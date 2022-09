Stikstofnormen mogelijk nog strenger

De hoeveelheid stikstof die mag neerslaan op beschermde natuurgebieden moet mogelijk nog verder omlaag dan eerder gedacht. De huidige normen zijn gebaseerd op een rapport uit 2011, uitgebracht onder leiding van de Verenigde Naties, dat voor alle Europese natuurtypen bepaalde hoeveel stikstof in een natuurgebied neer mocht komen zonder dat de natuur daarvan „significante” schade zou oplopen.

Binnenkort komt een nieuwe versie van dat rapport uit, waaruit blijkt dat sommige natuurtypen kwetsbaarder zijn voor stikstof dan in 2011 werd gedacht. De normen uit het nieuwe onderzoek, waarvan een voorlopige versie online al te vinden is, zijn daarom voor veel soorten natuur strenger dan in 2011. Onderzoeker Hilde Tomassen van het Nijmeegse onderzoekscentrum B-ware, die meewerkte aan het rapport, bevestigt vrijdag naar aanleiding van berichtgeving door de NOS dat het rapport naar alle waarschijnlijkheid gevolgen gaat hebben voor Nederland.

En dat terwijl boerenorganisaties de huidige normen die Nederland hanteert al ter discussie hebben gesteld in hun overleg met het kabinet. Dat wil dat de uitstoot van stikstof in 2030 is gehalveerd. Boerenorganisaties pleiten voor versoepeling van de doelen. Ook willen ze dat er gezocht wordt naar een alternatieve meetmethode om de normen te bepalen.

Kritische depositiewaarde

De huidige normen hebben betrekking op de Europese Habitatrichtlijn uit 1992, die de snelle afname van plant- en diersoorten wil tegengaan. De richtlijn stelt dat lidstaten beschermde natuurgebieden moeten inrichten, en dat deze gebieden in een „goede staat van instandhouding” moeten worden gebracht. Nederland heeft 162 van zulke Natura2000-gebieden. De meeste zijn nog niet in die goede staat. Dat heeft vaak meerdere oorzaken. Zo is de grondwaterstand vaak te veel verlaagd, waardoor het natuurgebied is verdroogd. Ook daalt er vaak te veel stikstof op neer. Het leidt tot een verarming van de soortenrijkdom, en tot boomsterfte. Op sommige plekken verdwijnt de kalk uit de bodem, waardoor slakken en vogels moeite hebben huisjes en eierschalen te maken.

Om de natuurgebieden weer gezond te krijgen, is onder meer onderzocht hoeveel stikstof erop mag neerdalen voordat er schade optreedt. Deze zogeheten kritische depositiewaarde (KDW) is voor de politiek een belangrijk instrument om op te sturen. Voor elk natuurtype is, op basis van proeven in het veld, in het lab en met modellen, de afgelopen decennia vastgesteld wat die grenswaarde is. Nederland doet dat iets anders dan Europa. De Europese waarden geven een range aan. In het rapport van 2011 lag de kritische depositiewaarde van bijvoorbeeld droge heide tussen de 10 en 20 – dat wil zeggen dat er tussen de 10 en 20 kilo per jaar op droge heide mag neerdalen voordat er kans is op schade. Nederland heeft die Europese waardes vertaald in enkele waardes. Voor droge heide is dat bijvoorbeeld 17. In het nieuwe Europese rapport, gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten, is de range van 10-20 voor droge heide verlaagd naar 5-15, vertelt ecoloog Tomassen. „Ik verwacht dat Nederland die waarde van 17 in ieder geval gaat verlagen naar 15.”

Ongelukkig moment

Politiek gezien verschijnt het VN-rapport op een ongelukkig moment. Eerder deze week werd er voor het eerst vooruitgang geboekt in het gesprek tussen het kabinet en boerenorganisaties. Afgelopen juli werd politieke brandweerman Johan Remkes door het kabinet aangesteld als „onafhankelijk gespreksleider” om voor „verbinding” te zorgen tussen het kabinet en de boeren in het hoog opgelopen stikstofdebat. Lang leek het erop dat dit niet zou gaan lukken, maar na een bijeenkomst afgelopen woensdag waren zowel de betrokken bewindslieden als de vertegenwoordigers van boerenorganisaties een stuk optimistischer. Het kabinet had toegezegd om te onderzoeken of er een vervangend systeem kan komen voor de KDW.

Veel boeren hebben kritiek op die meetmethode, omdat de KDW gaat om de neerslag van stikstof en niet om de uitstoot ervan. Boeren kunnen, zo zeggen ze, enkel iets aan de uitstoot van stikstof doen.

Of het overleg door het nieuwe rapport weer van voor af aan moet beginnen, is nog niet duidelijk. Omdat Nederland een andere meetmethode gebruikt dan de onderzoekers van het VN-rapport, zal er eerst eigen onderzoek gedaan worden, zei minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof, VV) vrijdag na afloop van de ministerraad. „Pas als bekend is wat het voor de Nederlandse natuurgebieden betekent, gaan we kijken: wat betekent dit voor ons beleid?” Gevraagd naar haar eerst reactie op het nieuws zei de minister: „Ik dacht: oeps.”

Maar het rapport kan haar ook juist goed uitkomen. De boeren vinden de stikstofnormen die het kabinet nu hanteert te hoog. Het rapport laat zien dat die eigenlijk nóg hoger hadden moeten zijn.

Juridische houdbaarheid

Eind september komt de definitieve versie van het onderzoek uit, maar tot die tijd zal er inhoudelijk niks meer aan veranderen, aldus Tomassen. Een woordvoerder van het ministerie voor Natuur en Stikstof zegt het definitieve rapport af te zullen wachten, en dan met een plan van aanpak te komen.

Experts werken in het rapport met foutmarges om vast te stellen hoeveel stikstof neer mag komen in een type natuurgebied om het gezond te houden. Zo bepaalden ze in 2011 dat op vochtige heidegrond tussen de 10 en 20 kilogram stikstof per hectare per jaar neer mag komen. In het nieuwe rapport is dat op basis van nieuwe inzichten en natuuronderzoeken bijgesteld naar tussen de 5 en 15 kilogram, zegt Tomassen. De marges zijn niet voor iedere natuursoort strenger geworden, maar bijvoorbeeld wel voor bepaalde bossoorten die ook in Nederland voorkomen.

In sommige gevallen zal de bijstelling in het VN-rapport ertoe leiden dat de Nederlandse normen ook strenger moeten worden. In andere gevallen zal blijken dat de normen in Nederland ook met de strengere marges nog adequaat zijn. Omdat onderzoekers de Nederlandse normen nog moeten bepalen, is niet direct te zeggen voor welke natuurgebieden de uitstoot verder omlaag moet.

De woordvoerder van het ministerie voor Natuur en Stikstof zegt na de definitieve publicatie van het rapport aan onderzoekers, vermoedelijk van de Universiteit van Wageningen, te zullen vragen de Nederlandse waarden opnieuw te berekenen. Naar verwachting is dat tegen het einde van dit jaar of het begin van volgend jaar klaar. Ook zegt hij dat Nederland zich „natuurlijk” aan de nieuwe, lagere uitstootnormen zal houden, als die er inderdaad blijken te zijn. Dat moet wel, zegt hij: „Dit rapport is de basis waarop de rechter zal toetsen als het gaat om juridische houdbaarheid.”

