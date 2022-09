Zwaarste overstromingen uit de Pakistaanse geschiedenis

Luchtopname van een ondergelopen woonwijk in het district Jaffarabad in de zuidwestelijke provincie Baluchistan. Het extreme weer is volgens de regering in de eerste plaats op het conto te schrijven van de wereldwijde klimaatverandering, die voor het leeuwendeel door rijke landen is veroorzaakt. Daarom is het volgens haar de plicht van de internationale gemeenschap het land ruimhartig te helpen. Critici wijzen er echter op dat de regering zelf ook heeft verzuimd maatregelen te nemen na eerdere overstromingen.

Foto Fida Hussain / AFP