Erdogan in verlegenheid door corruptieschandaal rond medewerkers

In Turkije is een corruptieschandaal uitgebroken dat zich uitstrekt tot de hoogste echelons van de politiek en het zakenleven. President Erdogan ontsloeg donderdagavond een adviseur in een poging zich te distantiëren van het uitdijende schandaal. Eerder in de week waren twee andere adviseurs van de president al opgestapt, officieel om gezondheidsredenen, maar dat kunnen veel Turken moeilijk geloven. De affaire wordt al vergeleken met een groot corruptieschandaal dat in 2013 losbarstte, toen leden van de beweging van de islamitische geestelijke Fethullah Gülen afgeluisterde telefoongesprekken van Erdogan op internet zetten.

Ditmaal komen de aantijgingen van Sedat Peker, een bekende onderwereldfiguur die nauwe banden heeft met ondernemers en politici en de laatste jaren in regeringsgezinde kringen verkeerde. Hij ontvluchtte Turkije in 2020 om te voorkomen dat hij zou worden opgepakt. Nadat de politie een inval deed in zijn huis in Istanbul, begon Peker vanuit de Emiraten de vuile was buiten te hangen. Eerst via lange YouTube-video’s, opgenomen op zijn hotelkamer, die miljoenen keren zijn bekeken. Toen de autoriteiten in Dubai hem vroegen daarmee te stoppen, stapte hij over op zijn Twitteraccount.

Steekpenningen

Peker publiceerde anderhalve week geleden een lange draad op Twitter, waarin hij beweerde dat Ali Fuat Taskesenliogu, de oud-voorzitter van de kapitaalmarkttoezichthouder, steekpenningen heeft ontvangen om de beursgang en kapitaalverhoging van bedrijven goed te keuren. Ook diens zus Zehra Taskesenliogu, parlementariër van de regerende AKP, en enkele adviseurs van de president zouden bij het omkopingscomplot betrokken zijn. Volgens Peker werd het gecoördineerd door Serhat Albayrak, de directeur van de regeringsgezinde Turkuvaz Media-groep en de broer van Erdogans schoonzoon.

Peker staafde zijn aantijgingen met bedrijfsdocumenten en screenshots van WhatsApp-gesprekken tussen de betrokkenen. Die maakten volgens hem deel uit van een plan om 12 miljoen Turkse lira (660.000 euro) af te persen van Mine Tozlu Sineren, eigenaar van Marka Investment Holding. Sineren heeft het verhaal bevestigd tegen de Turkse media. Ze verklaarde tegen oppositiezender HalkTV dat ze de omkopingspogingen „elke keer” heeft gemeld bij de autoriteiten, waaronder het communicatiecentrum van de president (Cimer), maar dat er niets mee is gedaan.

Leiband van het paleis

Het gebrek aan aansprakelijkheid is een rode draad in de beschuldigingen van Peker. Terwijl hij de afgelopen maanden de ene na de andere schokkende claim deed over politieke figuren, waaronder beschuldigingen van moord, verkrachting en drugshandel, bleven strafrechtelijke onderzoeken uit. Volgens de oppositie loopt justitie aan de leiband van het paleis. Die trend is ingezet als gevolg van het corruptieschandaal van 2013, dat leidde tot een grote zuivering van Gülenisten binnen de politie en justitie, en is versneld onder het presidentiële systeem dat volgde op de couppoging in 2016.

Erdogan ontsloeg zijn adviseur Serkan Taranoglu vorige week nadat de oppositiepartijen CHP en IYI Partij een verzoek hadden ingediend bij de aanklager om de beschuldigingen tegen Taranoglu en Taskesenlioglu te onderzoeken. CHP-leider Kemal Kilicdaroglu zei dat Pekers status als een gangster die nauwe banden had met regeringskringen, zijn beweringen juist geloofwaardig maakt. „Alle beweringen van Sedat Peker zijn waar omdat hij een van de betrokken partijen is. Hij zegt: ‘Wij hebben het gedaan’”, aldus de oppositieleider tegen de zender Haberturk.

De politieke druk werd zo groot dat de hoofdaanklager van Istanbul vorige week een onderzoek instelde naar de beschuldigingen van Sineren. Het schandaal kan Erdogan in een lastig parket brengen in aanloop naar de verkiezingen van volgend jaar juni. Want hij staat er in de peilingen bijzonder slecht voor. Het corruptieschandaal van 2013 vergrootte juist de sympathie voor Erdogan, die door veel kiezers werd gezien als het slachtoffer van de schimmige Gülenbeweging. Maar dat waren andere tijden. Inmiddels gaan de Turken gebukt onder 100 procent inflatie.

