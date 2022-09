Duitse regering kondigt nieuw steunpakket aan voor energiecrisis

Er komt een nieuw steunpakket ter ondersteuning van de Duitse huishoudens en bedrijven die moeite hebben met de hoge inflatie en sterk gestegen energiekosten. Zondag werden de coalitiepartijen SPD, Die Grünen en FDP het eens over de details voor de derde reeks maatregelen die samen 65 miljard euro gaan kosten. „Het gaat om het grootste pakket tot nu toe”, zo stelde bondskanselier Olaf Scholz tijdens een persconferentie. „Zo komen we de winter door.”

Gepensioneerden en studenten krijgen financiële steun - een energietoeslag om de rekening te kunnen betalen. Voor gezinnen zijn maatregelen als verdere verhoging van de kinderbijslag opgenomen in het pakket. Huishoudens die recht hebben op huurtoeslag krijgen ook een extra bijdrage. Voor duizenden bedrijven die veel energie verbruiken, komt er een belastingverlaging. Het derde pakket pakt fors hoger uit dan de vorige programma’s, die samen zo’n 30 miljard kostten. „We nemen de zorgen van burgers [over inflatie] serieus”, aldus Scholz.

De eerder ingevoerde regeling voor goedkoop openbaar vervoer - een tijdelijk ticket voor het regionale ov van 9 euro per maand - wordt verlengd. Voor de opvolging van die populaire brandstof beperkende ov-maatregel wordt anderhalf miljard euro vrijgemaakt, zei Scholz tijdens de persconferentie. Om die maatregel te kunnen verlengen moeten de deelstaten een even groot bedrag inleggen. Het uiteindelijke kaartje wordt wel duurder: tussen de 49 tot 69 euro per maand.

De bondskanselier wilde tijdens de persconferentie vooral toelichting geven op de energiecrisis die is ontstaan als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Energieprijzen zijn omhooggeschoten. Daarbij zijn er zorgen dat Rusland de gastoevoer via de pijpleiding Nord Stream 1 naar Duitsland volledig zal stilleggen. Sinds woensdag is de gastoevoer afgesloten, volgens Gazprom vanwege onvoorziene werkzaamheden en de ontdekking van een lekkage. Scholz was duidelijk: „Rusland is geen betrouwbare energieleverancier meer.” Volgens hem kan Duitsland de winter doorkomen zonder Russisch gas. „De federale regering bereidt zich sinds het begin van het jaar voor” op het wegvallen van die buitenlandse gastoevoer, zoals door diversificatie van de gasvoorraden.

