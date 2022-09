VS kondigt mogelijke wapendeal aan met Taiwan

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een mogelijke wapendeal met Taiwan aangekondigd van 1,1 miljard euro. Het gaat om onder meer zestig anti-scheepsraketten en honderd luchtdoelraketten. De deal moet nog goedgekeurd worden door het Congres.

China heeft woedend gereageerd en waarschuwt „tegenmaatregelen” te nemen. Een woordvoerder van de Chinese ambassade in de VS zegt dat het wapenpakket „de betrekkingen tussen Washington en Beijing ernstig in gevaar brengt”. Eerder liet China al weten „fel tegen de verkoop van Amerikaanse wapens aan de Chinese regio Taiwan” te zijn.

Het Pentagon kondigde het pakket aan in de nasleep van China’s militaire oefeningen rond Taiwan nadat Nancy Pelosi, voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, vorige maand in Taipei was. Pelosi is de hoogstgeplaatste Amerikaanse volksvertegenwoordiger die de regio heeft bezocht in meer dan 25 jaar tijd. In China ligt het bezoek van de Amerikaanse politicus gevoelig, omdat het gezien wordt als impliciete erkenning van Taiwan als aparte natie. China beschouwt Taiwan als afvallige provincie die vroeg of laat weer zal worden ingelijfd.

Het Amerikaanse Congres moet nog akkoord gaan met het plan. De verwachting is dat zowel Republikeinen als Democraten met het voorstel instemmen.

