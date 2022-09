Een onderhandelde vrede was al nooit erg waarschijnlijk, maar Rusland is hard bezig zich daarvoor definitief buiten spel te zetten. Wat de Oekraïense president Volodymyr Zelensky betreft is die mogelijkheid nu verder weg dan ooit. „Hoe zien wij het einde van de oorlog? Eerder zeiden we: vrede, nu zeggen we: overwinning”, zei hij recent op de viering van de Oekraïense onafhankelijkheidsdag in Kiev. Deze week volgde een langverwacht offensief in het gebied rondom de zuidelijke stad Cherson, bezet door Rusland. Veel informatie is er niet. Kiev heeft opgeroepen tot radiostilte: help de vijand niet. Maar het is duidelijk dat er over een breed front wordt geprobeerd de Russen onder druk te zetten. Oekraïne wil voor het invallen van de herfst, voordat het slagveld verandert in een modderpoel, nieuwe ‘feiten op de grond’ creëren.

Het offensief is opnieuw een voorbeeld van de ongekende moed van de Oekraïeners, vaak tegen de klippen op. De Oekraïense krijgsmacht beschikt niet over het volume aan tanks, houwitsers of manschappen dat nodig is om de grotere Russische legermacht beslissend in het defensief te drukken. Kiev heeft daar ook nooit geheimzinnig over gedaan, maar gaat nu toch over tot de aanval. Niet zomaar: al weken worden kleinere, gerichte aanvallen uitgevoerd op Russische munitiedepots, communicatielijnen en commandocentra. Op de door Moskou geannexeerde Krim werd het toeristische seizoen verstoord door mysterieuze en minder mysterieuze explosies, onder meer op Russische luchtmachtsbases. Het Oekraïense leger is niet optimaal uitgerust, dus moet het slim zijn. De door het Westen geleverde wapens, zoals het mobiele raketlanceersysteem HIMARS (bereik: 80 kilometer), helpen daarbij onmiskenbaar.

Emmanuel Macron wil wel in gesprek blijven met Moskou, zei de Franse president donderdag. „Wie wil dat Turkije de enige mogendheid in de wereld is die met Rusland blijft praten?” Macron zei dat de Franse steun voor Oekraïne onverminderd doorgaat, ook op langere termijn, maar dat elke kans om te de-escaleren, hoe kansloos ook, moet worden aangegrepen. Het Franse staatshoofd heeft gelijk, maar dat Zelensky weinig meer ziet in verder praten is óók heel begrijpelijk: de Russische president Vladimir Poetin heeft het internationale recht en de beschaving compleet de rug toegekeerd.

De lijst aan goede redenen om snel een einde te maken aan de bezetting is lang en groeit alleen maar. Executies van geknevelde burgers; raketaanvallen op burgerdoelen; het doelbewust zaaien van terreur; het cynische spel rondom de uitvoer van graan. Een deze week verschenen rapport van Human Rights Watch bevat tientallen getuigenissen over massale deportaties. Ouders worden onder druk gezet om hun kinderen naar Russische scholen te sturen. Oekraïense kinderen worden in trainingskampen gebrainwashed - en krijgen schietles. Wezen worden in Rusland ter adoptie aangeboden.

Daarnaast wordt er gedreigd met een kernramp. In maart veroverde Rusland de kerncentrale van Zaporizja in Zuid-Oekraïne, letterlijk spelend met vuur. Het complex is sindsdien gemilitariseerd. Materieel wordt gevaarlijk dicht bij reactoren opgesteld. Vorige week raakte het stroomnet losgekoppeld, en moesten tijdelijk dieselgeneratoren worden gebruikt om het koelwater te blijven rondpompen. Het personeel wordt mishandeld of zit vast. Na moeizame onderhandelingen mocht een groep experts van het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie (IAEA) het terrein deze week bezoeken, maar Rusland stelde zich intimiderend op, met extra beschietingen in het gebied.

Of het Oekraïense offensief slaagt, is moeilijk te zeggen. Het Kremlin tuigde deze week een informatiecampagne op waarin het offensief werd weggezet als totale mislukking. Zoals wel vaker met Russische propaganda schuilt er in het omgekeerde waarschijnlijk meer waarheid. Door het offensief doemen er wel meteen nieuwe vragen op. Zelensky zegt niet alleen dat de tijd van praten voorbij is, maar ook dat hij met de bevrijding van bezette gebieden ook echt álle gebieden bedoelt. Niet alleen de gebieden die sinds februari zijn bezet, maar ook de Krim en de Donbas, regio’s waar Rusland al langer (sinds 2014) de scepter zwaait. Niet eerder sprak Zelensky zich hierover zo expliciet uit en vroeg of laat zullen de VS en de EU duidelijk moeten maken of zij dat ook zo zien. Gaat het Westen met de wapenleveranties inderdaad tot het gaatje, tot het laatste stukje Krim is heroverd? Een duivels dilemma, met het oog op de uit de pan rijzende inflatie en energieprijzen, maar ook eentje waarvan je hoopt dat het zo snel mogelijk op tafel komt te liggen. Een snelle opmars van Oekraïne zou geweldig nieuws zijn.