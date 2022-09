Stikstofnormen moeten mogelijk strenger op basis van nieuw VN-rapport

Mogelijk moet de uitstoot van stikstof rond kwetsbare natuurgebieden nog verder omlaag dan eerder gedacht. De huidige normen zijn gebaseerd op een rapport uit 2011, uitgebracht onder leiding van de Verenigde Naties, dat voor alle Europese natuursoorten bepaalde hoeveel stikstof in een natuurgebied neer mocht komen zonder dat de natuur daar onherstelbare schade zou oplopen. Binnenkort komt een nieuwe versie van dat rapport uit, waaruit blijkt dat sommige natuursoorten kwetsbaarder zijn voor stikstof dan in 2011 werd gedacht.

De normen uit het nieuwe onderzoek, waarvan een voorlopige versie online al te vinden is (pdf), zijn daarom voor veel soorten natuur strenger dan in 2011. Onderzoeker Hilde Tomassen van het Nijmeegse onderzoekscentrum B-ware, die meewerkte aan het rapport, bevestigt vrijdag naar aanleiding van berichtgeving door de NOS dat het rapport naar alle waarschijnlijkheid gevolgen gaat hebben voor Nederland. Eind september komt de definitieve versie van het onderzoek uit, maar tot die tijd zal er inhoudelijk niks meer aan veranderen, aldus Tomassen. Een woordvoerder van het ministerie voor Natuur en Stikstof zegt het definitieve rapport af te zullen wachten, en dan met een plan van aanpak te komen.

Experts werken in het rapport met foutmarges om vast te stellen hoeveel stikstof neer mag komen in een type natuurgebied om het gezond te houden. Zo bepaalden ze in 2011 dat op vochtige heidegrond tussen de 10 en 20 kilogram stikstof per hectare per jaar neer mag komen. In het nieuwe rapport is dat op basis van nieuwe inzichten en natuuronderzoeken bijgesteld naar tussen de 5 en 15 kilogram, zegt Tomassen. De marges zijn niet voor iedere natuursoort strenger geworden, maar bijvoorbeeld wel voor bepaalde bossoorten die ook in Nederland voorkomen.

Juridische houdbaarheid

Nederland neemt de strengere normen niet direct over, omdat het een andere methode gebruikt om eigen stikstofnormen te bepalen: de kritische depositiewaarden (KDW). De KDW geeft de grens aan hoeveel stikstof in een bepaald gebied neer kan komen voor de natuur onherstelbaar beschadigt. Veel boeren hebben kritiek op die meetmethode, omdat de kdw gaat om de neerslag van stikstof en niet om de uitstoot ervan. Boeren kunnen, zo zeggen ze, enkel iets aan de uitstoot van stikstof doen.

In sommige gevallen zal de bijstelling in het VN-rapport ertoe leiden dat de Nederlandse normen ook strenger moeten worden. In andere gevallen zal blijken dat de normen in Nederland ook met de strengere marges nog adequaat zijn. Omdat onderzoekers de Nederlandse normen nog moeten bepalen, is niet direct te zeggen voor welke natuurgebieden de uitstoot verder omlaag moet.

De woordvoerder van het ministerie voor Natuur en Stikstof zegt na de definitieve publicatie van het rapport aan onderzoekers, vermoedelijk van de Universiteit van Wageningen, te zullen vragen de Nederlandse waarden opnieuw te berekenen. Naar verwachting is dat tegen het einde van dit jaar of het begin van volgend jaar klaar. Ook zegt hij dat Nederland zich „natuurlijk” aan de nieuwe, lagere uitstootnormen zal houden, als die er inderdaad blijken te zijn. Dat moet wel, zegt hij: „Dit rapport is de basis waarop de rechter zal toetsen als het gaat om juridische houdbaarheid.”

