Toneelschrijfprijs 2022 toegekend aan Mathieu Wijdeven en Raoul de Jong

De Toneelschrijfprijs 2022 is toegekend aan Mathieu Wijdeven en Raoul de Jong voor hun tekst Het waarom beantwoord. Dat heeft de jury zojuist bekend gemaakt op het Nederlands Theater Festival. De auteurs ontvangen een bedrag van 10.000 euro.

De jury omschrijft de winnende tekst als „een avontuurlijke zoektocht naar de mens achter de naam George Gerhardus Theodorus Rustwijk”, een Surinaamse dichter en kunstenaar (1862-1914), wiens oeuvre te weinig bekendheid geniet. Wijdeven schreef „een elegante theatertekst”, die „laat zien hoe politiek een instrument was om theater te maken. Met rode oortjes en het schaamrood op de kaken laat Wijdeven je naar deze correctie op de geschiedenis luisteren. Wijdevens tekst is een persoonlijk relaas, een rakend eerbetoon en een meesterlijk geconstrueerde, beeldende theatertekst die naast een tijdsdocument ook een verrijking van het Nederlandstalige theaterrepertoire is.”

Trailer:

De andere genomineerden waren ,Rosa. van Koen Boesman, TAL van het collectief BOG en Trojan Wars van Peer Wittenbols. De vier werden geselecteerd uit 122 ingezonden Nederlandstalige toneelteksten die tussen 1 januari 2020 en 31 december 2021 voor het eerst – live of online – zijn opgevoerd. „Deze vier teksten belichamen de noodzakelijkheid van de toneelschrijfkunst”, aldus de jury.

BNG Bank Theaterprijs

Behalve als tekst was Het waarom beantwoord, gespeeld door Mathieu Wijdeven bij Productiehuis Theater Rotterdam, genomineerd voor de BNG Bank Theaterprijs, als een van de beste voorstellingen van jong theatertalent tot 35 jaar. Die prijs, ook uitgereikt op het festival, ging naar Performance collectief ROTOR. Het collectief ontving de prijs, ter waarde van 45.000 euro, voor de voorstelling Erosion. Het geld is bedoeld voor het hernemen van de winnende voorstelling langs Nederlandse theaters en/of als investering in een nieuwe productie.

Volgens de jury is Erosion een „hypnotiserende performance”, waarin de ronddraaiende beweging wordt afgepeld tot de pure essentie. De bewegingen zijn open en roepen associaties op over (on)afhankelijkheid, overgave en slijtage. De voorstelling is prachtig gecomponeerd. Er is ook lof voor ‘het monumentale decor’ en de ‘mystieke gitaarmuziek’. „De performance nodigt het publiek uit zich over te geven aan de erosie van het bestaan.”

Behalve Erosion en Het waarom beantwoord waren ook genomineerd Sheralynn Adriaansz / Likeminds met de voorstelling Beige, Merel Severs / Theater a/d Rijn (De Nieuwe Oost) met Let me tell you something you already know, Ritzah Statia / Rightaboutnow Inc met Kibra Silensio en Timo Tembuyser / Muziektheater Transparant & Festival Cement / Productiehuis Theater Rotterdam met Missa Mater Sola. De genomineerde voorstellingen zijn nog te zien op het Nederlands Theater festival dat duurt tot en met 11 september.

Loek Zonneveld Pen

Een nieuwe prijs was de Loek Zonneveld Pen voor theatercritici. Die ging naar Herien Wensink, theatercriticus van De Volkskrant. De prijs, vernoemd naar de in 2018 overleden criticus en ingesteld door de Theaterkrant in samenwerking met De Groene Amsterdammer, is bedoeld ‘om uitmuntende theaterkritiek te belonen en te eren en het belang van theaterkritiek in het algemeen te bevorderen’. Het is ‘een doorgeefprijs’, waarbij de drager zelf mag bepalen wie de volgende winnaar wordt.