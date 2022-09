Zeker achttien doden bij bomaanslag Afghaanse moskee

Bij een zelfmoordaanslag in een moskee in de Afghaanse stad Herat zijn vrijdag zeker achttien doden gevallen. Zo’n 21 mensen zijn bij de explosie gewond geraakt, melden internationale persbureaus. De bom ging af tijdens het vrijdagmiddaggebed, toen het druk was in de moskee.

Onder de dodelijke slachtoffers is de prominente Taliban-geestelijke Mujib-ul Rahman Ansari, melden internationale persbureaus. Een woordvoerder van de Taliban heeft zijn dood bevestigd. Ansari is in Afghanistan redelijk bekend, onder andere vanwege zijn kritiek op de door het Westen gesteunde regeringen van de afgelopen twee decennia.

De aanslag in de moskee in de op een na grootste stad van Afghanistan is nog niet opgeëist. Vorige maand was er een bomaanslag bij een moskee in hoofdstad Kabul. Ook daarbij kwam een prominente geestelijke om het leven. Die aanslag is opgeëist door Islamitische Staat. De groepering eist vaker aanslagen op in Afghanistan, voornamelijk gericht op religieuze minderheden, maar ook op de Taliban.