Universiteiten willen niet meer groeien

Uitpuilende collegezalen en wachtlijsten voor studentenverenigingen, sportclubs en kamers. De universiteiten, die maandag 5 september het academisch jaar openen, barsten uit hun voegen. Nog nooit schoven zoveel studenten aan in de collegebanken. Hun aantal verdubbelde in de afgelopen twintig jaar: van 170.000 in 2001 naar 340.000 nu. En het einde van die groei is niet in zicht.

Steeds meer Nederlandse scholieren kiezen liever voor een universitaire studie dan voor een meer praktische opleiding aan een hogeschool. En Nederlandse universiteiten zijn populair bij internationale studenten, want het niveau is hoog en het collegegeld laag vergeleken met andere landen.

Probleem: de meeste universiteiten wíllen niet nog groter worden, blijkt uit een rondgang van NRC langs alle veertien universiteiten. Ze vinden het wel mooi zo en willen de aantallen kunnen afremmen. Uitzonderingen daargelaten – de Technische Universiteit Eindhoven wil juist wel groeien en de Universiteit Twente heeft er geen bezwaar tegen vanwege de grote vraag naar hoogopgeleide ingenieurs.

„Wij zeggen al jaren dat we geen enkele groeiambitie hebben”, zegt rector magnificus Henk Kummeling van de Universiteit Utrecht. Afgelopen collegejaar stonden bijna 38.000 studenten ingeschreven op zijn universiteit, ruim 6.000 meer dan vijf jaar eerder. Daarmee is de grens wel bereikt, zegt Kummeling. De druk op ruimte, op docenten, eigenlijk op álles, is groot in Utrecht. De afgelopen maanden werden in razend tempo kantoorruimtes en een parkeerplaats omgevormd tot collegezalen voor onderwijs.

Kan zijn universiteit kwalitatief goed onderwijs leveren met deze aantallen? Kummeling aarzelt even. „Ik dénk dat het kan. Maar het is wel erg lastig geworden.”

Tilburg University is „heel bewust gegroeid”, de afgelopen jaren, tot 20.000 studenten, vertelt rector magnificus Wim van de Donk. „Maar nu is het mooi. We groeien liever in betekenis dan in aantallen.” De opleiding finance concurreert onder meer met het Amerikaanse Stanford – er komen kandidaten uit de hele wereld op af – en daar is Tilburg blij mee. Maar op een goed moment kwamen er heel veel Duitse studenten op psychologie af. „We waren dus tevreden met de landelijke numerus fixus voor psychologie. Het is echt per opleiding en per stad verschillend en je moet per opleiding en stad kijken wat nodig is om de aantallen te beheersen.”

Universiteiten zoeken naarstig naar manieren om de groei te beteugelen. De universiteiten van Utrecht en Amsterdam werven bijvoorbeeld al geruime tijd geen internationale studenten meer – al lijkt dat nauwelijks effect te hebben.

Vrijwel alle universiteiten riepen hun internationale kandidaten in de zomer op vooral níet naar Nederland te komen als ze nog geen kamer hebben. Of dat heeft gewerkt, is pas in oktober duidelijk wanneer blijkt of studenten die zich eerder dit jaar aanmeldden ook daadwerkelijk komen.

Bij de Erasmus Universiteit Rotterdam is het aandeel internationale studenten al jaren stabiel, rond 23 procent, zegt rector magnificus Annelien Bredenoord. De universiteit is in vijf jaar wel van 26.000 studenten naar 37.000 gegroeid. Op zichzelf is dat goed voor de samenleving, vindt Bredenoord. „Hoe meer mensen wetenschappelijk leren denken en kennis verwerven, hoe beter.” Maar soms is de groei bij een bepaalde studie disproportioneel en dan móet een universiteit kunnen ingrijpen. Bovendien moet de financiering, voor alle universiteiten, meegroeien met de aantallen studenten, zegt zij. „Er is nu voor het eerst fors in geïnvesteerd door het kabinet. Dat is mooi en moet ook echt zo blijven.”

In Amsterdam is de groei het extreemst. De hoofdstad is aantrekkelijk voor internationale studenten. Zo aantrekkelijk dat een derde van de studenten aan de Universiteit van Amsterdam (41.000 in totaal) uit het buitenland komt. Bij sommige populaire studies, zoals psychologie, zelfs twee derde. Dat kan zo niet langer, zegt bestuursvoorzitter Geert ten Dam. „We bereiken het punt dat Nederlandse vwo-scholieren níet terecht kunnen bij populaire studies omdat ze worden weggeconcurreerd door studenten uit het buitenland.”

Numerus fixus

Studenten kijken met argusogen naar de almaar uitdijende universiteiten. „We maken ons zorgen dat de onderwijskwaliteit daalt”, zegt Terri van der Velden, voorzitter van studentenorganisatie ISO. „Er zijn opleidingen, zoals rechten of bedrijfskunde, waar achthonderd eerstejaars in een collegezaal zitten. Los van dat je soms de helft niet verstaat, is het zó onpersoonlijk! Terwijl contact tussen studenten en docent helpt bij de voortgang van de studie.”

Harde middelen om de groei af te remmen, hebben universiteiten niet. Ze mogen bijvoorbeeld niet selecteren op nationaliteit. Een wetsvoorstel dat universiteiten de mogelijkheid biedt een numerus fixus in te stellen voor de Engelstalige variant van een opleiding en níet voor de Nederlandstalige werd voor de zomer door minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs, D66) vooruitgeschoven. „Ik erken de problemen die ontstaan door de komst van grote aantallen internationale studenten”, laat Dijkgraaf in een schriftelijke reactie weten.

Hij begint binnenkort met „een verkenning naar een toekomstbestendig stelsel van hoger onderwijs en onderzoek”. Dat moet leiden tot nieuwe „wettelijke sturingsinstrumenten” waarmee universiteiten de aantallen internationale studenten kunnen beheersen. „Zonder dat de voordelen van internationalisering in het gedrang komen.”

Mooi dat de minister dit nu doet, vindt Pieter Duisenberg, voorzitter van koepelorganisatie Universiteiten van Nederland. „Wij vragen sinds 2018 om instrumenten waarmee universiteiten de instroom beter kunnen beheersen.”

Dat is hard nodig, ziet Duisenberg. „Er zijn miljóenen studenten uit landen als China en India, die op zoek zijn naar goed hoger onderwijs. Om aan die behoefte tegemoet te komen, zou je wereldwijd elke week een nieuwe universiteit willen openen. Dat gebeurt niet, en dus melden ze zich bij de gevestigde universiteiten. Die moeten kunnen ingrijpen als de kwaliteit en de toegankelijkheid van het onderwijs door de enorme aantallen in gevaar komt.” Dat punt, zegt Duisenberg, is voor een aantal universiteiten inmiddels bereikt. Zeker twintig opleidingen zouden een numerus fixus willen instellen voor buitenlandse studenten of een quotum willen hanteren als dat mocht.

Vervelende bijsmaak

Rianne Letschert, bestuursvoorzitter van de Universiteit Maastricht, krijgt een „vervelende bijsmaak” bij de wens om het aantal internationale studenten te beperken. Ja, er zijn grenzen aan de groei van universiteiten, óók in Maastricht, maar zij zit niet te wachten op nieuwe regels die voor álle universiteiten gelden en die als voornaamste doel hebben de groei van internationale studenten af te remmen. „Onze universiteit ís internationaal. Er is in deze regio grote behoefte aan internationaal talent. Meer dan de helft van onze studenten en het wetenschappelijk personeel komt uit het buitenland. Van hen hoor ik dat ze zich niet meer welkom voelen door de discussie over de groei van Nederlandse universiteiten die alleen maar te wijten zou zijn aan buitenlandse studenten”. Overigens verlaat 75 procent van de afgestudeerde buitenlanders volgens Nuffic binnen vijf jaar Nederland weer.

Natuurlijk, zegt Letschert, de universiteiten moeten toegankelijk blijven voor Nederlandse studenten. Om dat te blijven garanderen, zijn scherpere afspraken nodig op landelijk niveau. „Maar creëer vooral geen eenheidsworst en laat de samenstelling van een studentenpopulatie passen bij het profiel van de universiteit en de regio waarin die geworteld is. Laten we niet studenten uitsluiten omdát ze uit China of India komen.”

Bovendien: nu zeggen dat je een studentenstop wil, is kortetermijndenken. „Laten we eens beginnen met de vraag wat onze samenleving nodig heeft de komende decennia. Nu studenten weren, betekent misschien dat we ze over vijf jaar weer moeten smeken om te komen.”

Dat bepleit Duisenberg ook: kijk wat de komende jaren nodig is op de arbeidsmarkt voor je gaat zeggen dat er minder academici moeten komen. „De vraag naar hoogopgeleid personeel neemt toe, kijk maar naar de vacatures. Hoe dat er in de toekomst uit ziet? Het eerlijke antwoord is: we hebben het niet goed in kaart.”

Hogescholen krimpen

Niet alleen internationale studenten zorgen voor de snelle groei van universiteiten. Ook vwo-leerlingen kiezen de laatste jaren vrijwel standaard voor een studie aan de universiteit in plaats van een hogeschool. Met als gevolg dat veel hbo’s krimpen. „Twee derde van de groei in de afgelopen jaren komt door Nederlandse studenten”, zegt Duisenberg. „Dat is deels demografisch en deels omdat aankomende studenten steeds meer voor de universiteit kiezen en niet voor het hbo.”

Er is een sterke sociale druk om naar de universiteit te gaan, ziet rector magnificus Henk Kummeling van Utrecht. „Op het vwo horen leerlingen van ouders en de decaan: het is zonde als je niet naar de universiteit gaat.”

Daar valt winst te behalen, zegt ook Terri van der Velden van ISO. Hoe? „Betere voorlichting aan vwo-scholieren. En wat ons betreft een striktere scheiding tussen universiteit en hogeschool.”

Rector magnificus Wim van de Donk van Tilburg erkent dat er „veel te doen is” aan de toelatingsgesprekken met scholieren. „Niet iedereen weet waar hij of zij aan begint.”