Max Verstappen wint opnieuw Grand Prix van Nederland

Max Verstappen heeft zondag de 32ste Grand Prix van Nederland gewonnen. Op het circuit in Zandvoort zette de Nederlandse Red Bull-coureur een tijd neer van 1.13.652, 4 seconden sneller dan de Britse Mercedes-rijder George Russell. De Monegaskische Ferrari-rijder Charles Leclerc eindigde als derde. Verstappen staat nu 109 punten voor op Leclerc in het WK-klassement.

De Nederlander noemt het in een reactie „geweldig” om een thuisrace te winnen, schrijft persbureau ANP. Over het verloop van de rit is hij tevreden. „We maakten de juiste beslissingen op de juiste momenten.”

Verstappen begon zondagmiddag op pole position aan de Dutch GP en kon daarom vanaf het begin de leiding nemen. Omdat hij aanvankelijk op de snelle rode banden reed, moest hij relatief snel de pits in voor een bandenwissel. Daarbij nam hij geen enkel risico en was hij met gele banden (‘medium’) razendsnel weer terug op de baan. Bij Charles Leclerc (Ferrari) en Carlos Sainz (Ferrari) duurde de eerste pitstop een stuk langer.

Verstappen reed stabiel en noteerde lang de snelste rondetijden. Bijna halverwege de race liep hij in op Russell (Mercedes) en had hij alleen nog Hamilton (Mercedes) voor zich. Toen ook Hamilton de pits in ging, greep Verstappen de koppositie, met alleen Leclerc in zijn kielzog. Tegen het einde van de race stond de Finse coureur Valtteri Bottas (Alfa Romeo) stil, waarna er een safety car de baan op kwam. Hierop ging Verstappen naar binnen en pakte Hamilton de leiding, voor Verstappen, Russell en Leclerc. De Brit wist zijn koppositie echter niet lang te behouden en moest die al snel weer afgeven aan de Nederlander.

Meer dan honderdduizend fans bekeken zondag de eindrace vanuit de duinen in Zandvoort. Vorig jaar, tijdens de eerste Grote Prijs van Nederland sinds 1985, won Verstappen in Zandvoort met de Britse coureur Lewis Hamilton op zijn hielen. De 24-jarige Verstappen werd in december wereldkampioen op het circuit van Abu Dhabi. Om zijn tweede wereldtitel binnen te halen moet Verstappen zijn voorsprong nog zeven grand prix behouden.