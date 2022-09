Geen bed voor jonge Syriërs

Geen bed. Geen douche. Geen onderwijs. Jongeren die slapen op stoelen. Vechtpartijen, dealen, automutilatie. Begeleiders die het overzicht verliezen. Jongeren die zich geen raad weten met een magnetronmaaltijd. Kinderen die al dagen nauwelijks gegeten hebben.

Afgelopen week werd voor de buitenwereld zichtbaar onder welke omstandigheden sommige jongeren in Ter Apel verblijven. Het gaat om de meest kwetsbare groep asielzoekers: ze komen alleen, en zijn jonger dan achttien jaar.

In Ter Apel is plek voor 55 van hen. De regel is dat zij daar slechts enkele dagen verblijven, waarna ze worden opgevangen in pleeggezinnen en op speciale opvanglocaties, met begeleiding en zonder volwassen asielzoekers. Maar in de praktijk loopt het asielsysteem zo vast, dat deze jongeren weken in Ter Apel blijven steken. En dat worden er steeds meer.

In april verbleven er 113 alleenstaande minderjarigen in Ter Apel. In juni waren dat er 170. Vorige week 350. En toen waren ook de bedden op. Vorige week liep de situatie in het aanmeldcentrum zo uit de hand dat minderjarigen nachtenlang in de wachtruimte van immigratiedienst IND doorbrachten. Een plek waar 60 stoelen staan. Zonder begeleiding, zonder douche.

Donderdag liet stichting Nidos weten dat „de maat vol is”. Nidos, die de voogdij over de jongeren heeft en hen begeleidt bij hun asielaanvraag, haalt vanaf maandag jongeren weg uit Ter Apel. Vijftig jongeren worden naar een locatie in Den Bosch gebracht. Ze kunnen daar acht weken blijven. Later in de week zullen nog zeker honderd minderjarigen worden opgehaald. Nidos kan nog niet zeggen waar die jongeren naar toe gaan. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), dat verantwoordelijk is voor de opvang van de jongeren, is van de plannen op de hoogte gebracht, en laat weten dat de overplaatsing „in samenspraak” plaatsvindt.

Bescherming

„Het gaat om een heel kwetsbare groep, jonge vluchtelingen. Dit vraagt om veiligheid en bescherming”, aldus Nidos-bestuurder Tanno Klijn. Nidos vindt het „niet uit te leggen dat kinderen bijvoorbeeld op een stoel moeten slapen, zonder uitzicht op wat er met hen gaat gebeuren.” De jongeren krijgen op hun nieuwe onderkomen begeleiding, zegt Nidos, een douche en een plek om samen te eten.

Het aantal alleenstaande minderjarigen dat naar Nederland komt stijgt. Vorig jaar waren het er ruim tweeduizend, een verdubbeling ten opzichte van 2020. Het waren vooral jongens, de helft kwam uit Syrië. Vaak zijn ze tussen de twaalf en de achttien jaar oud, 200 kinderen waren jonger dan twaalf jaar. Steeds vaker komen jongeren niet rechtstreeks uit het land van herkomst, ziet de IND, ze woonden eerst langere tijd in vluchtelingenkampen in Griekenland, in Turkije. Onder de jongeren bestaat het beeld dat zij in Nederland gemakkelijker een verblijfsvergunning krijgen, en sneller gezinshereniging kunnen aanvragen dan in andere EU-landen, aldus de IND. Ook de opvang zou hier beter zijn. Een kleiner deel van de jongeren verkiest Nederland niet zelf, maar wordt door smokkelaars hierheen gebracht.

In de zoektocht naar een oplossing, verplaatste het COA vorige week ook zelf al 125 alleenstaande minderjarigen naar noodopvanglocaties in Doetinchem en Amsterdam. Dat kwam niet eerder voor. Nidos en Unicef voerden de druk vervolgens op: dit is geen oplossing lieten zij weten. „Alleenreizende kinderen horen niet thuis in deze locaties”, schreef Unicef in een verklaring. Het belang van kinderen zou uit het oog zijn verloren.

Nidos en het COA hameren op een structurele oplossing: zowel voor de asielzoekers die hun procedure afwachten, als voor de jongeren die al een asielvergunning kregen, maar wachten op een woning. Nidos rekent voor dat 350 woningen nodig zijn voor deze statushouders. Nidos-bestuurder Tanno Klijn: „Met gemiddeld per gemeente één huis voor de opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen, heeft elke jongere met een verblijfsstatus voor de komende maanden een goede, kleinschalige opvangplek.” Zo zou „de doorstroom uit Ter Apel” op gang komen, en houdt „het gesleep met deze kinderen en jongeren op”.

Wachtruimte

De medewerkers van het COA zien de aantallen alleenstaande minderjarigen in Ter Apel ondertussen nog steeds oplopen. In de nacht van donderdag op vrijdag verbleven er opnieuw noodgedwongen enkele jongeren in de wachtruimte van de IND.

Naast slaapplekken ontbreekt het een deel van de asielzoekers op het terrein aan zorg. Sinds vorige week verleent een team van Artsen zonder Grenzen medische en psychologische hulp aan asielzoekers die voor de poorten van het aanmeldcentrum verblijven.

Tubbergen Minder asielzoekers In het Overijsselse Albergen zullen een stuk minder asielzoekers worden opgevangen dan het kabinet oorspronkelijk voor mogelijk hield. Dat zijn de gemeente Tubbergen, het Rijk en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) overeengekomen, zo heeft de gemeente vrijdag bekendgemaakt. In het ‘asielhotel’ ’t Elshuys zullen 150 mensen worden opgevangen, in plaats van de maximaal 300 die het kabinet er eerder wilde huisvesten. Het kabinet was aanvankelijk van plan maximaal tweehonderd asielzoekers onder te brengen en ook zo’n honderd mensen in tijdelijke woningen op het terrein rondom het hotel. Nu is tussen kabinet, COA en gemeente afgesproken dat mensen enkel in het hotel worden opgevangen en er geen woonunits naast komen. Een derde van de bewoners zal geen asielzoeker zijn, maar statushouder zonder woning.