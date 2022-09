FC Twente verslaat PSV en is terug als reuzendoder van weleer

FC Twente is weer de reuzendoder van weleer. Dat bleek zaterdagavond in de uitverkochte Grolsch Veste waar het elftal van Ron Jans PSV de eerste nederlaag van het seizoen toebracht. Aanvaller Václav Cerny was met twee doelpunten de grote uitblinker in het duel dat met 2-1 werd gewonnen. „Welkom in de hel van Enschede”, zong de aanhang vol bravoure in de richting van de aangeslagen fans uit Eindhoven. FC Twente heeft na vijf wedstrijden evenveel punten als PSV. Daarmee zet het de twee jaar geleden ingeslagen weg voort.

Na de verrassende vierde plaats van vorig seizoen, hoopt de club uit Enschede zich structureel in de subtop te vestigen. Dit keer gaat het volgens de weg van de geleidelijkheid. Met een begroting van 30 miljoen euro is het te vroeg voor een echte aanval op de top. Het is de vraag of het de club ooit nog zal lukken het succes van het kampioensjaar 2010 te herhalen. „De landstitel was natuurlijk geweldig”, zegt technisch directeur Jan Streuer. „Of dat ooit nog wordt herhaald weet ik niet. Maar zeg nooit nooit. FC Twente is een club met diepe dalen en hoge pieken.”

Rustig vaarwater

FC Twente is op dit moment in rustig vaarwater terecht gekomen. Streuer kende in tegenstelling tot vele van zijn collega’s in de Eredivisie weinig stress bij het sluiten van de transferwindow. „We waren gewoon op tijd klaar met onze selectie”, legt Streuer uit. Dat Feyenoord tot op het laatste moment de hoop koesterde om Ramiz Zerrouki vast te leggen, maakte Streuer niet zenuwachtig. „Wij hadden een bepaald bedrag voor ogen [naar verluidt 8 miljoen, red.], maar dat vond Feyenoord te veel. Dan houdt het op.”

Oud-voetballer Streuer (71), die twee jaar geleden door FC Twente werd gevraagd het aan- en verkoopbeleid vorm te geven, beschermt in zijn ogen gewoon de belangen van de club. Zíjn club, waar hij vijftig jaar geleden nog zelf in het oude Diekman Stadion voor speelde. „Ik begrijp best dat Zerrouki even teleurgesteld was. Hij kon een mooie overstap maken. Hij zou waarschijnlijk meer gaan verdienen. Maar hij heeft nog een contract bij ons. En wij hoefden hem niet per se te verkopen.”

Dat de Algerijnse international Zerrouki zaterdag als een leider voor de defensie tegen PSV de lijnen uitzette, is illustratief voor FC Twente. De clubleiding gaf eerst zelf het signaal af dat het zich in financieel opzicht wil gaan meten met een club als Feyenoord en het elftal liet vervolgens zien dat op een goede avond in sportief opzicht in staat is een ploeg als PSV te verslaan. Is dat de hand van Streuer? Hij lacht en zegt: „Er zijn spelers genoeg op de wereld. Het is belangrijk dat je in samenspraak met de clubleiding en de trainer voetballers haalt die bij de club en in het elftal passen. Dat verloopt redelijk goed.”

De revival van de club die in 2018 uit de Eredivisie was gedegradeerd begon pas echt in de zomer van 2020. FC Twente was inmiddels terug op het hoogste niveau, maar zowel sportief als financieel was het een zeer wankele basis. De club had slechts vier keepers, twee verdedigers, vijf middenvelders en één aanvaller tot zijn beschikking. Samen met trainer Ron Jans en met algemeen-directeur werd besloten een nieuwe weg in te slaan. FC Twente moest weer vermaken. Aanvallen. Met spelers die genoegen namen met een bescheiden salaris. Met een mix van ervaren spelers als doelman Lars Unnerstall, spits Ricky van Wolfswinkel en een jonge verdediger als Mees Hilgers kwam bovenal het zelfvertrouwen terug bij de club die in 2016 bijna failliet was. Én door de rest van de voetbalwereld vanwege malversaties als een paria werd gezien.

Hoe anders is dat nu. FC Twente heeft in alle opzichten weer kleur op de wangen. „Ik merk dat FC Twente weer een goede naam heeft”, stelt Streuer. „In vergelijking met twee jaar geleden hebben we belangrijke stappen gezet. De onrust is weg. Mensen binnen de club zijn zeer gemotiveerd om er iets van te maken. Maar het allerbelangrijkste zijn natuurlijk de resultaten. Daar draait het nu eenmaal om bij voetbal.”

Diep geworteld

Volgens Streuer is een deel van het succes te danken aan de trouwe Twentse aanhang. De club volgens hem diep geworteld in de samenleving waardoor het ‘meer dan een club’ is. Tegen PSV waren spandoeken zichtbaar uit plaatsen als Denekamp, Losser, Wierden en Borne. „De beleving van de mensen is heel bijzonder. Dat is vijftig jaar geleden onder Kees Rijvers ontstaan toen FC Twente Europees ging spelen. Vrijwel ieder dorp in de omgeving heeft wel een supportersvereniging. Onze fans zijn zeer trouw. Ook toen de club een niveau lager speelde.”

Met het bereiken van Europees voetbal hoopte FC Twente deze zomer weer even de oude magie op te kunnen roepen toen het in de voorronde van de Europa League twee duels tegen Fiorentina speelde. De club werd door de Italianen uitgeschakeld, maar het vertrouwen in een goed seizoen ging niet verloren. Tegen PSV kreeg de clubleiding, de technisch-directeur, de trainer, de spelers en de aanhang van FC Twente de bevestiging dat het voetbalbolwerk in Enschede weer stevig staat.