Stroomstoring Flevoland zorgt voor ‘miljoenenschade’ aan spoor

De oorzaak van de stroomstoring die Flevoland vrijdag trof, zorgt volgens ProRail voor „miljoenenschade” aan het spoor. Zeker tot en met 15 september kunnen daardoor geen treinen rijden tussen Lelystad en Dronten. Dat heeft de spoorvervoerder zaterdag bekendgemaakt. De exacte schade wordt momenteel onderzocht.

Volgens ProRail kwam een hoogspanningskabel van netbeheerder TenneT vrijdagmiddag terecht op een bovenleiding van het spoor in de buurt van de plaats Swifterbant. Daardoor ging in een keer „een enorme hoeveelheid stroom” door de systemen van ProRail, waardoor ondergrondse relaiskasten kapotgingen. Ook buiten het spoor richtte de storing grote schade aan. De provincie zat zo’n drie kwartier zonder stroom.

Zowel aan infrastructuur van het spoor onder als boven de grond is grote schade ontstaan. ProRail onderzoekt momenteel wat er allemaal vervangen of gerepareerd moet worden. „Het kan zijn dat over een afstand van enkele kilometers alle infrastructuur voor de energievoorziening en treinbeveiligingssystemen vernieuwd moet worden.”

Op verschillende plekken in Flevoland smeulden en brandden stroomkabels vrijdag als gevolg van de storing. De A6 werd tijdelijk afgesloten omdat kabels beschadigd leken, met grote files tot gevolg. Uit een stilstaande trein tussen Lelystad en Dronten werden 350 reizigers geëvacueerd.