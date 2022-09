Waar blijft het door de VS zo gewilde techfront tegen China?

Zie je wel dat het kan? Dat dachten Amerikaanse diplomaten toen Europa als één blok sancties tegen Rusland invoerde, na de inval in Oekraïne. Diezelfde gemeenschappelijke doortastendheid zouden de Amerikanen graag zien in hun poging de technologische opmars van China te stokken. Daarvoor zoeken de VS hulp, in Europa en specifiek in Nederland, bijvoorbeeld om de export van ASML-chipmachines naar China aan banden te leggen.

In Amerikaanse ogen is de EU log en bureaucratisch – niet in staat tot ingrijpende maatregelen. „Na de invasie in Oekraïne bewezen Europese politici dat ze snel kunnen ingrijpen”, zegt Kevin Wolf. Het is nu een kwestie van willen.

NRC sprak met enkele ingewijden die meewerkten aan het China-beleid van de regeringen Trump en Biden. Zij spraken op basis van anonimiteit vanwege de gevoeligheid van het onderwerp. Kevin Wolf was er nóg vroeger bij: hij werkte jarenlang voor het Amerikaanse overheidsorgaan Bureau of Industry and Security (BIS) en stond aan de basis van de eerste doeltreffende exportbeperking tegen een Chinees techbedrijf. In maart 2016, toen Barack Obama nog president was, werd de Chinese telecomreus ZTE via exportbeperkingen tot de rand van een faillissement gebracht. Ze kregen geen Amerikaanse chips meer voor hun apparatuur. Sindsdien is de Entity List, de zwarte lijst van BIS, het favoriete speeltje van het Witte Huis om de export van Amerikaanse technologie naar China af te knijpen.

Onder Trump werden telecomgigant Huawei en chipleverancier SMIC op deze lijst gezet, en een hele reeks bedrijven die volgens de VS gekoppeld zijn aan het Chinese militaire apparaat. De regering-Biden blijft Chinese bedrijven toevoegen – afgelopen maand opnieuw zeven.

Nederland raakte bij de techoorlog betrokken toen ASML, op aandringen van de Amerikanen, in 2019 geen exportvergunning van de Nederlandse overheid kreeg om zijn meest geavanceerde chipmachine te verkopen aan SMIC. Het ging om een zogeheten EUV-lithografiemachine, die dankzij een nieuw soort lichtbron (‘extreem ultraviolet’) de meest fijnmazige en krachtige chips op grote schaal kan produceren. ASML is het enige bedrijf ter wereld dat die techniek in huis heeft.

Ondanks de EUV-ban en de uitdijende Entity List groeit het Chinese aandeel op de chipmarkt toch door. Om de missie Freeze China – bevries de technologische opmars van China – alsnog waar te maken, willen de VS een pact sluiten met westerse bondgenoten. Maar van één techfront tegen China is nog geen sprake.

1 Wat staat er op het spel?

De VS proberen het Made in China 2025-plan, gepubliceerd in 2015, te dwarsbomen. Daarin stelt China zich onder meer ten doel om minder afhankelijk te zijn van de import van chips door een eigen halfgeleiderindustrie op te bouwen. Chips helpen China’s economische opmars, maar zijn ook aanjagers van kunstmatige intelligentie, quantumcomputers, militaire slagkracht en (aanvallende) cybercapaciteit. Allemaal terreinen waarop de VS nummer één willen blijven. Amerika ziet zichzelf daarbij als leider van de vrije wereld, van de ‘techno-democratieën’. Onder de noemer nationale veiligheid wordt chiptechnologie – dus ook de productiemiddelen voor chiptechnologie, zoals bepaalde chipsoftware – een wapen in de geopolitieke strijd.

Lees ook: De strijd om chips treft hightech Taiwan in het hart

2 Waar blijft het techfront?

Om China af te remmen koos de regering-Trump voor „snel handelen en daarna de troep opruimen”, in de woorden van een ingewijde. Zo schoten de VS soms hun doel voorbij; de eenzijdige (want unilaterale) exportbeperkingen leidden tot economische schade voor Amerikaanse leveranciers van chipmachines. Apparaten die buiten de VS gemaakt worden maar meer dan 25 procent Amerikaanse knowhow bevatten – zoals software, patenten of reserveonderdelen uit de VS – zouden ook door de Entity List geraakt kunnen worden. De Amerikaanse invloed reikt dus ver, erg ver.

De regering-Biden gooide het over een andere boeg en startte gesprekken tussen de VS, Nederland en Japan – de drie belangrijkste landen die chipmachines leveren. Een vertegenwoordiger van het Amerikaanse ministerie van Handel was deze zomer in Den Haag, handelsminister Gina Raimondo reisde onlangs naar Japan om over de chipsector te praten. Zij sprak in 2021 ook al met ASML-topman Peter Wennink. In de VS klinkt de roep dat ASML ook geen minder geavanceerde chipmachines meer mag leveren aan China. Dat doet ASML nu nog wel.

Ook in de Trade and Technology Council (TTC), een strategisch overleg tussen de EU en de VS, gaat het over exportbeperkingen. De Europese lidstaten zijn echter zelf verantwoordelijk voor hun exportvergunningen en gebruiken daarvoor weer het ‘Wassenaar Arrangement’ als uitgangspunt. Dat verdrag, een lijst met goederen die mogelijk voor militaire doeleinden gebruikt kunnen worden, zit op slot. Alle deelnemende landen moeten namelijk akkoord zijn met wijzigingen, en dat lukt niet sinds mede-ondertekenaars Oekraïne en Rusland in oorlog zijn.

Daarnaast is er de ‘Chip 4-alliantie’, tussen Japan, Taiwan, de VS en Zuid-Korea. Maar die landen zitten niet op één lijn. Japan en Zuid-Korea hebben onderling vaak handelsconflicten. Zuid-Korea is extra voorzichtig: chipfabrikanten SK Hynix en Samsung hebben enorme fabrieken in China, waar ze geheugenchips produceren en verkopen.

Ook in de VS zelf zijn de meningen verdeeld. Het Amerikaanse ministerie van Handel is zich ervan bewust dat onzorgvuldige exportrestricties de eigen economie kunnen schaden. Bij de ministeries van Buitenlandse Zaken, Defensie en Energie is minder begrip. Hoewel de Amerikanen verdeeld zijn, nemen ze wel een volgende stap door deze week Amerikaanse chipbedrijven Nvidia en AMD te verbieden enkele hoogwaardige chips aan China te leveren.

3 Hoe gaan de onderhandelingen over het techfront?

De onderhandelingen tussen de VS en bondgenoten over exportbeperkingen verlopen erg ongestructureerd, zegt een ingewijde: er wordt gesproken tussen landen onderling, met de Europese Commissie en Aziatische partners. Kevin Wolf: „Er vliegen veel woorden rond maar er gebeurt weinig concreets.”

In december 2021, niet lang voor de Russische invasie, werd ontwikkelsoftware voor chipontwerpen aan de lijst van strategische goederen van het Wassenaar Arrangement toegevoegd. Daarmee hebben de VS een nieuw wapen in handen om de Chinese chipindustrie af te remmen. Lithografiemachines met de wat oudere lichtbronnen DUV (deep ultraviolet) staan niet op de lijst, de meer geavanceerde EUV wel.

„Voor verdere maatregelen is een nieuw internationaal exportregime nodig”, stelt Kevin Wolf. Dat kost tijd en menskracht – specialisten op dit gebied zijn wereldwijd dun gezaaid. Een optie zou zijn dat alleen de landen van het Wassenaar Arrangement die daadwerkelijk chiptechnologie produceren onderling afspraken maken – als een apart groepje dat voor beslissingen niet langer afhankelijk is van veto’s.

De EU en de Nederlandse overheid houden zich tot nu toe op de vlakte over de Amerikaanse inspanningen om Chinese technologie te ‘bevriezen’. Er is huiver om de handelsrelatie met China op het spel te zetten en Amerikaans protectionisme te omarmen, in de wetenschap dat er over een paar jaar weer een heel ander soort president in het Witte Huis kan zitten. Eentje die, net als Donald Trump destijds, weinig opheeft met bondgenootschappen.

Over de hele linie schuift Europa – en daarmee Nederland – wel op richting een hardere opstelling tegen China. Chinese bedrijven zoals Huawei zijn deels verbannen uit Europese telecomnetwerken. De EU wil minder afhankelijk zijn van Aziatische chipproductie, en trekt, net als de VS, tientallen miljarden uit om chipproductie op eigen bodem op te zetten. Die fabrieken zijn de komende jaren nog niet in productie.

4 Waarom hebben de VS haast?

De sancties tegen Rusland toonden aan dat het Westen als één front snel kan handelen. Haast is geboden, vinden Amerikaanse onderhandelaars: de spanningen rondom Taiwan, de belangrijkste producent van geavanceerde chips, lopen op. Een mogelijke Chinese invasie van Taiwan zou de hele westerse wereld kunnen afsnijden van chipgigant TSMC, die ruim 90 procent van de geavanceerde chips wereldwijd maakt. In andere woorden: wat nu met Russisch gas gebeurt, hangt de chipmarkt ook boven het hoofd.

Er is nog een reden om vaart te maken met onderhandelingen. De regering-Biden dreigt de meerderheid in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden kwijt te raken. Als er daar na de tussentijdse verkiezingen in november een Republikeinse meerderheid komt, is de kans groot dat anti-China-politici ongeduldig worden. Ze zullen voor eenzijdige exportbeperkingen kunnen stemmen, zonder bondgenoten daarbij te betrekken. De onderliggende boodschap aan bondgenoten: als je nu niet samenwerkt, ben je je invloed kwijt. Met de verkiezingen in zicht wil Bidens team graag resultaten laten zien van de nieuwe, multilaterale aanpak.

5 Wat betekent dit voor ASML?

De meest concrete wens van de VS is om China op minstens drie of vier generaties chipachterstand te houden. De chipgeneraties verschillen in fijnmazigheid, uitgedrukt in nanometers – een miljoenste van een millimeter. Hoe fijnmaziger de chips, hoe meer ‘transistoren’ er op hetzelfde oppervlakte passen en hoe meer rekenkracht je hebt.

Vandaar dat ASML’s EUV-machine zo in trek is: die kan lijntjes met een nauwkeurigheid van 5 nanometer of kleiner tekenen – de eerste chipfabrieken met 3 nm gaan in Taiwan al in productie, met machines van ASML.

Lithografie – het bedrukken van patronen van halfgeleiders – is de bepalende factor van de nauwkeurigheid van chips, maar zeker niet de enige. Door extra behandelingsstappen toe te voegen aan het productieproces, uitgevoerd door chipmachines van fabrikanten uit de VS en Japan, kun je patronen voorzichtig ‘uitbijten’ en chips met nog dunnere lijntjes maken. Het is een manier om complexere chips te maken, voorbij de beperkingen van de lithografiemachine. Multipatterning heet dat, en het is een tijdrovend en kostbaar proces. Zo wist het Chinese bedrijf SMIC met een gangbare DUV-lithografiemachine van ASML recent een chip te maken van 7 nanometer. Ogenschijnlijk een technisch hoogstandje, in de praktijk loopt China’s chipproductie jaren achter en blijft het land afhankelijk van de import van chips – zeker als het gaat om geavanceerde processors.

ASML wil graag DUV-machines aan Chinese klanten blijven verkopen en de naar schatting 700 tot 800 machines die er nu al staan, blijven onderhouden. Ter vergelijking: wereldwijd zijn ruim 4.500 ASML-lithografiemachines in gebruik.

ASML rekent dit jaar op een omzet van zo’n 20 miljard euro, waarvan ongeveer 10 procent uit China komt. Maar dit Chinese aandeel neemt gestaag af, naarmate ASML meer EUV-machines aan andere landen verkoopt. Die apparaten zijn beduidend duurder dan DUV-machines – de aankomende EUV-generatie kost 350 miljoen per stuk. Hun voornaamste bestemming: chipfabrieken in Azië.

‘Europese kennis lekt weg via joint ventures’ Instituut Clingendael waarschuwt dat veel hoogtechnologische kennis uit Europa ‘weglekt’ via joint ventures – samenwerkingen – met Chinese bedrijven. Clingendael nam een steekproef van 20 bedrijven uit 13.000 Europees-Chinese samenwerkingen, uit de EU, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. Alle 20 joint ventures zijn actief in sectoren die China als speerpunt benoemde in zijn ‘Made in China 2025-strategie’. Daartoe behoren behalve chiptechniek ook spoorwegen, landbouw, robotica en luchtvaart. Vaak stond ‘kennisoverdracht’ expliciet als doelstelling omschreven. Bij 80 procent daarvan had de Europese partij een minderheidsaandeel, bij 25 procent speelden Chinese staatsbedrijven een grote rol, waardoor kennis kan weglekken naar de Chinese staat. „Het is het topje van de ijsberg”, zegt Rem Korteweg, onderzoeker van Clingendael. Bij de grootste 500 joint ventures was de kans op staatsbemoeienis nog groter, daar is 32 procent van de bedrijven gekoppeld aan een Chinees staatsbedrijf. „Niet alle joint ventures zijn slecht maar dit is wel een potentiële achilleshiel”, stelt Korteweg. „China dwingt buitenlandse bedrijven joint ventures aan te gaan. Europa wil zijn soevereiniteit opbouwen maar heeft niet in de gaten dat hoogwaardige kennis weglekt naar China.”