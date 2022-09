Max Verstappen pakt pole position in Zandvoort

Max Verstappen heeft zaterdag de snelste tijd neergezet tijdens de kwalificatie in Zandvoort. Daardoor begint hij zondag in pole position tijdens de Dutch GP in de Formule 1. De F1-wereldkampioen was tijdens de kwalificatie op het Nederlandse circuit in de derde en laatste ronde net iets sneller dan Charles Leclerc.

De 24-jarige Verstappen zette een tijd neer van 1.10,342 en was daarmee 0,021 seconde sneller dan Leclerc. Carlos Sainz eindigde als derde en Lewis Hamilton volgde daarna. Na afloop van de race zei Verstappen dat het „ongelooflijk” voelde. Hij verwees daarbij naar gisteren, toen hij een „moeilijke dag” had. Tijdens de trainingsdag viel hij in de eerste sessie al na tien minuten stil vanwege een kapotte versnellingsbak. In de tweede ronde kwam hij niet verder dan de achtste tijd.

Verstappen won vorig jaar de Dutch GP, die toen voor het eerst sinds 1985 werd gehouden. Ook in 2021 vertrok hij vanuit pole position. De race begint zondag om 15.00 uur. De verwachting is dat de tribunes en duinen rondom het circuit in Zandvoort dan vol zitten met zeker 105.000 toeschouwers.

