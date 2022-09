De doorgaande weg in ons dorp is opgebroken. De Dorpsstraat die nu moet worden genomen heeft eenrichtingsverkeer. Een passerende auto draait het raampje open en een vrouw vraagt waar de supermarkt is. Ik wijs hen de richting, maar zeg dat ze de auto zullen moeten parkeren en moeten lopen. De vrouw kijkt me een beetje verdwaasd aan. „Lopen,” zegt ze, „dat doen wij niet, hè, schat, daar zijn we te oud voor.” Ze rijden door en dat gaat prima. Verkeersregels worden sterk overschat.

