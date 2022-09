Privévliegtuig crasht voor Letse kust na mysterieuze koers

Een privévliegtuig is zondagavond neergestort voor de kust van Letland. Dat meldt de Zweedse reddingsbrigade, die samen met de Litouwse luchtmacht is ingezet om de plaatselijke autoriteiten bij te staan. Hoeveel mensen aan boord waren, is nog niet officieel bekend. De Duitse krant Bild spreekt op basis van een onbekende bron van vier passagiers: de piloot, een stel en hun dochter. Ze zouden onderweg zijn geweest naar de Duitse stad Keulen.

De koers van het in Oostenrijk geregistreerde Cessna 551-vliegtuig was nogal mysterieus, schrijft persbureau Reuters op basis van data van Flightradar24. Het toestel was zondagmiddag vertrokken vanuit de Zuid-Spaanse plaats Jerez, waarna het twee keer draaide, bij Parijs en Keulen, om vervolgens langs het Zweedse eiland Gotland de Oostzee over te steken.

Gevechtsvliegtuigen uit Spanje en Frankrijk - het toestel vloog ook door het luchtruim van die landen - hadden tevergeefs geprobeerd contact te krijgen met de piloot. In de cockpit zagen ze niemand zitten. Zo’n vijf uur na vertrek maakte het vliegtuig een duik, waarna het van de radar verdween. Volgens de Zweedse reddingsbrigade was de brandstof op. Aan boord waren ze „duidelijk niet in staat om adequaat te reageren”, aldus een woordvoerder tegen persbureau AFP.

Er is er een grootschalige zoek- en reddingsoperatie op touw gezet. Onder meer marineschepen en een gevechtshelikopter uit Litouwen zijn op verzoek van buurland Letland naar de plek van de crash gestuurd.

Een screenshot waarop te zien is dat het toestel in de problemen is