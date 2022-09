Serena Williams verliest op US Open, waarschijnlijk laatste wedstrijd

De Amerikaanse tennisser Serena Williams heeft vrijdag de derde ronde van grandslamtoernooi US Open verloren van de Australische Ajla Tomljanovic. De wedstrijd in New York, waarvan wordt aangenomen dat het Williams’ laatste is, eindigde in 7-5, 6-7 (4), 6-1. De 40-jarige Williams stelde vorige maand in een interview met het blad Vogue dat ze na de US Open zou stoppen. Bijna 24.000 toeschouwers zagen Tomljanovic in New York winnen van 23-voudig grandslamwinnaar Williams.

Hoewel Williams na de wedstrijd nog vaag hield of het verlies van Tomljanovic daadwerkelijk haar vertrek uit de topsport betekent („zeg nooit nooit”), leek ze tegelijkertijd afscheid te nemen. Ze was tot tranen geroerd en bedankte haar ouders en daarna haar zus Venus. „Zonder haar was ik hier niet geweest”, aldus Wiliams over Venus. „Zij is de enige reden dat Serena bestaat.” Ook de 29-jarige Tomljanovic, nummer 49 van de wereld, richtte zich tot het publiek. „Ik houd net zoveel van Serena als jullie”, zei ze. „Dit is voor mij een onwerkelijk moment.”

Williams vertelde eerder aan Vogue zich na de US Open op andere dingen te willen richten. Op het opvoeden van haar 5-jarige dochter Olympia bijvoorbeeld. Ook vertelde ze dat zij en haar man nog een kinderwens hebben, maar dat ze „absoluut niet zwanger wil zijn als atlete”. Tijdens haar laatste grandslamzege - de Australian Open in 2017 - was ze al zwanger van Olympia. Wel wil de toptennisser betrokken blijven bij de sport: „Ik zie geen toekomst zonder tennis.”

Met 73 gewonnen toernooien - waaronder 23 grandslams - is Williams een van de beste tennissers ter wereld. Ze won haar eerste grandslam als 17-jarige in 1999: de US Open, waar ze nu vermoedelijk haar carrière eindigt. Eerder deze zomer kondigde ze aan nog een keer terug te keren naar het Arthur Ashe stadion, na bijna een jaar afwezig te zijn geweest.

