Stervorming in het diepe heelal

Dit is het hart van sterrenstelsel Messier 74 door de ogen van nieuwe ruimtetelescoop James Webb (JWST). De foto werd gemaakt met het in Europa ontwikkelde Mid-Infrared Instrument.

Het stelsel, ook wel bekend als het phantom sterrenstelsel, staat op ongeveer 32 miljoen lichtjaar van de aarde. Dat wil zeggen dat het licht van het stelsel er 32 miljoen jaar over deed om naar de aarde te reizen. Het stelsel is iets kleiner dan de Melkweg, het spiraalvormige sterrenstelsel dat de aarde huisvest. M74 heeft een breedte van 95.000 lichtjaar en de Melkweg van 100.000 lichtjaar. Vanuit het midden strekken twee spiraalarmen zich uit, op deze foto zijn die grijzig. Die armen zijn omringd met gas, stof en groepen sterren. Naar schatting zitten er zo’n honderd miljard sterren in het stelsel.

De rode en blauwe bubbels langs de grijzige spiraalarmen zijn gebieden waar sterren geboren worden uit gas en stof. In het midden zit een compact cluster jonge sterren, te zien in blauw. Het zicht daarop wordt nauwelijks belemmerd door het ontbreken van gas in het centrum.

Eerder fotografeerde ruimtetelescoop Hubble hetzelfde sterrenstelsel, maar dan in ander licht. Hubble kijkt vooral in het zichtbare en uv-licht. JWST in infraroodlicht. Door de foto van Hubble met bovenstaande foto van JWST te combineren, kunnen astronomen details van het stelsel onthullen. Hubble zag eerder al stervormingsgebieden. Met JWST kunnen astronomen de massa’s van die gebieden en leeftijden van sterclusters achterhalen.

M74 is populair bij astronomen die proberen te achterhalen hoe spiraalvormige sterrenstelsels aan hun vorm komen. Het stelsel staat met ‘zijn gezicht’ naar de aarde gericht en de spiraalarmen zijn duidelijk gedefinieerd. Vaak zijn de armen van stelsels overhoop gehaald door interactie met andere sterrenstelsels.