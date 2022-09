VVD-top verliest controle, wat nu?

Wat lukt nog wél bij de VVD? En wie van de eigen achterban is níét boos? Ondernemers klagen over de uitgelekte koopkrachtplannen van het kabinet-Rutte IV, waardoor bedrijven, lijkt het nu, meer winstbelasting moeten gaan betalen. Lokale bestuurders vinden het onacceptabel dat de Rijksoverheid hen verplicht om asielzoekers op te vangen. En wat is er terechtgekomen van de motie tégen de stikstofplannen van VVD-minister Christianne van der Wal, aangenomen op een VVD-congres in juni? VVD’ers zien het niet.

Wat lokale VVD’ers wel zien: bewindslieden van hun eigen partij die met plannen komen waar hun kiezers niets van moeten hebben, en die ze ook nog eens dwingend opleggen. Van der Wal dreigt de baas te spelen over de provincies, als die het niet zelf voor elkaar krijgen om de stikstofuitstoot te reduceren in hun gebied. Ze dreigde eerder ook al om boeren in gebieden met een hoge uitstoot te onteigenen als ze niet vrijwillig willen stoppen. Staatssecretaris van Asiel Eric van der Burg, ook VVD’er, werkt aan een wet om gemeenten te kunnen dwingen om plekken aan te wijzen voor asielzoekers. Is er nog iets liberaal aan?

Al sinds het voorjaar verliest de partij van Mark Rutte zetels in de peilingen – op dit moment zouden er zo’n 26 van de 34 overblijven. Ook zijn populariteit onder VVD’ers daalt, kwam eind juni uit onderzoek van EenVandaag. En sinds het congres waarop de stikstofmotie het haalde, tot verbijstering van de partijtop, is er onrust onder de leden. Er zijn ‘brandbrieven’ van afdelingen, er was een afgedwongen VVD-avondje over het asielbeleid, de kandidaat-voorzitter die het partijbestuur graag wil, Onno Hoes, krijgt felle kritiek en lijkt het niet te gaan halen.

Middelpunt macht

Het past helemaal niet bij de VVD als een partij in het middelpunt van de macht, sinds de eerste verkiezingsoverwinning van Rutte in 2010. Die al jaren de beeldvorming over de eigen partij en de eigen mensen strak in de hand weet te houden, door voortdurend kiezersonderzoek, slimme campagnes en disciplinering van de Tweede Kamerfractie. Alles om in het middelpunt van de macht te blíjven.

Op de VVD-avond over asiel in Driebergen, dinsdag, stond Tweede Kamerlid Ruben Brekelmans tegenover bezorgde leden die er genoeg van hebben dat de VVD steeds maar weer lijkt toe te geven aan andere partijen in de coalitie. Bij de koffie klaagden ze over D66, die het volgens hen voor het zeggen heeft in Rutte IV.

Brekelmans en Van der Burg waren gekomen om naar de leden te luisteren, maar praatten vooral veel zélf. Volgens Brekelmans is het nog lang niet zeker dat er ook echte dwang komt in de wet – al wilde hij niet „in een semantische discussie terechtkomen over drang of dwang of wat dan ook”. Hij zei: „Zoals het nu is gebeurd, een gemeenteraad wil niet en de Rijksoverheid zegt in dat pand komt een opvanglocatie... ik kan in ieder geval daarvan zeggen, dat is iets wat ik niet wil.”

Maar dat er overheidsbemoeienis komt, is wel zeker. Het is de bedoeling, zei Brekelmans, dat iedere regio „eraan bijdraagt” dat Oekraïners, asielzoekers en erkende vluchtelingen een plek krijgen. „Dat is wél dwang”, hield wethouder Paul Slettenhaar uit Castricum vol. „Wees daar dan éérlijk over.”

Te soft of ijskoud

Veel VVD’ers die naar Driebergen waren gekomen, waren boos over de asielafspraken van het kabinet – die waren in hun ogen niet streng genoeg. De volgende dag, woensdag, stapte in Den Haag Tweede Kamerlid Daan de Neef op. Hij vond de manier waarop de VVD met de asielcrisis omgaat juist „ijskoud”. Het was opnieuw een ongemakkelijke situatie voor de VVD: de partij is dus te soft in de ogen van veel leden, maar te hard volgens iemand die jarenlang meedacht over de partijkoers – De Neef was speechschrijver en adviseur van Rutte. Volgens VVD’ers kwam zijn vertrek, net voor een extra fractievergadering over onder andere de koopkracht, onverwacht.

Wat meespeelt bij het controleverlies door de VVD-top: onzekerheid over het leiderschap. Bij zo’n beetje elk publiek optreden krijgt Rutte nu de vraag wat hij na de politiek gaat doen, alsof het al bijna zover is. „Ik zit nog midden in dit werk”, zei hij donderdag in een Instagram-livesessie, toen hij het opnieuw moest uitleggen. Hij begon weer over zijn vrijwilligerswerk als docent maatschappijleer. Dat vindt hij, zei hij, nuttig. „Ik ga niet terug het bedrijfsleven in, en doe dan ook niet verder nog iets in de politiek.”

Maar het is nog lang niet duidelijk wie Rutte kan opvolgen, als hij er op een dag mee ophoudt. En ook niet hoe: door een lijsttrekkersverkiezing met debatten en eigen campagnes? In 2006, met Mark Rutte en Rita Verdonk als belangrijkste kandidaten, leidde dat tot een langdurig conflict, en bijna tot een scheuring in de VVD.

Het lijkt wel zeker dat de nieuwe partijvoorzitter zal moeten bedenken wat de beste aanpak is. Voor dat partijvoorzitterschap zijn er drie kandidaten: oud-burgemeester Onno Hoes, van wie de VVD-integriteitscommissie nu nagaat of hij wel óók lobbyist voor de makelaars mag zijn, ondernemer Eric Wetzels uit Oosterhout en Bert Homan uit Assen, die zich al een paar keer eerder kandidaat heeft gesteld en wordt gezien als kansloos.

Hoes is de voorkeurskandidaat van het VVD-bestuur, maar onder de leden lijkt Eric Wetzels veel meer steun te hebben. Hij belooft dat de VVD-top met hem als voorzitter beter zal luisteren naar de zorgen en ideeën in de eigen achterban. VVD-leden mogen er vanaf half september over stemmen, de nieuwe voorzitter begint in het najaar.

