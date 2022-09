Beperking van gezinshereniging van vluchtelingen is onwettig. Het kabinet weet dat en doet het toch. Daarmee doet het kabinet niet alleen vluchtelingen tekort, maar alle inwoners van Nederland. Voor vluchtelingen is gedwongen gezinsscheiding een nieuwe wreedheid, die bovenop de onmenselijke behandeling komt die asielzoekers in Ter Apel en elders ten deel valt. Voor alle inwoners van Nederland wordt de bescherming die de rechtsstaat biedt uitgehold, nu het kabinet-Rutte IV besluit willens en wetens de wet te overtreden.

De situatie in Ter Apel en in asielopvang elders in Nederland is het gevolg van overheidsfalen, niet van een hoge instroom. Het aantal asielaanvragen is dit jaar heel gemiddeld, niet veel meer of minder dan in andere jaren of in andere EU-landen. De Raad voor het Openbaar Bestuur én de Adviescommissie Vreemdelingenzaken én het College voor de Rechten van de Mens én de Raad van Europa hebben al geconstateerd dat de overheid de crisis in de asielopvang heeft veroorzaakt, door geen langetermijnbeleid voor de opvang te formuleren. Voor dat overheidsfalen worden vluchtelingen nu gestraft.

Veel vluchtelingen raken tijdens hun vlucht gescheiden van hun gezin. De reis naar Europa is voor de meeste vluchtelingen levensgevaarlijk, omdat zij geen visum krijgen en dus geen toegang hebben tot veilige routes per vliegtuig of veerboot. Eén gezinslid, vaak een vader of een zoon, kan dan vooruitreizen, om andere gezinsleden de gevaren van de reis te besparen. Zowel in EU-recht als in mensenrechtenverdragen is vastgelegd dat erkende vluchtelingen zo snel mogelijk met hun gezin moeten worden herenigd. Vluchtelingen kunnen immers niet terug naar hun land van herkomst, om dáár met hun gezin samen te zijn.

Het kabinet informeerde de Kamer zonder blikken of blozen dat het de wet gaat overtreden

Gedwongen gezinsscheiding leidt tot verlammende zorg en verdriet, zeker als het gezin noodgedwongen in onveilige omstandigheden is achtergebleven. Hoe sneller kinderen in Nederland zijn, hoe sneller ze hier naar school kunnen en hoe beter dat voor hun toekomst in Nederland is. Om al die redenen is in verschillende wetten vastgelegd, dat gezinshereniging van vluchtelingen moet worden bevorderd, in plaats van belemmerd.

Het kabinet besloot vorige week dat gezinnen van vluchtelingen pas over mogen komen als er een geschikte woning voor hen beschikbaar is, of als ze tenminste 15 maanden op een woning hebben gewacht. Vluchtelingen in Nederland blijven nu al vaak maanden en jaren gescheiden van hun partner en kinderen, doordat procedures bij de IND door tekort aan mensen en middelen veel te lang duren. Het kabinet voegt daar nu doelbewuste verlenging van gezinsscheiding aan toe. Dat is niet alleen wreed, maar ook onwettig: EU-wetgeving verbiedt het opleggen van huisvestingseisen of wachttijden aan vluchtelingen.

Volstrekte willekeur

Het kabinet kent die wetten natuurlijk ook. Sterker nog, staatssecretaris Van der Burg (Asiel en Migratie, VVD) schreef in zijn brief aan de Tweede Kamer van vorige week met zoveel woorden: „Op basis van de EU-gezinsherenigingsrichtlijn kan niet worden verlangd dat de referent eerst passende huisvesting heeft gevonden voordat een nareisaanvraag kan worden toegekend.” Deze EU-richtlijn is bindende wetgeving, net zo goed als een wet die door het Nederlands parlement is goedgekeurd. Het kabinet informeert de Tweede Kamer dus zonder blikken of blozen dat het de wet gaat overtreden. De staatssecretaris schrijft dat de IND een aanvraag voor gezinshereniging wel zal goedkeuren, maar dat het gezin pas daadwerkelijk het visum krijgt waarmee het naar Nederland kan reizen, als een gezinswoning beschikbaar is. Dat is een beetje alsof de overheid zegt: inderdaad, u hebt nu recht op deze uitkering, maar of het geld ook daadwerkelijk op uw rekening gestort wordt, dat bekijken we later nog wel eens. Volstrekte willekeur.

De rechtsstaat bestaat in de eerste plaats om burgers tegen de overheid te beschermen. Mensen in kwetsbare posities lijden het meest onder een overheid die geen respect heeft voor haar eigen wetten. Het Toeslagenschandaal was daar een voorbeeld van. Premier Rutte beloofde toen ‘een nieuwe bestuurscultuur’ die het vertrouwen moest herstellen. Het asielbeleid van dit kabinet toont het failliet van die belofte aan. Een regering die bewust de wet overtreedt, verdient het vertrouwen van haar burgers niet.

