De beste foto’s van een crisisjaar

„Het is een marathon voor een fotograaf, zo’n debat”, zegt David van Dam, parlementair fotograaf voor onder andere NRC.

Op 23 juni, één dag nadat twintigduizend boeren protesteerden in het Veluwse Stroe, debatteert de Tweede Kamer bijna tien uur lang over het stikstofbeleid. Van Dam bekijkt alles door zijn lens. Hij onderzoekt alle hoeken, alle hoofdpersonen in het debat. In de pauzes sluipt hij „als een jager” door de gangen van het Kamergebouw. Is er een spoedoverlegje tussen fractievoorzitters?

Van Dams moment komt vlak voor de tweede termijn. In de eerste termijn werd duidelijk dat het geduld van de Kamer met minister Henk Staghouwer (Landbouw, CU) op raakt. Zijn ‘perspectiefbrief’ aan de boeren was „broddelwerk”, zei GroenLinkser Jesse Klaver. In de tweede termijn zal Staghouwer zichzelf verdedigen. Nu staat hij nog met de rug naar de zaal. En hij staart naar Aarde, het kunstwerk in de Kamer, gemaakt van klei en boerengrond. Van Dam kiest positie, zoekt symmetrie en schiet. Klik.

Zijn foto is genomineerd voor de Prinsjesfotoprijs. De prijs voor de beste politieke foto bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag van 2.500 euro. De uitreiking is op 15 september in de plenaire zaal van de Eerste Kamer, als onderdeel van het Prinsjesfestival.

Crisis in Den Haag

Hoe fotografeer je een politiek crisisjaar? Dat lijkt dit jaar dé vraag te zijn voor de Prinsjesfotoprijs. Juryvoorzitter (en Fotograaf des Vaderlands) Jan Dirk van der Burg lacht: „Dat is de pavlovreactie van de fotojournalist: focussen op iets wat misgaat. Maar er ging dit jaar ook uitzonderlijk veel mis. Volgens mij waren er afgelopen jaar meer crises dan in de hele jaren negentig.”

Een korte samenvatting. Het parlementaire jaar begon met de voortzetting van de langste Nederlandse kabinetsformatie ooit. De oorzaak van de val van het vorige kabinet, de Toeslagenaffaire, is nog verre van opgelost. De coronacrisis heeft zijn sporen nagelaten. En klimaatverandering is niet meer een vage toekomstwaarschuwing, maar een realiteit.

De winter biedt hoop. In januari 2021 staat er een nieuw kabinet op het bordes. Er komen miljardenbudgetten voor stikstof, klimaat, woningbouw. Maar een maand later valt Rusland Oekraïne binnen. Inflatie stijgt, koopkracht daalt. Er is woningnood, een stikstofcrisis, een asielcrisis.

Van der Burg: „Parlementaire fotografen hebben een gekke rol hierin. Ze fotograferen namelijk niet per se de crises zélf, maar de mensen die erover praten.”

Extra moeilijk: politici hebben tegenwoordig betere mediatraining dan profvoetballers. Iedereen kan een foto van de boze oppositieleider maken, zegt David van Dam, „maar dat zijn vaak toneelstukjes”. Fotografen hebben de herculestaak te tonen hoe een crisis écht leeft in Den Haag.

„Hoe ik dat doe? Ik zoek emoties, of humor”, zegt Phil Nijhuis, fotograaf voor ANP. Met zijn genomineerde foto van Dilan Yesilgöz lukte het allebei.

Het was Klimaatdag, 28 oktober, en Yesilgöz (toen staatssecretaris van Klimaat, VVD) had de kabinetsvoorstellen voor de klimaatcrisis in een koffertje – een favoriete Haagse abstractie.

„Eigenlijk een saaie ceremonie”, zegt Nijhuis. „Normaliter komt uit het koffertje een geplastificeerd pak papier. Dat is dan je fotomoment.”

Dit keer sloeg het noodlot toe. Het koffertje stootte een glas water om. De bode kijkt toe met een blik van pure horror.

De genomineerde foto van Phil Nijhuis: staatssecretaris Dilan Yesilgöz stoot met haar klimaatplannen een glas water om. Foto Phil Nijhuis

Een grappig ongelukje, met grote symbolische waarde, volgens sommigen. Zo analyseert linkse opiniesite Joop.nl: „De onoplettendheid van de VVD-staatssecretaris is een mooie metafoor voor het Nederlandse klimaatbeleid.” Een reactie op YouTube maakt het tegenovergestelde punt. „Symbolisch. Klimaatmaatregelen gaan iedereen platslaan.”

Een kleine crisis die een grote uitbeeldt.

Waar de emoties in de foto van Nijhuis cartooneske vormen aannemen, is de foto die David van Dam van minister Staghouwer maakte juist relatief onderkoeld. Van Dam heeft een bijna confuciaanse fotofilosofie: „Je kan een crisis vastleggen door oprechte emotie op te zoeken, of een oprecht gebrek aan emotie.”

De afwezigheid van een gezichtsuitdrukking dwingt de kijker om zich te verplaatsen in de minister. ‘Ik ben maar één man, hoe los ik dit enorme probleem op?’, zou zijn gedachtegang kunnen zijn. Maar misschien leg je er dan te veel in, en wacht hij gewoon tot hij aan het woord komt. Of hij denkt: ‘Hebben we híer 200.000 euro voor betaald?’

De genomineerde foto van Wiebe Kiestra: staatssecretaris Alexandra van Huffelen ontmoet gedupeerden van de Toeslagenaffaire. Foto Wiebe Kiestra

Impact Toeslagenaffaire

De foto’s van Van Dam en Nijhuis zijn perfecte persfoto’s. Ze reflecteren de werkelijkheid maar zijn toch multi-interpretabel. Daarin verschilt de foto van Wiebe Kiestra, fotograaf voor de rijksoverheid en de SP. Zijn filosofie? „Je moet geïnteresseerd zijn in de crisis om ‘m vast te leggen.”

Tijdens de Mars Met De Moeders, 11 november, liepen honderden gedupeerden van de Toeslagenaffaire van het Rotterdamse stadhuis naar het kantoor van de Belastingdienst, waar toenmalig staatssecretaris Financiën Alexandra van Huffelen ze ontving.

De foto toont de menselijke impact van de Toeslagenaffaire. Wantrouwen bij de vrouw rechts. Wanhoop bij de vrouw in het midden. Verdriet bij de vrouw links: „Ze staat er smekend op, bijna Madonna-achtig”, zegt Kiestra. „Deze foto laat niet de grootte van de groep gedupeerden zien, wel de ernst van de situatie.”

Kiestra werkte die dag voor de SP – de enige genomineerde die niet voor de pers fotografeerde. Misschien is het juist daarom dat dit de enige foto is waarop alle spelers van de politieke crisis zichtbaar zijn: de volksvertegenwoordiger, de gedupeerde, én de pers, vertegenwoordigd door de camera’s achter Van Huffelen. Want dat is ook een realiteit: óók fotografen zijn onherroepelijk onderdeel van de Haagse crisis.

Nieuwsbrief NRC De Haagse Stemming Volg politiek Den Haag op de voet en word zelf een Haagse ingewijde Inschrijven