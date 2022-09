Talent, geluk, instinct - alles wat Max Verstappen goed maakt was te zien in Zandvoort

Talent, inzet, strategie en geluk. Het heeft Max Verstappen in de Formule 1 al veel succes opgeleverd, maar bij de Grote Prijs van Nederland kwam het allemaal samen. Een weekend dat op vrijdag begon met een kapotte versnellingsbak, eindigde op zondag met een overwinning die hem weer een stap dichterbij zijn tweede wereldtitel brengt. Verstappen won voor George Russell (Mercedes) en Charles Leclerc (Ferrari) na een wedstrijd die totaal anders verliep dan voorspeld. „Niet eenvoudig”, noemde Verstappen de race met de hem kenmerkende nuchterheid tijdens een persconferentie die begeleid werd door de discodreunen uit de Red Bull-lounge boven hem. Zoals het op circuit Zandvoort één groot feest was na afloop en alleen de winnaar het hoofd koel leek te houden.

Het talent van Verstappen

Je zou het Verstappens grootste talent kunnen noemen: de onverstoorbaarheid waarmee hij zich beweegt in een wereld waar iedereen wat van hem wil. Helemaal bij een race in eigen land, een wedstrijd die er niet zou zijn geweest zonder hem. Maar dan zou je voorbijgaan aan de belangrijkste gave waarover de 24-jarige Nederlander beschikt: race-instinct.

Hij liet dit weekend wederom zien dat er momenteel geen betere coureur in de Formule 1 is dan hij. In Zandvoort won hij zijn vierde opeenvolgende grand prix – wat hem nog niet eerder was gelukt – en zijn tiende race van het jaar. Met nog zeven wedstrijden te gaan is hij op weg naar het record van de Duitsers Michael Schumacher en Sebastian Vettel, die ooit allebei in één seizoen dertien races wonnen. De pure racer in Verstappen kwam niet alleen naar voren tijdens de kwalificatie op zaterdag – hij hield na een sensationele laatste rondje met 21 duizendsten van een seconde Charles Leclerc van poleposition – maar ook op zondag, toen hij twaalf ronden voor het einde van de race Lewis Hamilton bij de eerste de beste gelegenheid buitenom passeerde in de Tarzanbocht.

Maar alleen met zijn ongekend grote talent zou Verstappen, die inmiddels de mijlpaal van dertig grandprixzeges heeft bereikt, waarschijnlijk niet zo succesvol zijn. Hij moet het ook hebben van zijn inzet. Hard werken leerde hij al jong van zijn vader Jos Verstappen. De voormalig Formule 1-coureur stelde altijd hoge eisen aan zijn zoon, vertelde diens zus Gerda in 2020 aan NRC. „Dan kwam Max uit school en was het van: papa, ik ga met de jongens voetballen in het park. Maar mijn broer had de bus al ingeladen om te gaan trainen. ‘Niks ervan’, zei hij. ‘Wij gaan karten.’ Oh, zei Max, mag ik niet een keertje? Nee, er werd gekart.” De lessen van Jos maakten dat Max vrijdag bezig was om de problemen op te lossen die aan het licht kwamen tijdens de vrije trainingen. „Hij heeft tot ‘s avonds laat de mensen geholpen die in de data doken en op de simulator bezig waren in Milton Keynes [de Engelse stad waar de fabriek van Red Bull staat, red.]”, vertelde teambaas Christian Horner aan Britse media.

Verstappen na afloop in Zandvoort Foto ANDREJ ISAKOVIC/AFP

Wat betreft de strategie zit het, zeker dit seizoen, ook goed bij Red Bull. Hoofdstrateeg Hannah Schmitz vertelde onlangs aan De Telegraaf dat zij met Verstappen altijd alles op voorhand bespreekt en dat hij heel goed is in het begrijpen van de scenario’s. Verstappen, die al zeven jaar voor Red Bull rijdt, zei zondag na afloop qua strategie blind te vertrouwen op zijn team. „Dat krijg je als je al zo lang met elkaar werkt.”

Tijdens de race op Zandvoort bepaalden de keuzes van Red Bull het verschil tussen winst en verlies, al zou je ook kunnen stellen dat Mercedes en Ferrari - dat niet voor het eerst blunderde bij een pitstop – steken lieten vallen. Teambaas Horner bedankte, met een knipoog, Mercedes dan ook na afloop. „Ze maakten het ons iets makkelijker toen ze George Russell naar binnen haalden.” Horner blikte terug op de hectische slotfase waarin Valtteri Bottas in zijn Alfa Romeo voor een safetycar op de baan zorgde. Verstappen maakte van dat moment gebruik door de pits in te gaan voor een setje nieuwe zachte banden. Hij kwam achter Hamilton en Russell de baan op, maar Mercedes riep Russell vervolgens naar binnen. Hamilton reed door op dezelfde banden en werd bij de herstart dus ongenadig ingehaald door Verstappen. De Brit zou uiteindelijk, foeterend via de boordradio, als vierde eindigen.

Dit soort geluk valt dit seizoen vaker de kant op van Verstappen, die ook nog eens voor altijd herinnerd zal worden door de manier waarop hij vorig jaar in Abu Dhabi wereldkampioen werd na inzet van de safetycar. In Zandvoort zat het bijvoorbeeld ook mee toen tijdens de kwalificatie (die werd ontsierd door een rookbom op het circuit) een spin van zijn teamgenoot Sergio Pérez een gele vlag veroorzaakte, waardoor Hamilton zijn snelle ronde niet kon afmaken. Of de Brit pole position had gepakt weet niemand, maar ongelukkig was het wel voor hem. Of neem het uitvallen van Charles Leclerc tijdens de Grote Prijs van Spanje, waar hij onbedreigd aan de leiding reed. Of de safetycar in Saoedi-Arabië, die ervoor zorgde dat Verstappen van de derde naar de tweede plaats kon opschuiven en de race won. Of de chaotische bandenwissels van Ferrari in Monaco.

Problemen overwonnen

Het geluk van Red Bull en Verstappen steekt echter schril af bij de eigen prestaties. Wat dat betreft staat de Grote Prijs van Nederland symbool voor de verloop van hun seizoen. De problemen op vrijdag deden denken aan de eerste drie races, waarin Verstappen twee keer uitviel vanwege problemen met het brandstofsysteem. Van titelprolongatie wilde Verstappen na zijn tweede uitvalbeurt, in Melbourne, even niets meer weten. „Het wordt een grote opgave”, zei hij. Maar de problemen werden overwonnen.

Lees ook: ‘project-Mac Verstappen’ - hoe een jochie uit Limburg wereldberoemd werd en welk plan daarachter stak (uit 2020)

De comeback op zaterdag deed denken aan de drie opeenvolgende overwinningen in Imola, Miami en Barcelona, waardoor een achterstand op Leclerc in de WK-tussenstand werd omgebogen in een voorsprong, die sindsdien steeds groter is geworden. En de race op zondag toonde aan dat er momenteel gewoon geen maat staat op Verstappen, die er vorige week, na zijn magistrale zege op Spa-Francorchamps, door sommige fans voor het eerst van werd beticht de Formule 1 saai en voorspelbaar te maken. Dat soort kwalificaties zijn in deze sport bijna een compliment, want bij saai en voorspelbaar denk je al snel aan de periodes waarin Schumacher en Hamilton heersten – de twee succesvolste Formule 1-coureurs ooit.

Max Verstappen zal zich niets aantrekken van welke kritiek ook, onverstoorbaar als hij is. Volgende week wil hij weer winnen, liet hij zondag weten. Op Monza, een circuit dat Red Bull beter ligt dan Zandvoort. Hij stevent in ieder geval onbedreigd op zijn tweede wereldtitel af. „Ook na deze race kijken we weer waar we vooruitgang kunnen boeken, los van onze voorsprong in het kampioenschap. Dat is wat mij betreft de benadering die je moet hebben om aan de top te blijven”, sloot Verstappen zijn weekend in Zandvoort af.