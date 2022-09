Box 3-spaarders die geen bezwaar maakten, krijgen geen compensatie

Gedupeerde spaarders die geen bezwaar maakten tegen hun belastingaanslag in box 3, krijgen geen compensatie voor het teveel dat zij betaalden aan belastingen. Dat hebben regeringspartijen eerder deze week besloten tijdens de begrotingsonderhandelingen, melden Haagse bronnen aan NRC na berichtgeving door RTL Nieuws. De compensatie van deze spaarders zou momenteel te veel geld kosten: bij elkaar zo’n 7 miljard euro.

Het gaat om belasting geheven over de zogeheten vermogensrendementsheffing in box 3, ook wel de spaartaks. De Hoge Raad bepaalde eind 2021 dat deze belasting niet strookte met het Europees recht. Tussen 2017 en 2020 was deze namelijk gebaseerd op een fictief rendement over inkomsten uit sparen en beleggen, en ook op een fictieve verdeling tussen sparen en beleggen. Daardoor betaalden vermogende Nederlanders die hun geld voornamelijk op spaarrekeningen hielden relatief veel belasting, terwijl ze door de lage rente nauwelijks rendement behaalden.

Zo’n 60.000 spaarders maakten met succes bezwaar tegen die manier van belasting heffen, met het arrest van de Hoge Raad tot gevolg. Het kabinet heeft inmiddels 2,8 miljard euro uitgetrokken voor het compenseren van deze spaarders. Daarna volgde de vraag of ook spaarders die zich niet hadden verzet tegen hun belastingaanslag in box 3, alsnog gecompenseerd moesten worden.

De Hoge Raad bepaalde in mei dat compensatie voor iedereen niet hoeft, al keek het kabinet naar eigen zeggen alsnog naar manieren om spaarders te compenseren. „Het is juridisch niet verplicht”, zei staatssecretaris van Financiën Marnix van Rij (CDA) eerder. „Toch begrijp ik ook de mensen die aangeven dat ze zich in hun rechtsgevoel gekrenkt voelen.”

