‘Verplichte anticonceptie mag niet op basis van huidige wet’

De gesloten jeugdzorg mag jonge meisjes niet dwingen om, op basis van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz), anticonceptie te nemen. In plaats daarvan is voor gedwongen anticonceptie specifieke wetgeving nodig, zo schrijft de advocaat-generaal vrijdag aan de Hoge Raad. Het gebruik van de Wvggz leidt er volgens de advocaat-generaal toe dat andere mensen bij wie verplichte anticonceptie zou kunnen worden toegepast, maar bij wie geen sprake is van gedwongen zorg, niet bereikt kunnen worden. „Daardoor is er sprake van rechtsongelijkheid.”

De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg, die op 1 januari 2020 in werking trad, maakt het mogelijk om patiënten die door een psychische aandoening gevaar lopen voor zichzelf of anderen, alsnog te behandelen. Dit moet wel altijd eerst door een rechter worden getoetst. Onder de Wvggz valt onder meer het opsluiten op een kamer, afnemen van bezoekrecht en verplichte medicatie.

Zelfbeschikkingsrecht

Uit diverse rechtszaken bleek vervolgens dat ook anticonceptie kon worden voorgeschreven als onderdeel van het verplichte zorgplan, ontdekte het journalistieke platform Pointer begin dit jaar. Volgens de advocaat-generaal biedt de Wvggz geen basis voor het opleggen van verplichte anticonceptie. Het opleggen van anticonceptie is namelijk in strijd met het recht op bescherming van lichamelijke integriteit en het zelfbeschikkingsrecht, vastgelegd in internationale verdragen zoals het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. „Alleen als een zwangerschap ernstig nadeel zou opleveren voor de betrokkene zelf, zou er wellicht ruimte zijn om gedwongen anticonceptie te scharen onder verplichte medicatie.”

Het advies volgt nadat een vrouw in hoger beroep ging tegen de rechtbank die haar gedwongen anticonceptie had opgelegd. De rechter besloot dat de vrouw een implanon moest laten zetten, een hormoonstaafje dat in de arm wordt geplaatst en 3 jaar lang blijft zitten, of een andere vorm van langdurige anticonceptie moest gebruiken. De advocaat van de vrouw heeft de Hoge Raad gevraagd om deze beslissing terug te draaien en ook de advocaat-generaal adviseert de raad om het besluit over de gedwongen anticonceptie te vernietigen. Het is nog niet bekend wanneer de Hoge Raad hier uitspraak over doet.

Professor Peer van der Helm, gepromoveerd in de residentiële jeugdzorg, spreekt zich al langer uit tegen verplichte anticonceptie. „De Wvggz, een ziektemodel, gebruiken om voortplanting te voorkomen, is een fundamentele denkfout. Zwangerschap is geen ziekte: als ze toch zwanger worden, moeten die meisjes juist goed begeleid worden.” Daarnaast adviseert Artsenfederatie KNMG ook om uiterst terughoudend te zijn met het verplichten van anticonceptie. „Door het te verplichten schaad je meerdere grondrechten. Maar het is het ook de vraag of zoiets überhaupt ethisch is.”

