‘Ik zie geld als een ruilmiddel voor leuke dingen’

In

‘Nadat ik erachter was gekomen dat een baan achter de computer niks voor mij is, ben ik de vrijeschoolpabo gaan doen. Als kleuterjuf ben je bezig de kinderen heel basale, maar ook heel belangrijke dingen te leren: hoe je samen kunt spelen, hoe je naar elkaar luistert, dat je fouten mag maken en dat het tijd kost om iets onder de knie te krijgen.

„Inmiddels werk ik al vijf jaar als kleuterjuf op Vrije School Mareland in Leiden. In de kleuterklas spelen kinderen met natuurlijke materialen en is er veel vrijheid om bijvoorbeeld hutten te bouwen en de eigen fantasie te gebruiken. Ik zie veel blije kinderen bij ons op school.

„Het gaat me na aan het hart dat kinderen zich vrij en veilig voelen om zichzelf te mogen zijn, zeker met betrekking tot hun huidskleur, gender en seksuele oriëntatie. Racisme en seksisme zitten helaas diep in de maatschappij ingebakken. Als je daar als leerkracht of ouder niet over praat, krijgen kinderen toch bepaalde stereotyperende beelden mee uit de omgeving. Ik probeer dat tegen te gaan door wél met kleuters te praten over deze diversiteitsthema’s, en door actief het vrijeschoolonderwijs zo divers en inclusief mogelijk te maken.”

Uit

‘Ik hou niet veel geld over. De vaste lasten voor mijn huis zijn al best hoog. Tel daar de kosten voor zorgverzekering en benzine – zeker tegenwoordig – bij op, en het is er snel doorheen. Aan het begin van de maand stort ik een bedrag op mijn spaarrekening, maar aan het eind van de maand moet ik dat vaak terugstorten. Het salaris voor basisschoolleraren is te laag, vind ik. Onderwijs is een van de belangrijkste dingen voor de maatschappij, het zou een goedbetaalde baan moeten zijn.

„Ik werk al sinds mijn dertiende en heb een buffer opgebouwd. Ik heb nooit rood gestaan en nooit financiële problemen gehad. Maar mijn spaargeld groeit ook niet heel hard. Dat vind ik jammer. Ik ben nu dertig en zou best een huis willen kopen. Ik heb geen hoge eisen, maar weet toch dat het niet realistisch is als leerkracht in je eentje. Ik deel nu een huurappartement met mijn zusje.

„Ik zie geld als een ruilmiddel voor leuke dingen: naar een concert, uit eten, naar het theater. De eerste twee weken nadat ik salaris heb gehad, leef ik iets ruimer: dan koop ik een leuke jurk of ga een weekendje weg. Het is lekker om even het gevoel te hebben: ik heb weer salaris. Daarna word ik meestal zuiniger.”

Netto-inkomen: 2.100 euro Vaste lasten: wonen (huur, gas/water/licht) 803 euro; zorgverzekering 137 euro; auto 260 euro; boodschappen 330 euro; sportschool 42 euro; dansen 50 euro; telefoonabonnement 28 euro; afbetaling studieschuld 60 euro; kleding 80 euro. Sparen: wat overblijft Laatste grote aankoop: vliegticket naar Praag 354 euro

Nieuwsbrief NRC Slim Leven Stukken die je helpen om je leven fijner en je carrière beter te maken Inschrijven