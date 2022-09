Thymen Arensman breekt door in de zwaarste rit van de Vuelta

Het gebeurde niet ver onder de top van de Sierra Nevada, tijdens een slotklim die werd gevreesd door het hele peloton. 19,3 kilometer lang, met op sommige stukken een stijgingspercentage van meer dan twintig procent. Daar, op zeven kilometer van de eindstreep en op 2.500 meter hoogte, achterhaalde Thymen Arensman koploper Marc Soler. „Het leek of hij op me wachtte”, zei Arensman na de finish. „Marc is zo’n goede renner en ik vroeg me af of ik hem aankon. Maar iedereen zat in die fase aan zijn limiet. Ik dacht: ik probeer het gewoon.”

De solo leidde tot de eerste ritzege in een grote wielerronde voor Thymen Arensman (Team DSM). In de Giro d’Italia was hij al dicht bij ritwinst in de zware bergetappe over de Mortirolo, maar toen lukte het net niet. Nu kwam de 22-jarige renner uit Beesd, eigenlijk tot zijn eigen verbazing, als eerste over de streep in de zwaarste Vuelta-rit. „Het is moeilijk te geloven, het moet nog indalen”, zei Arensman, die de top-10 van het algemeen klassement binnendrong en nu achtste staat op ruim zeven minuten van klassementsleider Remco Evenepoel (Quick Step-Alpha Vinyl).

Evenepoel blijft in het rood

De basis voor zijn zege werd eerder op de dag gelegd, toen Arensman zich aansloot bij een vroege kopgroep. Die telde een kleine dertig renners, onder wie de Australiër Rohan Dennis en Sam Oomen van Jumbo-Visma. Klassementsleider Evenepoel, die zaterdag wat tijd had verloren op zijn concurrenten, had eveneens twee ploeggenoten voorin zitten. Arensman was de best geklasseerde renner in de kopgroep: elfde op ruim negen minuten van Evenepoel.

Terwijl in het peloton Wilco Kelderman onderuit was gegaan - hij kon verder - mocht de Australiër Jay Vine op de eerste col, van de derde categorie, als eerste de top passeren. De drager van de bergtrui lukte dat ook op de Alto del Purche, van de eerste categorie.

Oomen en Dennis lieten zich terugzakken uit de kopgroep om Roglic nog even te ondersteunen. Richting slotklim bleven vooraan twaalf renners over. Op de enige berg van de buitencategorie deze Vuelta was de Spanjaard Soler uit die groep de eerste aanvaller. In de groep erachter zette Jumbo, de ploeg van nummer twee Primoz Roglic, Evenepoel meteen onder druk. De Belg gaf geen krimp, tot eerst Enric Mas (Movistar) en daarna Roglic dan toch bij hem wegreden. Mas haalde uiteindelijk 42 seconden van zijn achterstand af en staat derde op 2,01 minuut. De Sloveen Roglic pakte ongeveer vijftien seconden terug op Evenepoel, die nog steeds ruim anderhalve minuut voorsprong heeft en de rode trui behoudt.

Doorbraak

Voor Arensman deed dat er allemaal minder toe. Hij beleefde in de Sierra Nevada de definitieve doorbraak van zijn carrière. Dat Arensman talentvol is, was al langer bekend. Tekenend daarvoor was zijn tweede plaats in de Tour l’Avenir (Ronde van de Toekomst) in 2018, een rittenkoers die bekendstaat als kraamkamer voor rondetalent. De latere Tourwinnaar Tadej Pogačcar won dat jaar de ronde voor Arensman.

Dit jaar rijdt Arensman sowieso opvallend goed. In de Tirreno-Adriatico eindigde hij als zesde, hij werd derde in de Tour of the Alps en won een tijdrit in de Ronde van Polen.

Ploegleider Matt Winston roemde het optreden van zijn jonge renner, die zich in voorgaande grote rondes altijd moest opofferen voor kopman Romain Bardet, maar nu ook voor eigen succes mag gaan. „Ik heb gezegd dat hij in de eerste plaats moet genieten van deze overwinning”, zei Winston bij Eurosport. De aanval van Arensman was gepland, zei hij, hoewel niet zonder voorbehoud. „Het was in zoverre een plan dat we zouden kijken of de kopgroep qua samenstelling interessant genoeg was om mee te gaan. Dat bleek zo. Thymen doet ook goede zaken voor het klassement, we gaan zien hoe dat de komende week verder gaat.”

Arensman zelf had helemaal niet het idee dat hij de rit zou kunnen winnen, zei hij na afloop. „Ik voelde me niet eens supergoed, maar blijkbaar hadden de anderen het nog zwaarder [...] Iedereen had het over deze rit, ongelooflijk dat ik hier kan winnen.”

Maandag volgt een rustdag in de Vuelta, die dit jaar in Nederland begon. Daarna zijn er twee relatief vlakke ritten en nog twee bergetappes. De Ronde van Spanje eindigt zondag in Madrid.