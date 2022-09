Landbouwminister stelt brief uit waarin hij boeren perspectief biedt

Minister van Landbouw Henk Staghouwer (ChristenUnie) heeft zijn langverwachte brief aan de Tweede Kamer, waarin hij toekomstperspectief voor boeren in Nederland schetst, uitgesteld. Staghouwer zou het document komende vrijdag naar de Kamer sturen, maar Haagse bronnen bevestigen zaterdag naar aanleiding van berichtgeving door AD aan NRC dat de brief pas later zal verschijnen - wanneer is niet duidelijk.

AD meldt dat bronnen binnen het kabinet zeggen dat het document momenteel „ondermaats” is en dat Staghouwer het advies van Johan Remkes over het stikstofbeleid af moet wachten, dat vermoedelijk in de komende weken verschijnt. Een woordvoerder van het ministerie van Landbouw laat aan het dagblad weten dat het uitstel van de brief niet ligt aan de kwaliteit ervan, maar dat deze simpelweg nog niet af is. Het ministerie was voor NRC niet direct bereikbaar.

Terwijl minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof, VVD) hoofdzakelijk verantwoordelijk is voor het stikstofdossier, wordt zij door verschillende ministers op hun eigen terreinen bijgestaan. Aan minister Staghouwer de taak om perspectief te bieden aan boeren. Een eerste poging daartoe, in juni, werd weinig positief ontvangen door de Tweede Kamer.

„Toch weinig meer dan een nietje door allerlei bestaande subsidieregelingen”, zei SGP-Kamerlid Roelof Bisschop over de brief van vijftig pagina’s die Staghouwer destijds aan de Kamer had gestuurd. GroenLinks-leider Jesse Klaver noemde het „broddelwerk”. Staghouwer beloofde een nieuwe brief op te stellen, met betere plannen. AD schrijft zaterdag dat kabinetsbronnen vinden dat de huidige brief „te veel leek op de eerste nota”.

