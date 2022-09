De Formule 1-fans willen hun stikstofbal midden in de natuur houden en dat is prima. Nou ja, gezien de staat van de natuur is dat allesbehalve prima, maar ze doen het toch, dus: prima. Wat ik niet begrijp, is waarom organisatoren van dat vernielingsfeest doen alsof ze om die natuur geven. Formule One Management zegt duurzaamheid belangrijk te vinden, maar wil ook meer races op meer plekken op de wereld organiseren. Een dorp aan wagens en garages moet dan steeds over de aardbol worden verplaatst. Opstijgen, landen, uitstoten. Stefano Domenicali, FOM’s hoogste baas, werd gevraagd of dat niet in tegenspraak met duurzaamheid was.

„Absoluut niet,” zei hij. „We zijn een wereldkampioenschap. Anders racen we maar op een plek, dan bewegen we niet, dan eten we niet.”

„Al dat reizen is niet goed voor het milieu,” zei de verslaggever.

„Dat is niet waar,” riep Stefano, „we gebruiken duurzame brandstof.”

In juli werd de KLM nog op de vingers getikt door de Reclame Code Commissie omdat ze haar klanten wijsmaakte dat ze klimaatneutraal konden vliegen door de uitstoot te compenseren. Duurzaam vliegen is een leugen van de bovenste plank, maar de competitieve FOM probeert hoger dan KLM te gaan. „We leven in een wereld van mobiliteit, als je liever stil wil zitten, beweeg dan niet, adem niet,” sprak de FOM-chef.

De burgemeester van Zandvoort deed zijn eigen woordendans. Als John Travolta wees hij op al die stikstoffans die autoloos naar de badplaats kwamen. De verslaggever bij hem zei dat het hele terrein naar verbrand rubber en uitlaatgassen rook, of het dan niet een beetje ingewikkeld werd om met duurzaamheid te schermen.

Als je een massa mensen verzamelt om te juichen rond een handvol geprivilegieerden die in raceauto’s een deken stikstof over een natuurgebied pompen, is duurzaamheid niet ‘een beetje ingewikkeld’ maar iets waar je geen zak om geeft. De burgemeester maakte een pirouette over wat er aan recycling werd gedaan. Hij had nog nooit zo’n schoon evenemententerrein gezien. En al die gelukkige gezichten. Cha-cha-cha.

Sinds bekend is dat het leven op aarde dankzij menselijk handelen verstikt, is een populair argument bij het goedpraten van de Formule 1 dat de besparende technieken die op de baan worden ontwikkeld, daarna in gewone auto’s worden geboetseerd. Ik heb vroeger stevig drugs gebruikt, daardoor belandde ik in het ziekenhuis, ik onderging daar een ietwat experimentele operatie. Met de redenering van een goedprater van de Formule 1, zou ik zeggen dat ik destijds met mijn drugsgebruik, zoals alle drugsgebruikers nog steeds doen, eigenlijk de medische wetenschap een dienst bewees.

F1-organisatoren hoeven zich niet in bochten te wringen om hun knettervervuilend vermaak goed te praten. Ze kunnen ook de waarheid vertellen: „Het kan ons niet schelen of vogeltjes met gebroken botten worden geboren en het hele land met een stikstofprobleem zit. We willen machines laten blazen, daarnaar kijken en feesten. Fuck vogels, zowel menselijk als gevederd.” Ze kunnen het leven op aarde dan nog steeds ongestoord voor hun plezier verstikken, maar hoeven bij de rest van ons niet de oren van het hoofd te liegen.

Carolina Trujillo is schrijfster.