Undercover hield journalist Barbara Ehrenreich Amerika een spiegel voor

Haar beroemdste boek begon met een simpele journalistieke vraag. (Hoe) kan je in de VS rondkomen van het minimumloon, dat eind jaren negentig circa 7 dollar per uur bedraagt? Barbara Ehrenreich, die vrijdag op 81-jarige leeftijd overleed, vraagt het zich af in gesprek met een hoofdredacteur. Tijdens die lunch van zalm en seizoensgroentes, zo beschrijft ze in haar bestseller Nickled and Dimed – On (Not) Getting by in America, besluit ze „aan den lijve te ondervinden” hoe het leger loonslaven in haar land overleeft.

Ehrenreich gaat undercover als onder meer serveerster, bejaardenverzorgster, afwasser en medewerker bij Walmart. Ze ontdekt al snel het antwoord op haar vraag: nee. Maar wat haar boek bovenal onthult is hoe precaire arbeid miljoenen Amerikanen niet alleen geen bestaansminimum oplevert, maar dieper de armoede in duwt.

Zo beschrijft Ehrenreich hoe werkgevers het eerste loonstrookje niet gelijk uitbetalen, om te voorkomen dat een nieuwe werknemer meteen ontslag neemt. Omdat huisbazen vaak wel twee maanden loon aan borg vragen, is huren dan lastig. Dat dwingt mensen in motels te wonen, wat fiks duurder is dan een gewone huurwoning. En waar je niet zelf kan koken, maar alleen junkfood kan opwarmen in de magnetron.

Zulk werk is geen opstapje richting middenklasse meer, maar een neerwaartse spiraal. Het is een inzicht dat aanslaat in verschijningsjaar 2001, als de dotcom-bubbel net uiteenspat en antiglobalisme de kop opsteekt. Ehrenreichs boek geeft de vakbondsbeweging en het debat over een hoger minimumloon nieuwe urgentie.

De angst om te vallen

Al haar reportages en boeken over thema’s als ongelijkheid, seksisme – en later ook over de dood en ouder worden – worden gekleurd door maatschappelijk engagement. Ehrenreich krijgt dit mee in het linkse, anti-autoritaire (en alcoholistische) gezin in Montana waar ze opgroeit.

Als ze verhuist naar de grote stad om te studeren, omarmt ze het activisme, onder meer namens de Democratische Socialisten. Haar journalistieke carrière krijgt in 1989 vaart dankzij een ander standaardwerk (Fear of Falling: The Inner Life of the Middle Class), waarin ze beschrijft hoe veel Amerikanen vrezen door het ijs te zakken. Het is een analyse die een kwart eeuw later in Nederland nog door politici van vooral christen-democratische huize (van Ab Klink tot Wopke Hoekstra) wordt overgenomen.

Ehrenreich vond haar undercover-journalistiek in ‘de flexibele schil’ overigens allesbehalve dapper. „Miljoenen mensen doen dit soort werk elke dag, hun leven lang”, zei ze toen ze in 2018 de Erasmusprijs in ontvangst nam. „Zijn ze u nooit opgevallen?”

