Sommige dingen veranderen nooit, zelfs Carmen niet

Opera Carmen van Georges Bizet door De Nationale Opera/NedPho o.l.v. Jordan de Souza. Regie: Robert Carsen. Gezien: 3/9 Nationale Opera & Ballet, Amsterdam. T/m 22/9

Sommige dingen veranderen niet. Ga naar een première van Carmen, en steevast zitten er in het publiek veel vrouwen met felrode jurken aan of rode bloemen in het haar. Zo ook afgelopen zaterdag bij de Nationale Opera, dat het operaseizoen opende met een herneming van 2009, in de regie van Robert Carson. Die werd destijds wisselend ontvangen, maar er was veel lof voor het indrukwekkende laatste toneelbeeld. Honderden figuranten zaten in een halve kring rond de stierenvechtersarena, als figuurlijke spiegel voor het publiek in de zaal. En iedereen, in de zaal én op het toneel, klapte terwijl het lijk van Carmen na de laatste noten werd afgedragen. Ook nu was dat onverminderd pijnlijk, en goed getroffen.

Het vreemde aan deze voorstelling is dat de wereld van 2009 lichtjaren ver weg voelt. De bezoeker in 2022 ziet in de relatie van Carmen en José anders dan de bezoeker van dertien jaar geleden. Daar werd door de Nationale Opera echter niet echt iets mee gedaan: zelfs in het programmaboekje blijft het cliché van de ‘femme fatale’ niet achterwege.

Dat alles maakt het plezier om de zangers gelukkig niet minder. Don José (Stanislas de Barbeyrac) zingt luid en invoelend, je krijgt werkelijk te doen met zijn onbeholpen liefde voor Carmen die duidelijk buiten zijn bereik ligt. Micaëla (Adriana González) zingt met een schitterende controle over haar dynamiek, juist ook in de hoogte. De vrouwelijke bijrollen zijn met Inna Demenkova en Polly Leech prachtig bezet, en Michael Wilmering heeft aanstekelijk plezier als smokkelaar.

Maar het is J’Nai Bridges die de voorstelling draagt met een zo goed als ideale Carmen. De diepte van haar borststem was zowel sexy als gezaghebbend. Ze speelde Carmen niet over de top maar ernstig: geen frivole losbol maar een vrouw vol ingehouden, koppige woede die de wereld meewarig tegemoet treedt.

Ontsporing

Terwijl deze ernstige Carmen kranig weerstand bood tegen de bezitterigheid van José, kampte dirigent Jordan de Souza ondertussen met zijn eigen problemen. Als je tijdens de voorstelling gedachten bekruipen als: „wat heeft zo’n dirigent toch eigenlijk een moeilijke baan”, is dat doorgaans een veeg teken. En inderdaad, aan het eind liepen koor en orkest werkelijk uit de pas, wat afbreuk deed aan het drama van de laatste scènes, of daar in ieder geval een heel ander soort drama tegenover stelde. Afgezien van die ontsporing klonk het orkest sowieso de avond, een mooie cellosolo daargelaten, te werktuigelijk. Een kleine domper voor de roodgehakte bezoeksters, want juist deze orkestpartijen klinken idealiter eindeloos broeierig.

