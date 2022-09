Wc’s voor de armsten was het plan, geldverkwisting het feit

Op het plein in het midden van een Oegandees dorpje staat een vrouw. Ze ziet niks, over haar hoofd hangt een doek. Twee andere vrouwen dansen om haar heen, hun rokken wapperen. Om beurten meppen ze de vrouw met een stok. Ze moet worden bestraft, is de boodschap van dit toneelstukje. Ze heeft buiten gepoept en niet op de nieuwe, door de Verenigde Naties gefinancierde latrines.

Het was 2017 toen een VN-medewerker het vreemde tafereel zag en op film zette. De boodschap dat je wildpoepende mensen moet bestraffen, is helemaal fout, vond hij. De meesten hebben niet eens geld voor een toilet. En in de latrines die zijn organisatie in ontwikkelingslanden aanlegde, was lang niet altijd stromend water. Dan moesten meisjes en vrouwen nóg vaker uren lopen naar de waterput om de boel schoon te spoelen. En voor de ontlasting was vaak geen oplossing; die hoopte zich gewoon op in lage putten in het dorp.

Over dit stuk Totstandkoming

Dit artikel gaat over misstanden binnen de Verenigde Naties, een organisatie met een complexe structuur. De misstanden betreffen het Global Sanitation Fund (GSF). Het werk werd uitgevoerd door het Water Supply and Sanitation Collaborative Council (WSSCC) dat onder de United Nations Office for Project Services (UNOPS) ressorteert, één van de vijftien grote VN-organisaties. Het WSSCC is opgedoekt en ging verder als het Sanitation and Hygiene Fund (SHF). Dit stuk is tot stand gekomen op basis van interne rapporten, e-mails, notulen, financiële overzichten en videobeelden die bij het ministerie van Buitenlandse Zaken en de VN bekend zijn, en gesprekken met betrokkenen. Op de Zwitserse televisie is een documentaire uitgezonden over misstanden bij het fonds.

De medewerker, een senior met een lange carrière in ontwikkelingslanden, stoorde zich bovendien aan de manier waarop latrinegebruik moest worden gepromoot. Het handboek van zijn organisatie bood lokale gemeenschappen de ruimte om publieke vernedering of zelfs lijfstraffen in te zetten als pressiemiddel om gedrag te veranderen.

Vier jaar later is hij nog steeds verontwaardigd. Op de tweede dag van 2021 stuurt hij een mail naar het fraudebestrijdingsteam van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Het gaat over een VN-fonds, schrijft hij, dat hygiëne en het gebruik van toiletten in ontwikkelingslanden stimuleert. Nederland is met tientallen miljoenen euro’s één van de grote donoren van het fonds en zou zich wat van de toestand moeten aantrekken.

Bij het fonds is veel mis, schrijft hij. Er zijn veel te weinig functionerende latrines gebouwd. Er is sprake van inefficiëntie, vriendjespolitiek, onrechtmatige betalingen, aanbestedingsfraude en ongericht smijten met geld. Hij kan dat met documenten onderbouwen.

Hij heeft ook, samen met een groepje collega’s, geklaagd bij het VN-orgaan waar het ‘latrine-fonds’ formeel onder ressorteert, UNOPS, maar dat heeft niks opgeleverd. Hij beschrijft dat VN-orgaan als een gesloten club die publiek geld uitgeeft zonder te controleren of het bij de allerarmsten terecht komt, en wordt geleid door goed verdienende managers die elkaar de hand boven het hoofd houden.

Het beklag van de medewerker laat zien hoe het eraan toegaat bij een kleine VN-organisatie die jaren geld kreeg van Nederland, de Water Supply and Sanitation Collaborative Council (WSSCC) dat de latrines bouwde en diens opvolger, waar Nederland opnieuw miljoenen aan doneert. Maar zijn klachten staan niet op zichzelf: bij het grote VN-orgaan waar de kleine organisatie onder hangt, UNOPS, blijken sinds kort tientallen miljoenen kwijt. Niet alleen houdt Nederland namens de leden van de VN toezicht op UNOPS, sinds 1 januari is Nederland zelfs voorzitter van de raad van toezicht van het projectbureau en zo verantwoordelijk voor de afwikkeling van het schandaal en het terugwinnen van het vertrouwen van donorlanden.

Fatsoenlijke sanitaire voorzieningen

Nederland bouwt graag toiletten in ontwikkelingslanden. Boegbeeld van die aanpak was jarenlang de koning zelf. In 2006 vroeg VN-baas Kofi Annan kroonprins Willem-Alexander voorzitter te worden van een adviesraad voor water en ‘sanitatie’ – een woord dat niet in de Van Dale staat. Elf jaar lang promootte de kroonprins op internationale bijeenkomsten het belang van fatsoenlijke sanitaire voorzieningen. Kinderen die sterven aan diarree, menstruerende meisjes die school verlaten omdat daar geen toiletten zijn, de gevaren van je behoefte in het veld moeten doen, schaamte en menselijke waardigheid, dat waren zaken waarover vrijuit gesproken moest worden. Prins Willem-Alexander prees Afrikaanse leiders die zich lieten fotograferen met een toiletpot. Nadat hij in 2012 op Koninginnedag mee had gedaan aan een wedstrijdje wc-pot gooien, zei hij zich daar ongemakkelijk bij had gevoeld, omdat „2,6 miljard mensen op deze aarde die niet beschikken over zelfs maar de meest basale structuur om op een waardige manier hun dagelijkse behoefte te kunnen doen”.

Nederland was ambitieus. In 2015 beloofde het kabinet in het kader van de VN-millenniumdoelen om in 2030 ten minste dertig miljoen mensen van veilig drinkwater te hebben voorzien en vijftig miljoen mensen toegang te hebben gegeven tot toiletten, waterleiding en riool. Het Water Supply and Sanitation Collaborative Council van de VN was één van de partners waarmee Nederland dit wilde doen.

Binnen de Verenigde Naties is Nederland een kleine, maar ambitieuze speler. De VN telt 193 lidstaten en is een wereldomspannend imperium met 120.000 werknemers, verdeeld over alle continenten. De VN is belast met een waaier aan loodzware taken: vrede, armoedebestrijding, klimaatverandering, mensenrechten, gezondheid, internetnormen, scheepvaartregels, voedselzekerheid, vluchtelingenopvang – om er maar een paar te noemen. En dus ook persoonlijke hygiëne. Tussen 2016 en 2020 doneerde Nederland 50 miljoen euro aan het WSSCC, dat met 43 werknemers kantoor hield in Genève en in 2020 een jaarbudget had van ruim 33,5 miljoen dollar. De andere donoren waren Zwitserland, Zweden en Noorwegen.

Het fraudeteam van Buitenlandse Zaken is wel benieuwd naar wat de medewerker te vertellen heeft. Begin 2021 hebben de partijen contact. De VN-medewerker vertelt over het filmpje waarop de vrouw zogenaamd stokslagen krijgt omdat ze de VN-latrine niet gebruikte. Hij vertelt dat de latrines vaak van slechte kwaliteit zijn en dat het zinloos is ze wel aan te leggen, maar niet te voorzien van riolering en water.

Prins Willem-Alexander prees Afrikaanse leiders die zich lieten fotograferen met een toiletpot

Intern gebeurden er ook dubieuze dingen, zegt hij. De voorzitter van de stuurgroep van het programma, Hind Khatib Othman, kreeg óók als consultant betaald voor haar werk als voorzitter. Ze kreeg een fors bedrag van omgerekend bijna 16.500 euro per maand, terwijl het geen fulltime baan was. Het is vreemd dat een voorzitter door haar eigen organisatie als consultant ingehuurd wordt, zegt hij, en het bedrag is bovendien hoger dan het toegestane maximum bij de VN. Het is desondanks geaccordeerd, en wel door de programmadirecteur, Sue Coates, die op haar beurt weer een baan bij de VN zou hebben gekregen via Othman.

Per 31 december 2020 werd WSSCC opgedoekt, na kritiek van sponsoren. Het werk wordt nu in afgeslankte vorm voortgezet als het Sanitation and Hygiene Fund (SHF), met slechts dertien werknemers. In die transitie, vertelt de medewerker, zijn bekenden benoemd op onnodig dure plekken, critici ontslagen, en is er omgerekend zo’n miljoen euro verkwist aan consultancykosten. Hij stuurt een overzicht mee: 135.000 dollar voor de zoektocht naar een nieuwe directeur, 90.000 voor communicatieadvies, een contract van 250.000 dollar voor een videoproductiekantoor dat promotiemateriaal maakt. Dat zijn forse bedragen voor een organisatie die moet krimpen wegens geldgebrek.

Hij was niet de enige met kritiek. Andere collega’s dienden intern ook klachten in over voorzitter Othman en haar hoge salaris, over het kliekje om haar heen dat mag aanblijven en de verkwisting van VN-geld voor de reorganisatie. Een lid van de stuurgroep klaagde bij VN-auditors dat de voorzitter hem onder druk zette bij belangrijke beslissingen, en een ander lid over de gebrekkige onderbouwing voor de reorganisatie. Zij kreeg per ongeluk een sms’je van een vertrouweling van de voorzitter toegestuurd, dat niet voor haar was bedoeld, maar wel óver haar ging. „De vrouw is gek”, stond erin.

Zelf zijn hij en andere critici vorig jaar weggestuurd nadat ze kritiek uitten, zegt de medewerker tegen de Haagse ambtenaren.

Van de oorspronkelijke donoren van het WSSCC gaan Noorwegen en Zweden niet mee naar de nieuwe organisatie. Zweden vindt dat er te veel risico’s kleven aan een nieuwe organisatie, en wil graag dat de veelkoppige VN gestroomlijnd wordt. Alleen Zwitserland en Nederland – dat 25 miljoen euro wil doneren over vijf jaar – zien brood in de nieuwe club.

Onrechtmatige inhuurkwesties

De Haagse ambtenaren horen het verhaal aan, maar komen niet zelf in actie. Het VN-projectbureau UNOPS, waar het fonds onder hangt, is al met een onderzoek bezig. De VN-medewerker en zijn collega’s hadden zich daar immers al eerder gemeld als klokkenluider. Buitenlandse Zaken wil dat rapport afwachten.

Eind februari 2021 is het af. De medewerker, die alleen een summiere samenvatting te zien krijgt, is teleurgesteld. Op „meerdere” onrechtmatige inhuurkwesties na is er niks aan de hand, zo valt te lezen. De betalingen aan de voorzitter zijn legitiem en van vriendjespolitiek is geen sprake. Wat die onrechtmatige kwesties dan wel zijn, staat er niet bij.

Sorry, zegt Buitenlandse Zaken: we gaan verder niks doen. Ook al heeft het ministerie enkel de samenvatting gekregen: „We zien geen reden om het onderzoek te wantrouwen.”

Hij wordt afgewimpeld, maar toch is het ministerie gealarmeerd door het rapport. Het wil ineens de beloofde miljoenen niet meer overmaken naar het nieuwe VN-fonds. Er komt pas geld als UNOPS toezeggingen doet over strenger toezicht en over wie er contracten mag tekenen. Ook wil Nederland dat het fonds meer vanuit het UNOPS-hoofdkantoor wordt gerund, en minder lokaal. En de Haagse ambtenaren willen bij nader inzien toch het hele rapport lezen. Dat staat UNOPS pas maanden later toe, in juni. Op 29 juni 2021 maakt Buitenlandse Zaken de eerste tranche van 2,5 miljoen euro over.

Even UNOPS bellen

Voor zo’n belangrijke organisatie is UNOPS opvallend onbekend. Buiten de VN kent bijna niemand de ‘United Nations Office for Project Services’, dat fungeert als projectontwikkelaar van het huis. Als een VN-orgaan wil dat in de Democratische Republiek Congo een weg wordt aangelegd, dan kan UNOPS dat regelen. Een busverbinding, exclusief voor vrouwen, in Pakistan? Een kademuur tegen het stijgende water in Tanzania? Water en elektriciteit voor 600.000 mensen in Jemen? Even UNOPS bellen. Ook kunnen VN-programma’s, zoals het door Nederland gesponsorde sanitatiefonds, tegen betaling bij UNOPS worden ‘gestald’. Het is een manier om de logistiek van een hulpprogramma – wie gaat die toiletten maken, naar arme landen brengen en daar aanleggen – uit handen te kunnen geven. UNOPS houdt kwartier in Kopenhagen. In 2021 was UNOPS betrokken bij 1.000 projecten waarmee 3,4 miljard dollar was gemoeid.

De grotere bemoeienis van UNOPS met het nieuwe Sanitation and Hygiene Fund is een uitkomst voor Den Haag. Grote club, sterk toezicht, probleem opgelost.

Dat is een verkeerde inschatting. Een jaar later, halverwege 2022, lopen er meerdere fraude-onderzoeken naar deze VN-organisatie. Er is meer dan 20 miljoen dollar kwijt, twee hooggeplaatsten zijn opgestapt en Finland heeft uit woede ál zijn VN-donaties opgeschort. Bij UNOPS, zo stelden boze lidstaten afgelopen zomer in een grote VN-vergadering, is gebrek aan ongeveer alles: toezicht op investeringen, due diligence, compliance, risicomanagement, scheiding der machten, leiderschap. „We zijn extreem bezorgd.”

Bij UNOPS, zo stelden boze lidstaten, is gebrek aan ongeveer alles: toezicht op investeringen, due diligence, compliance, risicomanagement, scheiding der machten, leiderschap

Het was een voormalig hoge ambtenaar uit Londen, Mukesh Kapila, die de problemen bij UNOPS afgelopen maart als eerste naar buiten bracht. Hij plaatste op zijn eigen site een blogpost met de titel „Something is rotten in the state of Denmark”. Hij schrijft over een weggemoffelde affaire die „mogelijk het grootste corruptieschandaal bij een VN-orgaan is sinds de oprichting van de VN zelf”. De in India geboren Brit Kapila werkte behalve voor de Britse overheid ook voor de VN. Ten tijde van de genocide in Darfur was hij de hoogste VN-man in Soedan. Tegenwoordig schrijft hij een goed gelezen blog over de ‘Global South’ en de VN.

UNOPS is op zich een prettige partner voor donorlanden, legt Kapila uit in een telefonisch interview. Als een land zelfstandig besluit tot een ontwikkelingsproject, moet het eerst een tijdrovende aanbestedingsprocedure volgen. Het is veel eenvoudiger om UNOPS daarvoor in te schakelen – en ze daarvoor te betalen vanuit het budget voor ontwikkelingssamenwerking.

Nu de angel: op elk project maakt de organisatie een beetje winst, die wordt toegevoegd aan de reserves. Op die manier kan UNOPS tegenvallers opvangen en projecten voorfinancieren. Maar het model werkte afgelopen jaren zo goed dat er jaarlijks tientallen miljoenen dollars overbleven. De reserves liepen op tot honderden miljoenen dollars.

De onthullingen van Kapila leidden dit voorjaar tot een verhaal in The New York Times. Volgens Kapila was er zo’n 22 miljoen dollar verdwenen bij de organisatie; de Times zocht uit wat er met dat geld gebeurd was.

Een door een VN-fonds gefinancierde latrine in Oeganda. Foto medewerker VN



Het was volgens de krant begonnen bij Grete Faremo, een voormalige minister van Justitie uit Noorwegen en sinds 2014 de directeur van UNOPS. Zij vatte na haar aantreden met een collega-bestuurder het idee op om de reserves te investeren in winstgevende bouwprojecten. Ze wilde, zo zei ze later in een publicatie van de organisatie zelf, „niet langer de stille partner” zijn bij saaie bouwprojecten, maar een opwindend investeringsfonds worden.

Op een chique feestje in Manhattan in 2015 ontmoette Faremo de Britse zakenman David Kendrick en zijn dochter Daisy. Daisy Kendrick kreeg niet lang daarna 3 miljoen dollar van UNOPS een schenking-annex-lening voor haar ngo ter bescherming van de oceanen, We Are The Oceans – een enorm bedrag voor een organisatie die nog helemaal niet was goedgekeurd als bonafide liefdadigheidsinstelling door de Amerikaanse belastingdienst. De ngo gaf het geld uit aan (onder meer) videogames over de wereldzeeën van de makers van Angry Birds en de productie van een liedje, Oceans, ‘om niet’ te vertolken door de Britse zangeres Joss Stone. De rechten van het nummer gingen naar een bedrijf van vader-Kendrick

Het werd erger. In 2018 verstrekte UNOPS leningen aan drie verschillende bedrijven, voor uiteenlopende projecten – van de bouw van duurzame huizen in Ghana en Pakistan tot het investeren in windmolens in Mexico. Het ging volgens The New York Times in totaal om 58,8 miljoen dollar en, cruciaal, alle drie de bedrijven waren gelieerd aan David Kendrick, de Britse zakenman. Toen een van de bedrijven verlies begon te lijden, gebruikte hij de VN-miljoenen om de schulden af te betalen.

Zo raakte die 22 miljoen zoek, terwijl er welgeteld nul huizen werden gebouwd.

Toen The New York Times het artikel in mei dit jaar publiceerde, stapte UNOPS-baas Faremo een paar uur later al op. De VN bleven zitten met vragen. Hoe kon dit gebeuren? Was er dan geen toezicht op uitgaven? Waar waren de accountants? Hoeveel vrijheid had Faremo? Is ontwikkelingsgeld bij UNOPS wel in goede handen?

Nederlands publiek geld verkwist

Ook in Den Haag slaat de stress toe als de omvang van het schandaal bekend wordt. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het Sanitation and Hygiene Fund net díchter naar UNOPS geschoven met de gedachte dat er dan meer toezicht zou zijn en de eerste miljoenen overgemaakt. Bovendien heeft het ministerie door de jaren heen projecten bij UNOPS besteld, dus er is onder Faremo’s leiding ook Nederlands publiek geld verkwist.

Het ministerie bevriest meteen alle resterende betalingen en sluit vrijwel geen nieuwe contracten meer af met UNOPS. En het moet op zoek naar een antwoord op de pijnlijke vraag: heeft het signalen van misstanden gemist?

Dat is een vraag die andere donorlanden ook hebben. In Finland is de woede helemaal groot: het legde 10 miljoen euro op tafel om Faremo’s project te huisvesten in Helsinki, terwijl er in New York al een intern onderzoek liep waar Finland niet van wist. Op een grote vergadering over het schandaal, afgelopen juni in New York, constateert Finland, mede namens Denemarken, IJsland, Noorwegen en Zweden, nijdig dat de afgelopen periode bij UNOPS „meerdere rode vlaggen zijn geïdentificeerd en genegeerd.”

Ook in Den Haag ontstaat stress over het schandaal

De eerste signalen stammen uit juli 2021. Dan maken VN-accountants in hun financieel jaarverslag gewag van eigenaardigheden bij S3i, het UNOPS-fonds voor duurzaam bouwen dat vanuit Helsinki draait. Er is veel geld geleend aan een aantal bouw- en windmolenprojecten die allemaal van hetzelfde bedrijf zijn, noteren de accountants. Dat is in het licht van risicospreiding zeer onverstandig. Nu een aantal van die leningen niet terug worden betaald, loopt UNOPS het risico meer dan twintig miljoen kwijt te raken, schrijven ze.

Het ministerie in Den Haag krijgt die jaarverslagen ook, maar stapt over de alarmerende alinea’s heen. Het stelt geen vragen, tot aan het einde van het jaar de omvang van het schandaal duidelijk wordt in een intern VN-onderzoek, en een paar maanden later in de blogs van VN-kenner Mukesh Kapila en het artikel in The New York Times.

Dat Nederland het probleem niet meteen ziet is extra pijnlijk omdat Nederland sinds 2021 mede-toezichthouder op UNOPS is. Binnen de VN is er één raad van toezicht voor zes organisaties, inclusief UNOPS, bevolkingsfonds UNFPA en de grootste organisatie voor ontwikkelingssamenwerking ter wereld, UNDP. Samen zijn ze goed voor zo’n tien miljard dollar omzet. Nederland nam in 2021 zitting in de vijfkoppige executive board en is sinds dit jaar voorzitter. De Nederlandse ambassadeur bij de Verenigde Naties, Joke Brandt, was dus toezichthouder toen het schandaal aan het licht kwam en is nu belast met de afhandeling.

Begin september vergadert haar opvolger met de lidstaten over hoe het verder moet. De interim-directeur kondigde in juni al reserveverlaging en lagere fees voor de diensten van UNOPS aan, rechtstreekse toegang voor donoren tot de financiële administratie van projecten en betere bescherming van klokkenluiders.

Gebrekkig toezicht

De VN-medewerker die in 2021 bij het ministerie in Den Haag aanklopte met zijn klachten over het sanitatiefonds, vindt in het UNOPS-schandaal bevestiging voor de verkwisting en het gebrekkig toezicht dat hij aankaartte. Hij wil van Buitenlandse Zaken nog steeds weten: waarom vertrouwde het ministerie destijds blind op het onderzoek van UNOPS naar zijn klachten, dat rechtstreeks onder de weggestuurde baas Faremo viel? Dat auditteam lijkt niet onafhankelijk. Moeten zijn beschuldigingen niet opnieuw worden uitgezocht? En moet dat hele nieuwe Sanitation and Hygiene Fund niet strenger worden beoordeeld op efficiëntie en vriendjespolitiek?

Het ministerie in Den Haag is niet van plan zijn dossier te heropenen. Ook omdat een ander, intern VN-tribunaal hem deze zomer geen gelijk gaf. Dat oordeelde dat de betalingen aan de voorzitter niet onrechtmatig waren, omdat ze waren goedgekeurd door andere mensen in de organisatie. Voor de andere klachten, zoals over vriendjespolitiek en gebrek aan transparantie, bracht hij niet genoeg bewijs aan, vond het tribunaal. Er dient nog een hoger beroep.

VN-deskundige Mukesh Kapila heeft een duidelijke opvatting over wat Nederland te doen staat. Het ministerie moet veel strenger toezien op wat er met z’n donorgeld gebeurt, zegt hij. „De VN zijn erg gesloten. Waarom moet een donorland bedelen om een fraude-onderzoek te mogen inzien als een klokkenluider zich meldt? Wat is dat voor onzin?” Hij kent de klachten van de medewerker. „Natuurlijk mag een bestuurslid niet óók als consultant betaald krijgen, dat heet belangenverstrengeling. Dat iemand daarvoor heeft getekend, maakt de zaak echt niet beter.”

De lakse houding van donorlanden zoals Nederland doet veel kwaad, vindt hij. „Slecht toezicht werkt verkwisting en corruptie in de hand.” En over het nieuwe sanitatiefonds, dat onder UNOPS hangt en volgens Kapila sowieso te klein is om een verschil te maken, zegt hij: „Nederland moet stoppen met betalen en de tent sluiten.”

Ministerie van Buitenlandse Zaken

‘Deel van de aantijgingen is gegrond’ Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten niet over gesprekken met individuen te communiceren. De klachten over WSSCC (organisatie van de VN die over sanitaire voorzieningen gaat) zijn volgens het ministerie „uitvoerig onderzocht” door de auditdienst van VN-orgaan UNOPS, waaruit bleek dat „een deel van de aantijgingen gegrond was”. „Hierop heeft UNOPS actie genomen en is het toezicht verscherpt.” Nederland heeft financiering van het nieuwe fonds SHF aangehouden „totdat er voldoende waarborgen waren ten aanzien van adequaat toezicht hierop binnen UNOPS.” Over de toezichthoudende rol van Nederland op UNOPS stelt het ministerie dat de toezichthouder eind 2021 summier op de hoogte was gesteld van mogelijke problemen bij het fonds voor duurzaam bouwen S3i en toen om opheldering heeft gevraagd. De raad van toezicht heeft inmiddels „ zeer vergaande ingrepen” geëist . Nederland heeft tijdelijk betalingen aan UNOPS bevroren. UNOPS benadrukt dat het nieuwe Sanitation and Hygiene Fund een andere organisatie is dan voorganger WSSCC. Het fraudeteam vond, op een klein aantal onregelmatigheden na, geen bewijzen voor corruptie en fraude bij WSSCC, net als het VN-tribunaal, stelt UNOPS. Op de vraag waarom UNOPS het frauderapport niet meteen deelde met Nederland, geeft de dienst geen antwoord. UNOPS bestrijdt de kritiek dat het nieuwe fonds te klein is om een verschil te maken, omdat het een andere aanpak heeft. Voor het nieuwe fonds is „robuuste governance en toezicht” opgetuigd. Over Si3 zegt UNOPS dat de organisatie alle aanbevelingen van de raad van toezicht implementeert.