Duizenden Russen namen afscheid van Gorbatsjov in Moskou

In Moskou was zaterdag de uitvaart van de eerder deze week overleden Michail Gorbatsjov. Hoewel hij geen staatsbegrafenis kreeg, zou zijn uitvaart wel „elementen” ervan hebben, zo zei het Kremlin. Het ontbrak aan wereldleiders en de Russische president zelf, maar duizenden Russen kwamen afscheid nemen van de man die een belangrijk aandeel had in het einde van de Koude Oorlog en de val van de Berlijnse Muur.