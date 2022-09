De medewerkster van de klantenservice zei dat het allemaal goed zou komen. „Fijne dag!”, typte ze in haar berichtenboxje. De simkaart die ik toegestuurd had gekregen, zei ze, was helemaal geweldig. Maar dat was hij nu juist niet. „Hij is roze”, typte ze verlekkerd. „En als hij eenmaal in je telefoon zit, gaat hij er nooit meer uit.” Voordat ik nog eens mijn probleem onder haar aandacht kon brengen, typte ze weer „fijne dag!” en weg was ze. Ze was echt heel vrolijk. En ze heette Godiva, dat nam me ook voor haar in.

Zou Godiva gelijk hebben en zou inderdaad alles vanzelf goed komen? Een studente vertelde me ooit dat ze tijdens neerslachtige buien „het komt allemaal goed” in de balk van een zoekmachine typte. Ze keek er dan van op wat er allemaal goed bleek te komen in de wereld.

Vandaag de dag werkt dit nog steeds. Van sociale ongelijkheid tot ziekte: alles komt goed. Al vind ik ook meteen een dominee, maar dat kan aan mijn zoekprofiel liggen, die zoveel naïef optimisme afwijst en het wiegenliedje citeert dat Maria ooit zong voor Jezus. „Slaap mijn zoon en huil niet, de tijd van lijden zal komen.”

Terwijl Godiva al lang weer door een andere wei dartelde, keek ik sip naar mijn telefoon. Die deed het nog naar half. Tegelijkertijd wankelde mijn laptop en sputterde mijn wifi-netwerk. Godiva kon dartelen wat ze wilde, maar zo kwam ik voorlopig niet aan werken toe. Optimisme is mooi, anderzijds is er zoiets als de realiteit en daarin stortte mijn hele fysieke infrastructuur in. Ik floot mistroostig voor me uit.

Iedere wereldburger stelt zichzelf op dit moment in de geschiedenis dezelfde indringende vragen: wat moet ik doen? En hoe hoopvol en blijmoedig kan ik wezen? Nu ik toch niet kon werken, mijmerde ik over de verhouding tussen attitude en werkelijkheid – en zo kwam het dat ik terugdacht aan de bijeenkomst van de Rainbow Family in het Routt National Forest in de Amerikaanse staat Colorado, deze zomer.

De Rainbow Family is een idealistisch verband van mensen met interesse in geweldloosheid en alternatieve levensstijlen. „De grootste non-organisatie van niet-leden ter wereld”, zegt ze zelf op haar niet-officiële website. „We komen jaarlijks samen in de National Forests om te bidden voor vrede op deze planeet.” Het is dat je er geen lid van kunt worden, maar anders zou je niet weten waarom niet iedereen lid zou worden van de Rainbow Family.

Nu wilde de Family haar vijftigjarig bestaan feestelijk gaan vieren in hetzelfde bos in Colorado waar ze vijftig jaar eerder was begonnen. Met, zoals The Washington Post schreef, „honderden tenten, veel gitaren en drums, een beetje naakt, geuren van marihuana, krachtig groentehakken, veel knuffels en een heel, heel lange rij voor burrito’s”. De lokale bevolking protesteerde.

De Rainbow Family had niets dan goeds in de zin. „We geloven dat vrede en liefde iets geweldigs zijn, en daar is niet genoeg van in deze wereld.” Vandaar dus het bidden. „Daarnaast hebben we een sterke oriëntatie om voor de aarde te zorgen.” Maar hier werden de dingen ingewikkeld, want met al die tenten zou de Family helemaal niet goed voor het bos zorgen: de aanloop van 10.000 niet-leden zou een verwoestend effect hebben op het National Forest.

In feite arriveert er een volledige stad op een hotspot van biodiversiteit, zei de directeur van de lokale duurzaamheidsraad tegen The Washington Post. „Als de Rainbows zich willen concentreren op gebed voor wereldvrede, laten ze dat dan gaan doen op een plek waar het de enige gebeurtenis is, niet ergens waar het ladingen milieu-impact heeft.” Hiermee had de duurzaamheidsraad een punt, maar de Family gaf haar verwoestende plan om goed voor de aarde te zorgen niet zomaar op. Ze besloot te politiseren.

Het gaat om politiek, zei een gepensioneerde zorgmedewerker uit Oregon. „Het recht van de bevolking van Amerika, de Verenigde Staten, om vreedzaam samen te komen – dat hoort een recht te zijn – op het land van het volk, the people’s land.” Dat recht om te bidden in het bos was des te belangrijker in een tijd waarin het fascisme oprukt, zei hij.

Dus brachten de Rainbows 403.200 sigarettenpeuken en 84.000 liter urine met resten van drugs naar de wildernis om de wereld te redden. De hele gebeurtenis was een ingewikkelde botsing tussen goede bedoelingen en de realiteit: ik zat er achter mijn sputterende laptop bewegingloos over na te denken. Eigenlijk moest ik een opiniestuk schrijven om de vrede te bevorderen, maar ik deed niets. Werkte niet. Schreef niets. Belde niemand. En alles welbeschouwd deed ik vandaag met dit niets doen meer goeds voor de wereld dan ik met opiniëren ooit had kunnen doen – zo kwam paradoxaal genoeg alles goed.

Maxim Februari is jurist en schrijver, is jurist en schrijver, www.maximfebruari.nl