instrumenten er komen, voeren we ze onmiddellijk in”, zegt Duisenberg.

Uit een rondgang van NRC onder alle universiteiten blijkt dat verreweg de meeste niet meer willen groeien. De groei van de afgelopen twintig jaar is niet gepaard gegaan met extra geld. Pas dit jaar is er bijna 1 miljard euro uitgetrokken voor extra personeel en ruimte.

De groei wordt ook veroorzaakt doordat steeds meer Nederlandse leerlingen kiezen voor de universiteit – met als bijkomend effect dat veel hogescholen krimpen. Dat leidt tot overvolle collegezalen en hoge werkdruk voor docenten. Ook ontbreekt accommodatie: eerder deze maand riepen verschillende universiteiten internationale studenten al op níet naar Nederland te komen als ze geen kamer hebben.